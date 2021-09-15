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Суд арестовал обвиняемого в убийстве девушки в Челябинске
Суд арестовал обвиняемого в убийстве девушки в Челябинске - РИА Новости, 15.09.2021
Суд арестовал обвиняемого в убийстве девушки в Челябинске
Суд в среду арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве женщины в Челябинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе Курчатовского районного суда Челябинска. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T16:17
2021-09-15T16:17
происшествия
челябинск
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 сен – РИА Новости. Суд в среду арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве женщины в Челябинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе Курчатовского районного суда Челябинска.По данным источника агентства в правоохранительных органах, 13 сентября в квартире жилого дома по улице Чайковского было обнаружено тело женщины 1986 года рождения с признаками механической асфиксии. По подозрению в совершении преступления был задержан гражданин Таджикистана 1998 года рождения, неработающий, ранее не судимый."Усмонову сегодня судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца – до 13 ноября", - сказала собеседница.Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), добавили в суде.По данным Ura.ru, женщина оказывала услуги массажа. По предварительной информации, обвиняемый потребовал от нее секса, но, получив отказ, задушил массажистку ее чулками.
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происшествия, челябинск, россия
16:17 15.09.2021
 
Суд арестовал обвиняемого в убийстве девушки в Челябинске

Суд арестовал обвиняемого в убийстве сотрудницы массажного салона в Челябинске

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 сен – РИА Новости. Суд в среду арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве женщины в Челябинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе Курчатовского районного суда Челябинска.
По данным источника агентства в правоохранительных органах, 13 сентября в квартире жилого дома по улице Чайковского было обнаружено тело женщины 1986 года рождения с признаками механической асфиксии. По подозрению в совершении преступления был задержан гражданин Таджикистана 1998 года рождения, неработающий, ранее не судимый.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
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"Усмонову сегодня судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца – до 13 ноября", - сказала собеседница.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), добавили в суде.
По данным Ura.ru, женщина оказывала услуги массажа. По предварительной информации, обвиняемый потребовал от нее секса, но, получив отказ, задушил массажистку ее чулками.
 
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