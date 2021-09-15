https://ria.ru/20210915/aktsii-1750167316.html

Акции "Роснефти" обновили исторический максимум на новости по экспорту газа

Акции "Роснефти" обновили исторический максимум на новости по экспорту газа - РИА Новости, 15.09.2021

Акции "Роснефти" обновили исторический максимум на новости по экспорту газа

Стоимость акций "Роснефти" усилила рост и обновили исторический максимум на новостях по экспорту газа, подскочив почти на 6%, следует из данных Мосбиржи. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T14:48

2021-09-15T14:48

2021-09-15T14:48

новости компаний - экономика

роснефть

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости/Прайм. Стоимость акций "Роснефти" усилила рост и обновили исторический максимум на новостях по экспорту газа, подскочив почти на 6%, следует из данных Мосбиржи.Вице-премьер РФ Александр Новак ранее в среду сообщил, что Минэнерго России в ближайшие дни подготовит доклад для представления президенту по просьбе "Роснефти" разрешить ей экспорт газа через газопровод "Северный поток 2".К 12.29 мск акции крупнейшей нефтекомпании РФ дорожали на 4,8%, а минутами ранее они обновили исторический максимум, поднявшись на 5,84% - до 589,8 рубля.Ценные бумаги "Роснефти" являются одними из самых быстрорастущих на российском фондовом рынке. С начала пандемии, то есть с марта 2020 года, цена акций НК "Роснефть" выросла более чем в 2,3 раза, а за первое полугодие 2021 года – более чем на 31%. Предыдущий исторический максимум был зафиксирован в начале июля. Тогда стоимость ценных бумаг компании достигла рекордного с момента проведения IPOв 2006 году уровня – 586,95 рублей за ценную бумагу.

https://ria.ru/20210905/rosneft-1748771574.html

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новости компаний - экономика, роснефть, россия