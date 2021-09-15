https://ria.ru/20210915/afganistan-1750202258.html

Дипломат рассказал, как Гани сорвал соглашение между США и талибами

Дипломат рассказал, как Гани сорвал соглашение между США и талибами - РИА Новости, 15.09.2021

Дипломат рассказал, как Гани сорвал соглашение между США и талибами

Администрация Соединенных Штатов за несколько часов до захвата Кабула смогла уговорить радикальное движение "Талибан"* не входить в город в течение двух недель, РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T17:21

2021-09-15T17:21

2021-09-15T17:51

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

кабул (город)

афганистан

панджшер (провинция)

залмай халилзад

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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Администрация Соединенных Штатов за несколько часов до захвата Кабула смогла уговорить радикальное движение "Талибан"* не входить в город в течение двух недель, однако это соглашение было сорвано бегством бывшего президента республики Ашрафа Гани, заявил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад."Даже в самом конце у нас была договоренность с "Талибаном"*, чтобы они не входили в Кабул", - сказал Халилзад в интервью газете Financial Times.По его словам, никто из американской администрации на тот момент не подозревал, что Гани намеревался покинуть страну.По словам спецпредставителя США, это соглашение было достигнуто "за несколько часов до падения Кабула". Халилзад также рассказал, что после известия о бегстве Гани подразделения афганских силовиков были расформированы, что вызвало вопросы относительно того, кто впоследствии будет отвечать за обеспечение безопасности в Кабуле."После бегства Гани возникли вопросы относительно поддержания закона и порядка в городе... Талибы спросили: "Вы теперь собираетесь нести ответственность за безопасность Кабула?" Вы знаете, что произошло дальше, мы не собирались брать на себя эту ответственность", - сообщил Халилзад.Талибы в начале августа активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.*Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210911/nineeleven-1749555491.html

https://ria.ru/20210903/amerika-1748428784.html

сша

кабул (город)

афганистан

панджшер (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, кабул (город), афганистан, панджшер (провинция), залмай халилзад