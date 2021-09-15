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ВТБ: "зеленые" проекты не должны быть самоцелью для российского бизнеса
ВТБ: "зеленые" проекты не должны быть самоцелью для российского бизнеса - РИА Новости, 15.09.2021
ВТБ: "зеленые" проекты не должны быть самоцелью для российского бизнеса
Российский бизнес должен оценивать инвестиционные проекты с точки зрения их экономической целесообразности и не спешить с переориентацией на "зеленые" проекты,... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T18:40
2021-09-15T18:40
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Российский бизнес должен оценивать инвестиционные проекты с точки зрения их экономической целесообразности и не спешить с переориентацией на "зеленые" проекты, не имеющие потребителей, считает руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь."Не нужно российскому бизнесу перестраиваться и бежать впереди паровоза, нужно внимательно смотреть по сторонам – что происходит и быть чуть-чуть лучше своего конкурента. Мы, как финансовый институт, оценивая проект, смотрим, насколько он будет прибылен", - приводит пресс-служба ВТБ слова Снесаря в ходе делового завтрака "Низкоуглеродное развитие российской экономики" на Тюменском экономическом форуме.По мнению Снесаря, продвижение ESG-инициатив в мире во многом обусловлено сверхмягкой монетарной политикой западных стран и наличием дешевых денег в развитых экономиках."Деньги очень дешевы. Наши западные коллеги способны так или иначе бесконтрольно их печатать и вливать в экономику… Мы, как банк, видим следующее: деньги сейчас не очень дорогие, и под любой проект, особенно "зеленый", любая российская компания может эти деньги сейчас привлекать. Какие-то дополнительные стимулы в виде 0,2 п.п. (скидки по ставке – прим. ред.) не ощутимы", - сказал представитель ВТБ.Он предложил отечественному бизнесу подумать над тем, как использовать эти дешевые деньги для привлечения их в Российскую Федерацию, а не слепо вкладывать в проекты, не имеющие экономического обоснования.В то же время Снесарь отметил необходимость поддержки таких "зеленых" инициатив российских компаний, которые помогают им оставаться конкурентными в мире. В частности, это касается трансграничного углеродного налога, который вводится в Европе.
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новости компаний - экономика, втб, россия
18:40 15.09.2021
 

ВТБ: "зеленые" проекты не должны быть самоцелью для российского бизнеса

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Российский бизнес должен оценивать инвестиционные проекты с точки зрения их экономической целесообразности и не спешить с переориентацией на "зеленые" проекты, не имеющие потребителей, считает руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь.
"Не нужно российскому бизнесу перестраиваться и бежать впереди паровоза, нужно внимательно смотреть по сторонам – что происходит и быть чуть-чуть лучше своего конкурента. Мы, как финансовый институт, оценивая проект, смотрим, насколько он будет прибылен", - приводит пресс-служба ВТБ слова Снесаря в ходе делового завтрака "Низкоуглеродное развитие российской экономики" на Тюменском экономическом форуме.
Стенд VTB на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
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По мнению Снесаря, продвижение ESG-инициатив в мире во многом обусловлено сверхмягкой монетарной политикой западных стран и наличием дешевых денег в развитых экономиках.
"Деньги очень дешевы. Наши западные коллеги способны так или иначе бесконтрольно их печатать и вливать в экономику… Мы, как банк, видим следующее: деньги сейчас не очень дорогие, и под любой проект, особенно "зеленый", любая российская компания может эти деньги сейчас привлекать. Какие-то дополнительные стимулы в виде 0,2 п.п. (скидки по ставке – прим. ред.) не ощутимы", - сказал представитель ВТБ.
Он предложил отечественному бизнесу подумать над тем, как использовать эти дешевые деньги для привлечения их в Российскую Федерацию, а не слепо вкладывать в проекты, не имеющие экономического обоснования.
"Например, непонятно, будет ли в тех или иных производствах использоваться аммиак, водород или что-то еще. Если у нас есть (западные – прим. ред.) коллеги, которые хотят покупать аммиак, давайте возьмем деньги, подпишем долгосрочный контракт и построим завод по производству аммиака", - подчеркнул банкир.
В то же время Снесарь отметил необходимость поддержки таких "зеленых" инициатив российских компаний, которые помогают им оставаться конкурентными в мире. В частности, это касается трансграничного углеродного налога, который вводится в Европе.
 
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