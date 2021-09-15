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Главой нового департамента ЦБ по банковскому регулированию станет Данилов
Главой нового департамента ЦБ по банковскому регулированию станет Данилов - РИА Новости, 15.09.2021
Главой нового департамента ЦБ по банковскому регулированию станет Данилов
Банк России централизует банковское регулирование и аналитику с 1 декабря, новый департамент возглавит Александр Данилов, который руководит департаментом... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T13:01
2021-09-15T13:35
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Банк России централизует банковское регулирование и аналитику с 1 декабря, новый департамент возглавит Александр Данилов, который руководит департаментом банковского надзора, сообщила пресс-служба ЦБ."Департамент обеспечения банковского надзора и Департамент банковского регулирования будут объединены с 1 декабря. Новое подразделение получило название — Департамент банковского регулирования и аналитики (ДБРА) Банка России", - говорится в сообщении.Директором нового департамента станет Александр Данилов, сейчас возглавляющий департамент обеспечения банковского надзора. "Директор Департамента банковского регулирования Алексей Лобанов покидает Банк России", - сказано в релизе.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
13:01 15.09.2021 (обновлено: 13:35 15.09.2021)
 
Главой нового департамента ЦБ по банковскому регулированию станет Данилов

ЦБ централизует банковское регулирование и аналитику, новый департамент возглавит Данилов

© Фото : Банк РоссииАлександр Данилов
Александр Данилов - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Фото : Банк России
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Банк России централизует банковское регулирование и аналитику с 1 декабря, новый департамент возглавит Александр Данилов, который руководит департаментом банковского надзора, сообщила пресс-служба ЦБ.
"Департамент обеспечения банковского надзора и Департамент банковского регулирования будут объединены с 1 декабря. Новое подразделение получило название — Департамент банковского регулирования и аналитики (ДБРА) Банка России", - говорится в сообщении.
Директором нового департамента станет Александр Данилов, сейчас возглавляющий департамент обеспечения банковского надзора. "Директор Департамента банковского регулирования Алексей Лобанов покидает Банк России", - сказано в релизе.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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