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Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20210915/belgorod-1750160605.html
Новая пожарно-спасательная часть открылась в Белгородской области
Новая пожарно-спасательная часть открылась в Белгородской области - РИА Новости, 15.09.2021
Новая пожарно-спасательная часть открылась в Белгородской области
Новое здание пожарно-спасательной части открылось в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области, сообщает в среду областное правительство. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T14:15
2021-09-15T14:23
белгородская область
общество
ракитянский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Новое здание пожарно-спасательной части открылось в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области, сообщает в среду областное правительство.Ранее подразделение размещалось в здании пожарного депо 1978 года постройки. Новое здание построено по программе "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области". Новое пожарное депо оборудовано по современным требованиям. Как отмечает пресс-служба областного правительства, теперь у спасателей есть все для комфортного несения службы.С открытием части жителей поселка и пожарных поздравил руководитель региона Вячеслав Гладков:"Один из важных вопросов, который стоит перед государственной властью любого уровня – это обеспечение безопасности. Рад, что те обязательства, которые мы брали на себя в этом году, выполнили – новое здание, новые машины. Если вдруг что-то случится, мы можем быть уверены, что спасатели находятся на боевом посту и готовы к любым вызовам. У них есть для этого все необходимые инструменты и техника", - сказал в своем поздравлении Гладков.Помимо поселка Пролетарский, дежурные группы выезжают в села Солдатское и Трефиловка, а при необходимости – и в другие населенные пункты района.
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общество, ракитянский район, вячеслав гладков
14:15 15.09.2021 (обновлено: 14:23 15.09.2021)
 
Новая пожарно-спасательная часть открылась в Белгородской области

Новая пожарно-спасательной часть открылось в поселке Пролетарский Белгородской области

© Фото : пресс-служба правительства Белгородской областиОткрытие новой пожарно-спасательной части в Белгородской области
Открытие новой пожарно-спасательной части в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Фото : пресс-служба правительства Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Новое здание пожарно-спасательной части открылось в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области, сообщает в среду областное правительство.
Ранее подразделение размещалось в здании пожарного депо 1978 года постройки. Новое здание построено по программе "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области". Новое пожарное депо оборудовано по современным требованиям. Как отмечает пресс-служба областного правительства, теперь у спасателей есть все для комфортного несения службы.
© Фото : пресс-служба правительства Белгородской областиОткрытие новой пожарно-спасательной части в Белгородской области
Открытие новой пожарно-спасательной части в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Фото : пресс-служба правительства Белгородской области
Открытие новой пожарно-спасательной части в Белгородской области
С открытием части жителей поселка и пожарных поздравил руководитель региона Вячеслав Гладков:
"Один из важных вопросов, который стоит перед государственной властью любого уровня – это обеспечение безопасности. Рад, что те обязательства, которые мы брали на себя в этом году, выполнили – новое здание, новые машины. Если вдруг что-то случится, мы можем быть уверены, что спасатели находятся на боевом посту и готовы к любым вызовам. У них есть для этого все необходимые инструменты и техника", - сказал в своем поздравлении Гладков.
Помимо поселка Пролетарский, дежурные группы выезжают в села Солдатское и Трефиловка, а при необходимости – и в другие населенные пункты района.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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