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Международный день демократии
Международный день демократии - РИА Новости, 15.09.2021
Международный день демократии
15 сентября отмечается Международный день демократии (International Day of Democracy). Этот день был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 8 ноября РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T03:02
2021-09-15T03:02
в мире
справки
оон
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15 сентября отмечается Международный день демократии (International Day of Democracy). Этот день был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 8 ноября 2007 года.Демократия – политическая система, в которой народ признается источником власти, граждане обладают равными политическими правами и свободами, позволяющими им участвовать в управлении общественными делами непосредственно или через своих представителей, а политические решения принимаются в соответствии с волей большинства.Демократия относится к универсальным и неделимым основным общечеловеческим ценностям и принципам ООН. Ее важными элементами являются идеалы свободы, уважение прав человека и принцип проведения периодических и нефальсифицированных выборов на основе всеобщего избирательного права. В свою очередь, демократия обеспечивает естественные условия для защиты и эффективной реализации прав человека. Эти ценности отражены во Всеобщей декларации прав человека (1948) и дополнительно разъяснены в Международном пакте о гражданских и политических правах (1966), закрепляющем совокупность политических прав и гражданских свобод, которые являются опорой истинно демократических государств. Связь между демократией и правами человека зафиксирована в статье 21(3) Всеобщей декларации прав человека, гласящей: "Воля народа должна быть основой власти правительства". Ценности демократии нашли отражение и в более поздних документах о правах человека, устанавливающих права групп населения (например, коренного населения, меньшинств, инвалидов). Они одинаково важны для демократии, так как обеспечивают объективное распределение материальных ценностей, а также равенство и справедливость в отношении реализации гражданских и политических прав.Деятельность ООН в поддержку демократии и демократического управления осуществляется, в частности, через Программу развития ООН (ПРООН), Фонд демократии ООН (ФДООН), Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) и другие органы. Проводимые ими мероприятия являются неотъемлемой частью усилий ООН в области продвижения прав человека, содействия процессу развития и обеспечения мира и безопасности. Начиная с 1988 года Генеральная Ассамблея ежегодно принимает по меньшей мере одну резолюцию, посвященную тем или иным аспектам демократии. С 1990-х годов вопросы демократии находят свое всестороннее отражение в заключительных документах наиболее важных конференций и саммитов ООН, а также в принятых международно-согласованных целях в области развития, в частности, Целей развития тысячелетия. В Декларации тысячелетия, принятой в 2000 году, мировые лидеры обязались не жалеть усилий для развития демократии и укрепления верховенства права, а также для соблюдения прав человека и основных свобод. 25 сентября 2015 года государства-члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Цели в области устойчивого развития – это всеобщий призыв к действиям по искоренению нищеты, обеспечению защиты нашей планеты, повышению качества жизни и улучшению перспектив для всех людей во всем мире.Международный день демократии является хорошим поводом обратить внимание на состояние демократии в мире. Демократия – это не только цель, но и процесс, и только при полном участии и поддержке международного сообщества, государственных органов власти, общества и отдельных граждан идеалы демократии можно осуществить для каждого человека в каждом уголке мира.Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, справки, оон
03:02 15.09.2021
 

Международный день демократии

© AP Photo / Aung Shine OoМолодежь идет к парламенту Мьянмы на мероприятие, посвященное Международному дню демократии, в Нейпьидо
Молодежь идет к парламенту Мьянмы на мероприятие, посвященное Международному дню демократии, в Нейпьидо - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© AP Photo / Aung Shine Oo
Читать ria.ru в
15 сентября отмечается Международный день демократии (International Day of Democracy). Этот день был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 8 ноября 2007 года.
Демократия – политическая система, в которой народ признается источником власти, граждане обладают равными политическими правами и свободами, позволяющими им участвовать в управлении общественными делами непосредственно или через своих представителей, а политические решения принимаются в соответствии с волей большинства.
Демократия относится к универсальным и неделимым основным общечеловеческим ценностям и принципам ООН.
Ее важными элементами являются идеалы свободы, уважение прав человека и принцип проведения периодических и нефальсифицированных выборов на основе всеобщего избирательного права. В свою очередь, демократия обеспечивает естественные условия для защиты и эффективной реализации прав человека. Эти ценности отражены во Всеобщей декларации прав человека (1948) и дополнительно разъяснены в Международном пакте о гражданских и политических правах (1966), закрепляющем совокупность политических прав и гражданских свобод, которые являются опорой истинно демократических государств.
Связь между демократией и правами человека зафиксирована в статье 21(3) Всеобщей декларации прав человека, гласящей: "Воля народа должна быть основой власти правительства".
Ценности демократии нашли отражение и в более поздних документах о правах человека, устанавливающих права групп населения (например, коренного населения, меньшинств, инвалидов). Они одинаково важны для демократии, так как обеспечивают объективное распределение материальных ценностей, а также равенство и справедливость в отношении реализации гражданских и политических прав.

Деятельность ООН в поддержку демократии и демократического управления осуществляется, в частности, через Программу развития ООН (ПРООН), Фонд демократии ООН (ФДООН), Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) и другие органы.
Проводимые ими мероприятия являются неотъемлемой частью усилий ООН в области продвижения прав человека, содействия процессу развития и обеспечения мира и безопасности.
Начиная с 1988 года Генеральная Ассамблея ежегодно принимает по меньшей мере одну резолюцию, посвященную тем или иным аспектам демократии. С 1990-х годов вопросы демократии находят свое всестороннее отражение в заключительных документах наиболее важных конференций и саммитов ООН, а также в принятых международно-согласованных целях в области развития, в частности, Целей развития тысячелетия.

В Декларации тысячелетия, принятой в 2000 году, мировые лидеры обязались не жалеть усилий для развития демократии и укрепления верховенства права, а также для соблюдения прав человека и основных свобод.
25 сентября 2015 года государства-члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Цели в области устойчивого развития – это всеобщий призыв к действиям по искоренению нищеты, обеспечению защиты нашей планеты, повышению качества жизни и улучшению перспектив для всех людей во всем мире.
Международный день демократии является хорошим поводом обратить внимание на состояние демократии в мире. Демократия – это не только цель, но и процесс, и только при полном участии и поддержке международного сообщества, государственных органов власти, общества и отдельных граждан идеалы демократии можно осуществить для каждого человека в каждом уголке мира.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
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