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Акции "Роснефти" обновили исторический максимум на новости по экспорту газа
Акции "Роснефти" обновили исторический максимум на новости по экспорту газа - РИА Новости, 15.09.2021
Акции "Роснефти" обновили исторический максимум на новости по экспорту газа
Стоимость акций "Роснефти" усилила рост и обновили исторический максимум на новостях по экспорту газа, подскочив почти на 6%, следует из данных Мосбиржи. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T14:48
2021-09-15T14:48
новости компаний - экономика
роснефть
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости/Прайм. Стоимость акций "Роснефти" усилила рост и обновили исторический максимум на новостях по экспорту газа, подскочив почти на 6%, следует из данных Мосбиржи.Вице-премьер РФ Александр Новак ранее в среду сообщил, что Минэнерго России в ближайшие дни подготовит доклад для представления президенту по просьбе "Роснефти" разрешить ей экспорт газа через газопровод "Северный поток 2".К 12.29 мск акции крупнейшей нефтекомпании РФ дорожали на 4,8%, а минутами ранее они обновили исторический максимум, поднявшись на 5,84% - до 589,8 рубля.Ценные бумаги "Роснефти" являются одними из самых быстрорастущих на российском фондовом рынке. С начала пандемии, то есть с марта 2020 года, цена акций НК "Роснефть" выросла более чем в 2,3 раза, а за первое полугодие 2021 года – более чем на 31%. Предыдущий исторический максимум был зафиксирован в начале июля. Тогда стоимость ценных бумаг компании достигла рекордного с момента проведения IPOв 2006 году уровня – 586,95 рублей за ценную бумагу.
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новости компаний - экономика, роснефть, россия
14:48 15.09.2021
 

Акции "Роснефти" обновили исторический максимум на новости по экспорту газа

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВосточный экономический форум. День третий
Восточный экономический форум. День третий - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости/Прайм. Стоимость акций "Роснефти" усилила рост и обновили исторический максимум на новостях по экспорту газа, подскочив почти на 6%, следует из данных Мосбиржи.
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее в среду сообщил, что Минэнерго России в ближайшие дни подготовит доклад для представления президенту по просьбе "Роснефти" разрешить ей экспорт газа через газопровод "Северный поток 2".
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К 12.29 мск акции крупнейшей нефтекомпании РФ дорожали на 4,8%, а минутами ранее они обновили исторический максимум, поднявшись на 5,84% - до 589,8 рубля.
Ценные бумаги "Роснефти" являются одними из самых быстрорастущих на российском фондовом рынке. С начала пандемии, то есть с марта 2020 года, цена акций НК "Роснефть" выросла более чем в 2,3 раза, а за первое полугодие 2021 года – более чем на 31%. Предыдущий исторический максимум был зафиксирован в начале июля. Тогда стоимость ценных бумаг компании достигла рекордного с момента проведения IPOв 2006 году уровня – 586,95 рублей за ценную бумагу.
 
Новости компаний - ЭкономикаРоснефтьРоссия
 
 
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