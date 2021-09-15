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В Москве осудили бармена, случайно покалечившего клиента пивной бочкой
В Москве осудили бармена, случайно покалечившего клиента пивной бочкой - РИА Новости, 15.09.2021
В Москве осудили бармена, случайно покалечившего клиента пивной бочкой
Суд в Москве приговорил к году исправительных работ бармена-стажера, нечаянно покалечившего клиента 30-литровой бочкой из-под пива во время подачи коктейля,... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T11:58
2021-09-15T11:58
2021-09-15T11:58
происшествия
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к году исправительных работ бармена-стажера, нечаянно покалечившего клиента 30-литровой бочкой из-под пива во время подачи коктейля, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Тверской районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя столицы Есната Адлейбы. Он осужден за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", - говорится в сообщении.Как было установлено в суде, в декабре 2019 года посетитель бара в центре Москвы заказал коктейль "Бронепоезд" с "экстремальной подачей". Подача заключалась в том, что на клиента надевались защитный головной убор и металлическая каска. После употребления коктейля бармен должен был "сымитировать удар" по каске разводным ключом, стаканом или металлической бочкой из-под пива.Как поясняют в прокуратуре, употребив коктейли, молодой человек развернулся от барной стойки, а Адлейба с разбегу нанес удар по голове потерпевшего дном 30-литровой пивной кеги. В результате, согласно заключению комиссии экспертов, потерпевшему была причинена закрытая позвоночно-спинномозговая травма, что оценивается как тяжкий вред здоровью."С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Адлейбу к наказанию в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 15% из заработка ежемесячно в доход государства. Кроме того, судом частично удовлетворены исковые требования потерпевшего о возмещении морального вреда в размере 500 тысяч рублей", - уточняется в сообщении.
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происшествия, москва
В Москве осудили бармена, случайно покалечившего клиента пивной бочкой
В Москве дали год исправительных работ бармену, ударившему клиента бочкой из-под пива
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости.
Суд в Москве
приговорил к году исправительных работ бармена-стажера, нечаянно покалечившего клиента 30-литровой бочкой из-под пива во время подачи коктейля, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Тверской районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя столицы Есната Адлейбы. Он осужден за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", - говорится в сообщении.
Как было установлено в суде, в декабре 2019 года посетитель бара в центре Москвы заказал коктейль "Бронепоезд" с "экстремальной подачей". Подача заключалась в том, что на клиента надевались защитный головной убор и металлическая каска. После употребления коктейля бармен должен был "сымитировать удар" по каске разводным ключом, стаканом или металлической бочкой из-под пива.
Как поясняют в прокуратуре, употребив коктейли, молодой человек развернулся от барной стойки, а Адлейба с разбегу нанес удар по голове потерпевшего дном 30-литровой пивной кеги. В результате, согласно заключению комиссии экспертов, потерпевшему была причинена закрытая позвоночно-спинномозговая травма, что оценивается как тяжкий вред здоровью.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Адлейбу к наказанию в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 15% из заработка ежемесячно в доход государства. Кроме того, судом частично удовлетворены исковые требования потерпевшего о возмещении морального вреда в размере 500 тысяч рублей", - уточняется в сообщении.