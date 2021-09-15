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В Москве завершили благоустройство территории больницы имени Сперанского
В Москве завершили благоустройство территории больницы имени Сперанского - РИА Новости, 15.09.2021
В Москве завершили благоустройство территории больницы имени Сперанского
Работы по благоустройству территории Детской городской клинической больницы имени Сперанского завершились в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T10:04
2021-09-15T10:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Работы по благоустройству территории Детской городской клинической больницы имени Сперанского завершились в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В центре Москвы завершились работы по благоустройству территории Детской городской клинической больницы имени Георгия Сперанского. В рамках проекта возле медучреждения появились комфортные зоны для прогулок и отдыха, новые беседки у пруда, цветники, арт-объекты и буквенные скульптуры. При благоустройстве сделали акцент на визуальное восприятие, чтобы отвлечь маленьких пациентов от ощущения нахождения в больнице", - сказал Бирюков журналистам.Заместитель мэра рассказал, что в прогулочной зоне установлены теневой навес с качелями, кинетические фигуры, которые крутятся при ветре, обустроена площадь для отдыха с цветниками и металлическими скульптурами абстрактных форм. Для занятий спортом в сквере поставили теннисные столы и тренажеры."Чтобы поддержать маленьких пациентов, на одной из полян большими буквенными скульптурами выложили слово "выздоравливай". Композиция видна из окон больницы, надеемся, что она будет позитивно влиять на настроение ребят и поможет им быстро поправиться", - сообщил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках работ благоустроена природная зона у Нижнего Красногвардейского пруда, которая примыкает к территории больницы. Там высадили цветники и кустарники, обновили беседки для отдыха и проложили новые удобные дорожки для прогулок.Со стороны улицы Антонова-Овсеенко выполнено оригинальное декорирование ограждения кислородной станции, ее украсили 40-метровым панно со стилизованным отображением всех элементов благоустройства.
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
10:04 15.09.2021
 
В Москве завершили благоустройство территории больницы имени Сперанского

В Москве завершили благоустройство территории детской больницы имени Сперанского

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Работы по благоустройству территории Детской городской клинической больницы имени Сперанского завершились в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В центре Москвы завершились работы по благоустройству территории Детской городской клинической больницы имени Георгия Сперанского. В рамках проекта возле медучреждения появились комфортные зоны для прогулок и отдыха, новые беседки у пруда, цветники, арт-объекты и буквенные скульптуры. При благоустройстве сделали акцент на визуальное восприятие, чтобы отвлечь маленьких пациентов от ощущения нахождения в больнице", - сказал Бирюков журналистам.
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Заместитель мэра рассказал, что в прогулочной зоне установлены теневой навес с качелями, кинетические фигуры, которые крутятся при ветре, обустроена площадь для отдыха с цветниками и металлическими скульптурами абстрактных форм. Для занятий спортом в сквере поставили теннисные столы и тренажеры.
"Чтобы поддержать маленьких пациентов, на одной из полян большими буквенными скульптурами выложили слово "выздоравливай". Композиция видна из окон больницы, надеемся, что она будет позитивно влиять на настроение ребят и поможет им быстро поправиться", - сообщил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках работ благоустроена природная зона у Нижнего Красногвардейского пруда, которая примыкает к территории больницы. Там высадили цветники и кустарники, обновили беседки для отдыха и проложили новые удобные дорожки для прогулок.
Со стороны улицы Антонова-Овсеенко выполнено оригинальное декорирование ограждения кислородной станции, ее украсили 40-метровым панно со стилизованным отображением всех элементов благоустройства.
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