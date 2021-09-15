https://ria.ru/20210915/belgorod-1750160605.html

Новая пожарно-спасательная часть открылась в Белгородской области

Новая пожарно-спасательная часть открылась в Белгородской области - РИА Новости, 15.09.2021

Новая пожарно-спасательная часть открылась в Белгородской области

Новое здание пожарно-спасательной части открылось в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области, сообщает в среду областное правительство. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T14:15

2021-09-15T14:15

2021-09-15T14:23

белгородская область

общество

ракитянский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Новое здание пожарно-спасательной части открылось в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области, сообщает в среду областное правительство.Ранее подразделение размещалось в здании пожарного депо 1978 года постройки. Новое здание построено по программе "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области". Новое пожарное депо оборудовано по современным требованиям. Как отмечает пресс-служба областного правительства, теперь у спасателей есть все для комфортного несения службы.С открытием части жителей поселка и пожарных поздравил руководитель региона Вячеслав Гладков:"Один из важных вопросов, который стоит перед государственной властью любого уровня – это обеспечение безопасности. Рад, что те обязательства, которые мы брали на себя в этом году, выполнили – новое здание, новые машины. Если вдруг что-то случится, мы можем быть уверены, что спасатели находятся на боевом посту и готовы к любым вызовам. У них есть для этого все необходимые инструменты и техника", - сказал в своем поздравлении Гладков.Помимо поселка Пролетарский, дежурные группы выезжают в села Солдатское и Трефиловка, а при необходимости – и в другие населенные пункты района.

https://ria.ru/20210910/teatr-1749610019.html

ракитянский район

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общество, ракитянский район, вячеслав гладков