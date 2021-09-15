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Туризм
https://ria.ru/20210915/bangkok-1750203912.html
Названа дата открытия Бангкока для вакцинированных иностранных туристов
Названа дата открытия Бангкока для вакцинированных иностранных туристов - РИА Новости, 15.09.2021
Названа дата открытия Бангкока для вакцинированных иностранных туристов
Бангкок откроется для въезда полностью вакцинированных иностранных гостей без необходимости прохождения карантина с 15 октября, а еще четыре туристические зоны... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T17:51
2021-09-15T17:51
туризм
таиланд
бангкок
astrazeneca
пхукет (остров)
новости - туризм
туристы
туризм
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БАНГКОК, 15 сен – РИА Новости. Бангкок откроется для въезда полностью вакцинированных иностранных гостей без необходимости прохождения карантина с 15 октября, а еще четыре туристические зоны страны начнут принимать привитых иностранцев с 1 октября.Об этом заявил журналистам на брифинге в министерстве туризма и спорта Таиланда в Бангкоке глава ведомства Пхипхат Ратчакитпракан. "Однако мы должны откровенно сказать, что на данный момент население Бангкока еще не вакцинировано на 70 процентов", – заявил журналистам министр. Это, по его словам, нужно, чтобы открыть весь Бангкок одновременно, а не по частям.Поэтому было принято решение, что надо ждать до середины октября, когда иммунизация 70 процентов населения мегаполиса будет завершена."Конечно, позже на две недели, чем мы планировали, но важно для безопасности жителей города", – добавил Ратчакитпракан.По мнению чиновника, в столице Таиланда программа иммунизации уже добилась значительных успехов: по две дозы двухкомпонентных вакцин в мегаполисе получили 37 процентов населения."Остальные четыре провинции, где находятся туристические зоны, откроются, как и предполагалось, 1 октября", — заявил журналистам Ратчакитпракан.В Таиланде с 26 марта 2020 года действует режим ЧП в связи с пандемией коронавирусной инфекции, по условиям которого ограничен въезд в страну иностранных граждан. Те туристы, которым он разрешен, обязаны по прибытии проходить 14-дневный карантин в специальных гостиницах за свой счет. С начала апреля 2020 года были введены жесткие ограничения на полеты в Таиланд и из него пассажирских самолетов гражданской авиации. Действие режима ЧП продлевалось несколько раз, в настоящее время он не отменен до 30 сентября.Первого июля для полностью вакцинированных иностранных туристов открылся без карантина в рамках программы "Пхукетская песочница" Пхукет, за ним 15 июля последовали острова Самуи и Пханган и материковые туристические зоны в провинциях Пханга и Краби. Прибывающие по этой схеме путешественники обязаны провести первые 14 дней в Таиланде или в той туристической зоне, в которую они первоначально прибыли. Либо после первых семи дней по программе "7+7" переехать в другую открытую для вакцинированных туристов зону еще на неделю. После чего они могут отправиться в любое место в Таиланде при условии соблюдения принятых там мер эпидемиологической безопасности.
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таиланд, бангкок, astrazeneca , пхукет (остров), новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь, вакцина "спутник v"
17:51 15.09.2021
 
Названа дата открытия Бангкока для вакцинированных иностранных туристов

Министр туризма: Бангкок откроется для вакцинированных иностранных туристов с 15 октября

© Depositphotos / vichie81Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Depositphotos / vichie81
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БАНГКОК, 15 сен – РИА Новости. Бангкок откроется для въезда полностью вакцинированных иностранных гостей без необходимости прохождения карантина с 15 октября, а еще четыре туристические зоны страны начнут принимать привитых иностранцев с 1 октября.
Об этом заявил журналистам на брифинге в министерстве туризма и спорта Таиланда в Бангкоке глава ведомства Пхипхат Ратчакитпракан.
"Однако мы должны откровенно сказать, что на данный момент население Бангкока еще не вакцинировано на 70 процентов", – заявил журналистам министр. Это, по его словам, нужно, чтобы открыть весь Бангкок одновременно, а не по частям.
Поэтому было принято решение, что надо ждать до середины октября, когда иммунизация 70 процентов населения мегаполиса будет завершена.
"Конечно, позже на две недели, чем мы планировали, но важно для безопасности жителей города", – добавил Ратчакитпракан.
По мнению чиновника, в столице Таиланда программа иммунизации уже добилась значительных успехов: по две дозы двухкомпонентных вакцин в мегаполисе получили 37 процентов населения.
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"Остальные четыре провинции, где находятся туристические зоны, откроются, как и предполагалось, 1 октября", — заявил журналистам Ратчакитпракан.
В Таиланде с 26 марта 2020 года действует режим ЧП в связи с пандемией коронавирусной инфекции, по условиям которого ограничен въезд в страну иностранных граждан. Те туристы, которым он разрешен, обязаны по прибытии проходить 14-дневный карантин в специальных гостиницах за свой счет.
С начала апреля 2020 года были введены жесткие ограничения на полеты в Таиланд и из него пассажирских самолетов гражданской авиации. Действие режима ЧП продлевалось несколько раз, в настоящее время он не отменен до 30 сентября.
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Первого июля для полностью вакцинированных иностранных туристов открылся без карантина в рамках программы "Пхукетская песочница" Пхукет, за ним 15 июля последовали острова Самуи и Пханган и материковые туристические зоны в провинциях Пханга и Краби.
Прибывающие по этой схеме путешественники обязаны провести первые 14 дней в Таиланде или в той туристической зоне, в которую они первоначально прибыли. Либо после первых семи дней по программе "7+7" переехать в другую открытую для вакцинированных туристов зону еще на неделю. После чего они могут отправиться в любое место в Таиланде при условии соблюдения принятых там мер эпидемиологической безопасности.
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