Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210915/belorussiya-1750236949.html
В Белоруссии задержали 20 человек по делу о террористических атаках
В Белоруссии задержали 20 человек по делу о террористических атаках - РИА Новости, 15.09.2021
В Белоруссии задержали 20 человек по делу о террористических атаках
Более 20 человек задержаны в Белоруссии в рамках уголовного дела о террористических атаках, в том числе – на дом депутата нижней палаты парламента Олега... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T21:13
2021-09-15T21:13
в мире
белоруссия
минская область
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150916/53/1509165364_0:71:2048:1223_1920x0_80_0_0_8135aa692e5f278d2aecda6925625f27.jpg
МИНСК, 15 сен - РИА Новости. Более 20 человек задержаны в Белоруссии в рамках уголовного дела о террористических атаках, в том числе – на дом депутата нижней палаты парламента Олега Гайдукевича, заявил в среду замначальника следственного управления Комитета госбезопасности республики Константин Бычек.В июле Гайдукевич сообщил РИА Новости, что ночью в его дом неизвестный бросил три бутылки с зажигательной смесью: одна попала в дом, две – на стоянку у дома. По словам парламентария, одна из бутылок, упавших на стоянку, разбилась и загорелась. Никто не пострадал. КГБ завел уголовное дело по статье "акт терроризма".Как сообщил в среду телеканал СТВ, задолго до нападения на дом Гайдукевича в поле зрения правоохранителей попала семья Войтеховичей – отец, мать, сын и невестка, которые проживают в Борисове (Минская область). Отмечалось, что своих потенциальных жертв Войтеховичи выбирали в деструктивных Telegram-каналах."В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлено, что Войтеховичи планируют несколько террористических атак, в качестве потенциальных жертв рассматривались депутат Палаты представителей… Олег Гайдукевич, ведущие государственных телеканалов, бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов, а также судьи. В качестве возможных способов совершения терактов Войтеховичи рассматривали такие, как уничтожение имущества вышеперечисленных лиц путем поджога либо их похищение и пытки с целью видеозаписи так называемых покаянных видео", - сообщил Бычек в эфире СТВ.При этом, по словам представителя КГБ, Войтеховичи не были идейными борцами, их действия были продиктованы корыстным мотивом - "за свои террористические атаки они получали крупные суммы денежных средств из-за рубежа, то есть по своей сути являлись наемниками"."Действия обвиняемых квалифицированы по статье 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь – "Акт терроризма". Задержаны более 20 человек, как непосредственные исполнители терактов, так и их пособники", - заявил Бычек.Он также указал, что в настоящее время расследование по уголовному делу продолжается, обвиняемые активно сотрудничают со следствием, дают признательные показания.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20210721/lukashenko-1742275218.html
https://ria.ru/20210827/ekstremizm-1747483738.html
белоруссия
минская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150916/53/1509165364_160:0:1791:1223_1920x0_80_0_0_0c80268741501bd55ce8d664437aceaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, минская область, александр лукашенко
21:13 15.09.2021
 
В Белоруссии задержали 20 человек по делу о террористических атаках

КГБ: В Белоруссии задержали 20 человек по уголовному делу о террористических атаках

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗдание КГБ Белоруссии в Минске
Здание КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 15 сен - РИА Новости. Более 20 человек задержаны в Белоруссии в рамках уголовного дела о террористических атаках, в том числе – на дом депутата нижней палаты парламента Олега Гайдукевича, заявил в среду замначальника следственного управления Комитета госбезопасности республики Константин Бычек.
В июле Гайдукевич сообщил РИА Новости, что ночью в его дом неизвестный бросил три бутылки с зажигательной смесью: одна попала в дом, две – на стоянку у дома. По словам парламентария, одна из бутылок, упавших на стоянку, разбилась и загорелась. Никто не пострадал. КГБ завел уголовное дело по статье "акт терроризма".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 19:18
Лукашенко предположил, что белорусскими террористами руководят из ФРГ
Как сообщил в среду телеканал СТВ, задолго до нападения на дом Гайдукевича в поле зрения правоохранителей попала семья Войтеховичей – отец, мать, сын и невестка, которые проживают в Борисове (Минская область). Отмечалось, что своих потенциальных жертв Войтеховичи выбирали в деструктивных Telegram-каналах.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлено, что Войтеховичи планируют несколько террористических атак, в качестве потенциальных жертв рассматривались депутат Палаты представителей… Олег Гайдукевич, ведущие государственных телеканалов, бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов, а также судьи. В качестве возможных способов совершения терактов Войтеховичи рассматривали такие, как уничтожение имущества вышеперечисленных лиц путем поджога либо их похищение и пытки с целью видеозаписи так называемых покаянных видео", - сообщил Бычек в эфире СТВ.
При этом, по словам представителя КГБ, Войтеховичи не были идейными борцами, их действия были продиктованы корыстным мотивом - "за свои террористические атаки они получали крупные суммы денежных средств из-за рубежа, то есть по своей сути являлись наемниками".
"Действия обвиняемых квалифицированы по статье 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь – "Акт терроризма". Задержаны более 20 человек, как непосредственные исполнители терактов, так и их пособники", - заявил Бычек.
Здание генеральной прокуратуры Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 11:59Протесты в Белоруссии
В Белоруссии расширили список экстремистских Telegram-сообществ
Он также указал, что в настоящее время расследование по уголовному делу продолжается, обвиняемые активно сотрудничают со следствием, дают признательные показания.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
 
В миреБелоруссияМинская областьАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35СМИ: "Шэньчжоу-12" отделился от модуля китайской орбитальной станции
05:25Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет
05:06Детеныш косатки застрял у берега в Магадане
05:00Власти Москвы рассказали о проблемах со стройматериалами в ЖК "Царицыно"
04:25Приморцу, похитившему клетку с попугаями, дали пять лет колонии
04:15Эксперт рассказал, куда положить телефон на ночь
03:43На базе "Арматы" создадут тяжелую скорострельную САУ, сообщили источники
03:39Украинский эксперт заявил, что США шантажируют Россию "Железным куполом"
03:37Байден не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии
03:30ЖК "Нескучный Home & Spa" не будут передавать Московскому фонду дольщиков
03:26Собака и кошка вошли в книгу рекордов Гиннесса, прокатившись на самокате
03:15Эксперт рассказал, к кому “не идут” деньги
03:12В США стартовал Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем
03:08Эксперт оценил вероятность глобального экономического кризиса
03:04При землетрясении на юго-западе Китая погибли два человека
03:00В районе Южного порта в Москве построят небоскреб высотой в 225 метров
02:49В Польше заявили об отказе продлевать поставки газа из России
02:45Российских водителей предупредили о новых жестких санкциях
02:21Макрон: нейтрализован главарь "Исламского государства в Великой Сахаре"*
02:15Эксперт рассказал, как взять кредит на выгодных условиях
Лента новостейМолния