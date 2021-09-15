https://ria.ru/20210915/belorussiya-1750236949.html
В Белоруссии задержали 20 человек по делу о террористических атаках
В Белоруссии задержали 20 человек по делу о террористических атаках - РИА Новости, 15.09.2021
В Белоруссии задержали 20 человек по делу о террористических атаках
Более 20 человек задержаны в Белоруссии в рамках уголовного дела о террористических атаках, в том числе – на дом депутата нижней палаты парламента Олега... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T21:13
2021-09-15T21:13
2021-09-15T21:13
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белоруссия
минская область
александр лукашенко
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МИНСК, 15 сен - РИА Новости. Более 20 человек задержаны в Белоруссии в рамках уголовного дела о террористических атаках, в том числе – на дом депутата нижней палаты парламента Олега Гайдукевича, заявил в среду замначальника следственного управления Комитета госбезопасности республики Константин Бычек.В июле Гайдукевич сообщил РИА Новости, что ночью в его дом неизвестный бросил три бутылки с зажигательной смесью: одна попала в дом, две – на стоянку у дома. По словам парламентария, одна из бутылок, упавших на стоянку, разбилась и загорелась. Никто не пострадал. КГБ завел уголовное дело по статье "акт терроризма".Как сообщил в среду телеканал СТВ, задолго до нападения на дом Гайдукевича в поле зрения правоохранителей попала семья Войтеховичей – отец, мать, сын и невестка, которые проживают в Борисове (Минская область). Отмечалось, что своих потенциальных жертв Войтеховичи выбирали в деструктивных Telegram-каналах."В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлено, что Войтеховичи планируют несколько террористических атак, в качестве потенциальных жертв рассматривались депутат Палаты представителей… Олег Гайдукевич, ведущие государственных телеканалов, бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов, а также судьи. В качестве возможных способов совершения терактов Войтеховичи рассматривали такие, как уничтожение имущества вышеперечисленных лиц путем поджога либо их похищение и пытки с целью видеозаписи так называемых покаянных видео", - сообщил Бычек в эфире СТВ.При этом, по словам представителя КГБ, Войтеховичи не были идейными борцами, их действия были продиктованы корыстным мотивом - "за свои террористические атаки они получали крупные суммы денежных средств из-за рубежа, то есть по своей сути являлись наемниками"."Действия обвиняемых квалифицированы по статье 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь – "Акт терроризма". Задержаны более 20 человек, как непосредственные исполнители терактов, так и их пособники", - заявил Бычек.Он также указал, что в настоящее время расследование по уголовному делу продолжается, обвиняемые активно сотрудничают со следствием, дают признательные показания.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20210721/lukashenko-1742275218.html
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в мире, белоруссия, минская область, александр лукашенко
В Белоруссии задержали 20 человек по делу о террористических атаках
КГБ: В Белоруссии задержали 20 человек по уголовному делу о террористических атаках
МИНСК, 15 сен - РИА Новости.
Более 20 человек задержаны в Белоруссии в рамках уголовного дела о террористических атаках, в том числе – на дом депутата нижней палаты парламента Олега Гайдукевича
, заявил в среду замначальника следственного управления Комитета госбезопасности республики Константин Бычек.
В июле Гайдукевич сообщил РИА Новости, что ночью в его дом неизвестный бросил три бутылки с зажигательной смесью: одна попала в дом, две – на стоянку у дома. По словам парламентария, одна из бутылок, упавших на стоянку, разбилась и загорелась. Никто не пострадал. КГБ завел уголовное дело по статье "акт терроризма".
Как сообщил в среду телеканал СТВ
, задолго до нападения на дом Гайдукевича в поле зрения правоохранителей попала семья Войтеховичей – отец, мать, сын и невестка, которые проживают в Борисове
(Минская область). Отмечалось, что своих потенциальных жертв Войтеховичи выбирали в деструктивных Telegram-каналах.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлено, что Войтеховичи планируют несколько террористических атак, в качестве потенциальных жертв рассматривались депутат Палаты представителей… Олег Гайдукевич, ведущие государственных телеканалов, бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов, а также судьи. В качестве возможных способов совершения терактов Войтеховичи рассматривали такие, как уничтожение имущества вышеперечисленных лиц путем поджога либо их похищение и пытки с целью видеозаписи так называемых покаянных видео", - сообщил Бычек в эфире СТВ.
При этом, по словам представителя КГБ, Войтеховичи не были идейными борцами, их действия были продиктованы корыстным мотивом - "за свои террористические атаки они получали крупные суммы денежных средств из-за рубежа, то есть по своей сути являлись наемниками".
"Действия обвиняемых квалифицированы по статье 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь
– "Акт терроризма". Задержаны более 20 человек, как непосредственные исполнители терактов, так и их пособники", - заявил Бычек.
Он также указал, что в настоящее время расследование по уголовному делу продолжается, обвиняемые активно сотрудничают со следствием, дают признательные показания.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко
, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.