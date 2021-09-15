https://ria.ru/20210915/departament-1750148418.html

Главой нового департамента ЦБ по банковскому регулированию станет Данилов

Главой нового департамента ЦБ по банковскому регулированию станет Данилов - РИА Новости, 15.09.2021

Главой нового департамента ЦБ по банковскому регулированию станет Данилов

Банк России централизует банковское регулирование и аналитику с 1 декабря, новый департамент возглавит Александр Данилов, который руководит департаментом... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T13:01

2021-09-15T13:01

2021-09-15T13:35

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750148723_0:0:1091:613_1920x0_80_0_0_3ff77aacfc99ec58e1b3e1f17430f6c9.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Банк России централизует банковское регулирование и аналитику с 1 декабря, новый департамент возглавит Александр Данилов, который руководит департаментом банковского надзора, сообщила пресс-служба ЦБ."Департамент обеспечения банковского надзора и Департамент банковского регулирования будут объединены с 1 декабря. Новое подразделение получило название — Департамент банковского регулирования и аналитики (ДБРА) Банка России", - говорится в сообщении.Директором нового департамента станет Александр Данилов, сейчас возглавляющий департамент обеспечения банковского надзора. "Директор Департамента банковского регулирования Алексей Лобанов покидает Банк России", - сказано в релизе.

https://ria.ru/20210914/moshenniki-1749975446.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия