15:02 15.09.2021 (обновлено: 17:55 15.09.2021)
Круглый стол к 25-летию Арктического совета
17 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол, приуроченный к 25-летию Арктического совета.
Задать вопрос
Участники:
- посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай КОРЧУНОВ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в РФ Элисон ЛЕКЛЕР;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Дания в РФ Карстен СЕНДЕРГОРД;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в РФ Антти ХЕЛАНТЕРЯ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Исландии в РФ Арни Тор СИГУРДССОН;
- временный поверенный в делах Королевства Норвегия в РФ Сольвейг РОССЕБЁ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в РФ Малена МАРД;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол США в РФ Джон САЛЛИВАН;
- временный поверенный в делах ФРГ в РФ Беате ГЖЕСКИ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в РФ Пьер ЛЕВИ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в РФ Датла Бала ВЕНКАТЕШ ВАРМА;
- заместитель главы Посольства Италии в РФ Гуидо ДЕ САНКТИС;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в РФ Тоёхиса КОДЗУКИ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в РФ ЛИ Сок Пэ;
- временный поверенный в делах Королевства Испании в РФ Августин НУНЬЕС;
- посланник по молодежному сотрудничеству в Арктике при председателе Комитета старших должностных лиц Арктического совета Михаил УКСУСОВ;
- специальный представитель при председателе Комитета старших должностных лиц Арктического совета по вопросам коренных народов и сотрудничеству по линии регионов Михаил ПОГОДАЕВ.
Также приглашены:
- постоянные участники Арктического совета от организаций коренных народов Севера;
- представители рабочих групп Арктического совета.
19 сентября, в период председательства России, отмечается 25-летие Арктического совета. 2021 год – знаковый для организации. В мае на министерской встрече в Рейкьявике был принят Стратегический план АС – первый в его истории документ перспективного планирования, рассчитанный на 10 лет. С одной стороны, это попытка подвести промежуточные итоги четверти века деятельности Арктического совета, закрепить его ключевые достижения, с другой – задать вектор развитию международного взаимодействия в Арктическом регионе.
Какую роль играет Арктический совет в сотрудничестве в высоких широтах? Какое будущее ждет эту организацию? В чем приоритеты участников Арктического совета на данной площадке? Каковы стратегические цели и задачи?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай КОРЧУНОВ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в РФ Элисон ЛЕКЛЕР;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Дания в РФ Карстен СЕНДЕРГОРД;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в РФ Антти ХЕЛАНТЕРЯ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Исландии в РФ Арни Тор СИГУРДССОН;
- временный поверенный в делах Королевства Норвегия в РФ Сольвейг РОССЕБЁ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в РФ Малена МАРД;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол США в РФ Джон САЛЛИВАН;
- временный поверенный в делах ФРГ в РФ Беате ГЖЕСКИ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в РФ Пьер ЛЕВИ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в РФ Датла Бала ВЕНКАТЕШ ВАРМА;
- заместитель главы Посольства Италии в РФ Гуидо ДЕ САНКТИС;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в РФ Тоёхиса КОДЗУКИ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в РФ ЛИ Сок Пэ;
- временный поверенный в делах Королевства Испании в РФ Августин НУНЬЕС;
- посланник по молодежному сотрудничеству в Арктике при председателе Комитета старших должностных лиц Арктического совета Михаил УКСУСОВ;
- специальный представитель при председателе Комитета старших должностных лиц Арктического совета по вопросам коренных народов и сотрудничеству по линии регионов Михаил ПОГОДАЕВ.
Также приглашены:
- постоянные участники Арктического совета от организаций коренных народов Севера;
- представители рабочих групп Арктического совета.
19 сентября, в период председательства России, отмечается 25-летие Арктического совета. 2021 год – знаковый для организации. В мае на министерской встрече в Рейкьявике был принят Стратегический план АС – первый в его истории документ перспективного планирования, рассчитанный на 10 лет. С одной стороны, это попытка подвести промежуточные итоги четверти века деятельности Арктического совета, закрепить его ключевые достижения, с другой – задать вектор развитию международного взаимодействия в Арктическом регионе.
Какую роль играет Арктический совет в сотрудничестве в высоких широтах? Какое будущее ждет эту организацию? В чем приоритеты участников Арктического совета на данной площадке? Каковы стратегические цели и задачи?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru