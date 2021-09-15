https://ria.ru/20210915/aksenov-1750181393.html

"Меджлис"* не может ассоциировать себя с крымскими татарами, заявил Аксенов

"Меджлис"* не может ассоциировать себя с крымскими татарами, заявил Аксенов - РИА Новости, 15.09.2021

"Меджлис"* не может ассоциировать себя с крымскими татарами, заявил Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организация "Меджлис крымскотатарского народа"* не имеет права ассоциировать себя с крымскими татарами. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T15:43

2021-09-15T15:43

2021-09-15T15:43

в мире

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мустафа джемилев

меджлис крымскотатарского народа

сергей аксенов (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организация "Меджлис крымскотатарского народа"* не имеет права ассоциировать себя с крымскими татарами.Ранее ФСБ назвала "Меджлис"* главным проводником украинского реваншизма, борьбу с которым зарубежные СМИ преподносят как "ущемление прав крымских татар"."Они (члены "Меджлиса"* - ред.) не имеют права себя ассоциировать со всем народом", - сказал Аксенов в эфире телеканала "России 24".По его словам, "Меджлис"* является террористической организацией и неоднократно доказывал это на протяжении последних 7 лет, в том числе организовывая энергетическую и водную блокаду полуострова."Они, с одной стороны, говорят, я имею виду Джемилев (лидер "Меджлиса"* Мустафа Джемилев – ред.) и его приспешники, что крымскотатарский народ якобы находится под притеснением, а с другой, сами делают максимально все, чтобы ограничить возможности и доступ народа к ресурсам", - сказал Аксенов.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210913/krym-1749805099.html

https://ria.ru/20210602/muftiy-1735220945.html

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2021

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в мире, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мустафа джемилев, меджлис крымскотатарского народа, сергей аксенов (политик), россия