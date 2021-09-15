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Круглый стол к 25-летию Арктического совета
Круглый стол к 25-летию Арктического совета - РИА Новости, 15.09.2021
Круглый стол к 25-летию Арктического совета
17 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол, приуроченный к 25-летию Арктического совета.
2021-09-15T15:02
2021-09-15T17:55
анонсы
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Задать вопросУчастники:- посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай КОРЧУНОВ;- Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в РФ Элисон ЛЕКЛЕР;- Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Дания в РФ Карстен СЕНДЕРГОРД;- Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в РФ Антти ХЕЛАНТЕРЯ;- Чрезвычайный и Полномочный Посол Исландии в РФ Арни Тор СИГУРДССОН;- временный поверенный в делах Королевства Норвегия в РФ Сольвейг РОССЕБЁ;- Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в РФ Малена МАРД;- Чрезвычайный и Полномочный Посол США в РФ Джон САЛЛИВАН;- временный поверенный в делах ФРГ в РФ Беате ГЖЕСКИ;- Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в РФ Пьер ЛЕВИ;- Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в РФ Датла Бала ВЕНКАТЕШ ВАРМА;- заместитель главы Посольства Италии в РФ Гуидо ДЕ САНКТИС;- Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в РФ Тоёхиса КОДЗУКИ;- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в РФ ЛИ Сок Пэ;- временный поверенный в делах Королевства Испании в РФ Августин НУНЬЕС;- посланник по молодежному сотрудничеству в Арктике при председателе Комитета старших должностных лиц Арктического совета Михаил УКСУСОВ;- специальный представитель при председателе Комитета старших должностных лиц Арктического совета по вопросам коренных народов и сотрудничеству по линии регионов Михаил ПОГОДАЕВ.Также приглашены:- постоянные участники Арктического совета от организаций коренных народов Севера;- представители рабочих групп Арктического совета.19 сентября, в период председательства России, отмечается 25-летие Арктического совета. 2021 год – знаковый для организации. В мае на министерской встрече в Рейкьявике был принят Стратегический план АС – первый в его истории документ перспективного планирования, рассчитанный на 10 лет. С одной стороны, это попытка подвести промежуточные итоги четверти века деятельности Арктического совета, закрепить его ключевые достижения, с другой – задать вектор развитию международного взаимодействия в Арктическом регионе.Какую роль играет Арктический совет в сотрудничестве в высоких широтах? Какое будущее ждет эту организацию? В чем приоритеты участников Арктического совета на данной площадке? Каковы стратегические цели и задачи?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
15:02 15.09.2021 (обновлено: 17:55 15.09.2021)
 

Круглый стол к 25-летию Арктического совета

Читать ria.ru в
17 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол, приуроченный к 25-летию Арктического совета.
Задать вопрос

Участники:
- посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай КОРЧУНОВ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в РФ Элисон ЛЕКЛЕР;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Дания в РФ Карстен СЕНДЕРГОРД;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в РФ Антти ХЕЛАНТЕРЯ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Исландии в РФ Арни Тор СИГУРДССОН;
- временный поверенный в делах Королевства Норвегия в РФ Сольвейг РОССЕБЁ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в РФ Малена МАРД;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол США в РФ Джон САЛЛИВАН;
- временный поверенный в делах ФРГ в РФ Беате ГЖЕСКИ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в РФ Пьер ЛЕВИ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в РФ Датла Бала ВЕНКАТЕШ ВАРМА;
- заместитель главы Посольства Италии в РФ Гуидо ДЕ САНКТИС;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в РФ Тоёхиса КОДЗУКИ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в РФ ЛИ Сок Пэ;
- временный поверенный в делах Королевства Испании в РФ Августин НУНЬЕС;
- посланник по молодежному сотрудничеству в Арктике при председателе Комитета старших должностных лиц Арктического совета Михаил УКСУСОВ;
- специальный представитель при председателе Комитета старших должностных лиц Арктического совета по вопросам коренных народов и сотрудничеству по линии регионов Михаил ПОГОДАЕВ.

Также приглашены:
- постоянные участники Арктического совета от организаций коренных народов Севера;
- представители рабочих групп Арктического совета.

19 сентября, в период председательства России, отмечается 25-летие Арктического совета. 2021 год – знаковый для организации. В мае на министерской встрече в Рейкьявике был принят Стратегический план АС – первый в его истории документ перспективного планирования, рассчитанный на 10 лет. С одной стороны, это попытка подвести промежуточные итоги четверти века деятельности Арктического совета, закрепить его ключевые достижения, с другой – задать вектор развитию международного взаимодействия в Арктическом регионе.
Какую роль играет Арктический совет в сотрудничестве в высоких широтах? Какое будущее ждет эту организацию? В чем приоритеты участников Арктического совета на данной площадке? Каковы стратегические цели и задачи?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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