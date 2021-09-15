https://ria.ru/20210915/arkticheskiy-sovet-1750171327.html

Круглый стол к 25-летию Арктического совета

Круглый стол к 25-летию Арктического совета - РИА Новости, 15.09.2021

Круглый стол к 25-летию Арктического совета

17 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол, приуроченный к 25-летию Арктического совета.

2021-09-15T15:02

2021-09-15T15:02

2021-09-15T17:55

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1750171327.jpg?1631717702

Задать вопросУчастники:- посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай КОРЧУНОВ;- Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в РФ Элисон ЛЕКЛЕР;- Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Дания в РФ Карстен СЕНДЕРГОРД;- Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в РФ Антти ХЕЛАНТЕРЯ;- Чрезвычайный и Полномочный Посол Исландии в РФ Арни Тор СИГУРДССОН;- временный поверенный в делах Королевства Норвегия в РФ Сольвейг РОССЕБЁ;- Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в РФ Малена МАРД;- Чрезвычайный и Полномочный Посол США в РФ Джон САЛЛИВАН;- временный поверенный в делах ФРГ в РФ Беате ГЖЕСКИ;- Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в РФ Пьер ЛЕВИ;- Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в РФ Датла Бала ВЕНКАТЕШ ВАРМА;- заместитель главы Посольства Италии в РФ Гуидо ДЕ САНКТИС;- Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в РФ Тоёхиса КОДЗУКИ;- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в РФ ЛИ Сок Пэ;- временный поверенный в делах Королевства Испании в РФ Августин НУНЬЕС;- посланник по молодежному сотрудничеству в Арктике при председателе Комитета старших должностных лиц Арктического совета Михаил УКСУСОВ;- специальный представитель при председателе Комитета старших должностных лиц Арктического совета по вопросам коренных народов и сотрудничеству по линии регионов Михаил ПОГОДАЕВ.Также приглашены:- постоянные участники Арктического совета от организаций коренных народов Севера;- представители рабочих групп Арктического совета.19 сентября, в период председательства России, отмечается 25-летие Арктического совета. 2021 год – знаковый для организации. В мае на министерской встрече в Рейкьявике был принят Стратегический план АС – первый в его истории документ перспективного планирования, рассчитанный на 10 лет. С одной стороны, это попытка подвести промежуточные итоги четверти века деятельности Арктического совета, закрепить его ключевые достижения, с другой – задать вектор развитию международного взаимодействия в Арктическом регионе.Какую роль играет Арктический совет в сотрудничестве в высоких широтах? Какое будущее ждет эту организацию? В чем приоритеты участников Арктического совета на данной площадке? Каковы стратегические цели и задачи?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы