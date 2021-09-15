Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210915/aksenov-1750181393.html
"Меджлис"* не может ассоциировать себя с крымскими татарами, заявил Аксенов
"Меджлис"* не может ассоциировать себя с крымскими татарами, заявил Аксенов - РИА Новости, 15.09.2021
"Меджлис"* не может ассоциировать себя с крымскими татарами, заявил Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организация "Меджлис крымскотатарского народа"* не имеет права ассоциировать себя с крымскими татарами. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:43
2021-09-15T15:43
в мире
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мустафа джемилев
меджлис крымскотатарского народа
сергей аксенов (политик)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576861543_0:276:3142:2043_1920x0_80_0_0_31ddbfcf2a13ccc411477e09d184a064.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организация "Меджлис крымскотатарского народа"* не имеет права ассоциировать себя с крымскими татарами.Ранее ФСБ назвала "Меджлис"* главным проводником украинского реваншизма, борьбу с которым зарубежные СМИ преподносят как "ущемление прав крымских татар"."Они (члены "Меджлиса"* - ред.) не имеют права себя ассоциировать со всем народом", - сказал Аксенов в эфире телеканала "России 24".По его словам, "Меджлис"* является террористической организацией и неоднократно доказывал это на протяжении последних 7 лет, в том числе организовывая энергетическую и водную блокаду полуострова."Они, с одной стороны, говорят, я имею виду Джемилев (лидер "Меджлиса"* Мустафа Джемилев – ред.) и его приспешники, что крымскотатарский народ якобы находится под притеснением, а с другой, сами делают максимально все, чтобы ограничить возможности и доступ народа к ресурсам", - сказал Аксенов.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210913/krym-1749805099.html
https://ria.ru/20210602/muftiy-1735220945.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576861543_0:399:2198:2048_1920x0_80_0_0_67542c26bb095aa92bcc5c493e64210b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мустафа джемилев, меджлис крымскотатарского народа, сергей аксенов (политик), россия
15:43 15.09.2021
 
"Меджлис"* не может ассоциировать себя с крымскими татарами, заявил Аксенов

Глава Крыма Аксенов: "Меджлис"* не имеет права ассоциировать себя с крымскими татарами

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организация "Меджлис крымскотатарского народа"* не имеет права ассоциировать себя с крымскими татарами.
Ранее ФСБ назвала "Меджлис"* главным проводником украинского реваншизма, борьбу с которым зарубежные СМИ преподносят как "ущемление прав крымских татар".
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 09:07
Крымские татары заявили, что "Меджлис"* не вправе представлять их интересы
"Они (члены "Меджлиса"* - ред.) не имеют права себя ассоциировать со всем народом", - сказал Аксенов в эфире телеканала "России 24".
По его словам, "Меджлис"* является террористической организацией и неоднократно доказывал это на протяжении последних 7 лет, в том числе организовывая энергетическую и водную блокаду полуострова.
"Они, с одной стороны, говорят, я имею виду Джемилев (лидер "Меджлиса"* Мустафа Джемилев – ред.) и его приспешники, что крымскотатарский народ якобы находится под притеснением, а с другой, сами делают максимально все, чтобы ограничить возможности и доступ народа к ресурсам", - сказал Аксенов.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
2 июня, 11:56Религия
Муфтий объяснил, почему "Меджлис"* не может представлять мусульман Крыма
 
В миреФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Мустафа ДжемилевМеджлис крымскотатарского народаСергей Аксенов (политик)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:25Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет
05:06Детеныш косатки застрял у берега в Магадане
05:00Власти Москвы рассказали о проблемах со стройматериалами в ЖК "Царицыно"
04:25Приморцу, похитившему клетку с попугаями, дали пять лет колонии
04:15Эксперт рассказал, куда положить телефон на ночь
03:43На базе "Арматы" создадут тяжелую скорострельную САУ, сообщили источники
03:39Украинский эксперт заявил, что США шантажируют Россию "Железным куполом"
03:37Байден не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии
03:30ЖК "Нескучный Home & Spa" не будут передавать Московскому фонду дольщиков
03:26Собака и кошка вошли в книгу рекордов Гиннесса, прокатившись на самокате
03:15Эксперт рассказал, к кому “не идут” деньги
03:12В США стартовал Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем
03:08Эксперт оценил вероятность глобального экономического кризиса
03:04При землетрясении на юго-западе Китая погибли два человека
03:00В районе Южного порта в Москве построят небоскреб высотой в 225 метров
02:49В Польше заявили об отказе продлевать поставки газа из России
02:45Российских водителей предупредили о новых жестких санкциях
02:21Макрон: нейтрализован главарь "Исламского государства в Великой Сахаре"*
02:15Эксперт рассказал, как взять кредит на выгодных условиях
02:15Диетолог перечислила самые вредные блюда из картофеля
Лента новостейМолния