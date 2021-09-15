https://ria.ru/20210915/biznesmen-1750129114.html

В Екатеринбурге нашли тело пропавшего бизнесмена

В Екатеринбурге нашли тело пропавшего бизнесмена - РИА Новости, 15.09.2021

В Екатеринбурге нашли тело пропавшего бизнесмена

Пропавший бизнесмен найден мертвым на берегу озера Шарташ в Екатеринбурге, сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T11:30

2021-09-15T11:30

2021-09-15T11:30

происшествия

екатеринбург

свердловская область

александр шульга

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Пропавший бизнесмен найден мертвым на берегу озера Шарташ в Екатеринбурге, сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга."Четырнадцатого сентября 2021 года на восточном берегу озера Шарташ в Екатеринбурге обнаружено тело мужчины 1979 года рождения, который числился без вести пропавшим с 10 сентября текущего года. По факту случившегося… организовано проведение доследственной проверки. При первоначальном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено", - сказал Шульга.Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Также опрашиваются родственники и знакомые мужчины, истребована и анализируется характеризующая документация в отношении него, уточнил представитель СК.В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу журналистам сообщили, что вечером 10 сентября в отдел полиции №2 с заявлением об исчезновении предпринимателя обратилась его супруга."Проведение поисковых мероприятий было поручено наиболее опытным сотрудникам уголовного розыска. К поиску были подключены волонтеры. В результате принятых мер спустя всего несколько часов после поступившего сообщения о пропаже гражданина была обнаружена его автомашина – у одного из домов по улице Пески. Поиск самого гражданина продолжился", - сказали в пресс-группе.Днем 14 сентября в полицию от жительницы Екатеринбурга поступило сообщение о том, что на акватории озера Шарташ, недалеко от одного из домов по улице Изоплитной, она увидела тело. Прибывшие полицейские оперативно установили личность найденного без признаков жизни мужчины. Им и оказался без вести пропавший предприниматель.

https://ria.ru/20210914/moskva-1749997417.html

https://ria.ru/20210914/ubiystva-1750011993.html

екатеринбург

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, екатеринбург, свердловская область, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф)