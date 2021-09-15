https://ria.ru/20210915/barmen-1750135339.html

В Москве осудили бармена, случайно покалечившего клиента пивной бочкой

В Москве осудили бармена, случайно покалечившего клиента пивной бочкой - РИА Новости, 15.09.2021

В Москве осудили бармена, случайно покалечившего клиента пивной бочкой

Суд в Москве приговорил к году исправительных работ бармена-стажера, нечаянно покалечившего клиента 30-литровой бочкой из-под пива во время подачи коктейля,... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T11:58

2021-09-15T11:58

2021-09-15T11:58

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_78459877eb151288cc43a880f6b3138d.jpg

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к году исправительных работ бармена-стажера, нечаянно покалечившего клиента 30-литровой бочкой из-под пива во время подачи коктейля, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Тверской районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя столицы Есната Адлейбы. Он осужден за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", - говорится в сообщении.Как было установлено в суде, в декабре 2019 года посетитель бара в центре Москвы заказал коктейль "Бронепоезд" с "экстремальной подачей". Подача заключалась в том, что на клиента надевались защитный головной убор и металлическая каска. После употребления коктейля бармен должен был "сымитировать удар" по каске разводным ключом, стаканом или металлической бочкой из-под пива.Как поясняют в прокуратуре, употребив коктейли, молодой человек развернулся от барной стойки, а Адлейба с разбегу нанес удар по голове потерпевшего дном 30-литровой пивной кеги. В результате, согласно заключению комиссии экспертов, потерпевшему была причинена закрытая позвоночно-спинномозговая травма, что оценивается как тяжкий вред здоровью."С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Адлейбу к наказанию в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 15% из заработка ежемесячно в доход государства. Кроме того, судом частично удовлетворены исковые требования потерпевшего о возмещении морального вреда в размере 500 тысяч рублей", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20210311/ubiystvo-1600701297.html

https://ria.ru/20210804/benzin-1744331796.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва