https://ria.ru/20210915/chelyabinsk-1750188296.html

Суд арестовал обвиняемого в убийстве девушки в Челябинске

Суд арестовал обвиняемого в убийстве девушки в Челябинске - РИА Новости, 15.09.2021

Суд арестовал обвиняемого в убийстве девушки в Челябинске

Суд в среду арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве женщины в Челябинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе Курчатовского районного суда Челябинска. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T16:17

2021-09-15T16:17

2021-09-15T16:17

происшествия

челябинск

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 сен – РИА Новости. Суд в среду арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве женщины в Челябинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе Курчатовского районного суда Челябинска.По данным источника агентства в правоохранительных органах, 13 сентября в квартире жилого дома по улице Чайковского было обнаружено тело женщины 1986 года рождения с признаками механической асфиксии. По подозрению в совершении преступления был задержан гражданин Таджикистана 1998 года рождения, неработающий, ранее не судимый."Усмонову сегодня судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца – до 13 ноября", - сказала собеседница.Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), добавили в суде.По данным Ura.ru, женщина оказывала услуги массажа. По предварительной информации, обвиняемый потребовал от нее секса, но, получив отказ, задушил массажистку ее чулками.

https://ria.ru/20210820/satanisty-1746598723.html

челябинск

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2021

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происшествия, челябинск, россия