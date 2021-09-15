Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210915/afganistan-1750190206.html
ЦБ Афганистана заявил о поступлении средств, которыми владели экс-чиновники
ЦБ Афганистана заявил о поступлении средств, которыми владели экс-чиновники - РИА Новости, 15.09.2021
ЦБ Афганистана заявил о поступлении средств, которыми владели экс-чиновники
Центральный банк Афганистана сообщил о поступлении 12,3 миллиона долларов, которыми ранее владели бывшие афганские чиновники, включая Амруллу Салеха, ранее... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T16:26
2021-09-15T16:26
захват власти в афганистане талибами
в мире
оон
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
амрулла салех
мохаммад хасан ахунд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1d/1747736896_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_82dc936d2150f59fa662d4a11dd36b6c.jpg
КАБУЛ, 15 сен - РИА Новости. Центральный банк Афганистана сообщил о поступлении 12,3 миллиона долларов, которыми ранее владели бывшие афганские чиновники, включая Амруллу Салеха, ранее объявившего себя президентом Афганистана, деньги банку передали пришедшие к власти талибы."Определенная сумма наличных, найденная в резиденции господина Амруллы Салеха, первого вице-президента бывшего правительства, и ряда других бывших высокопоставленных чиновников были переданы в "Да Афганистан банк" (ЦБ страны - ред.) властями Исламского эмирата Афганистан (самоназвание политической системы талибов - ред.). Общая сумма составила двенадцать миллионов триста шестьдесят восемь тысяч двести сорок шесть (12 368 246) долларов США", - говорится в заявлении банка.Помимо этого, в Центробанк были переданы золотые слитки, в основном из резиденции Салеха, их количество не уточняется.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210913/zoloto-1749849040.html
афганистан
панджшер (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1d/1747736896_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_d84185a1b5e25699ed8bb147a315c60c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, оон, талибан, афганистан, панджшер (провинция), амрулла салех, мохаммад хасан ахунд
16:26 15.09.2021
 
ЦБ Афганистана заявил о поступлении средств, которыми владели экс-чиновники

ЦБ Афганистана заявил о поступлении 12,3 миллиона долларов, которыми владели экс-чиновники

© AP Photo / Wali SabawoonМестность вблизи аэропорта в Кабуле
Местность вблизи аэропорта в Кабуле - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 15 сен - РИА Новости. Центральный банк Афганистана сообщил о поступлении 12,3 миллиона долларов, которыми ранее владели бывшие афганские чиновники, включая Амруллу Салеха, ранее объявившего себя президентом Афганистана, деньги банку передали пришедшие к власти талибы.
"Определенная сумма наличных, найденная в резиденции господина Амруллы Салеха, первого вице-президента бывшего правительства, и ряда других бывших высокопоставленных чиновников были переданы в "Да Афганистан банк" (ЦБ страны - ред.) властями Исламского эмирата Афганистан (самоназвание политической системы талибов - ред.). Общая сумма составила двенадцать миллионов триста шестьдесят восемь тысяч двести сорок шесть (12 368 246) долларов США", - говорится в заявлении банка.
Помимо этого, в Центробанк были переданы золотые слитки, в основном из резиденции Салеха, их количество не уточняется.
Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Амрулла Салех - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 13:19Захват власти в Афганистане талибами
Талибы опубликовали видео с богатствами, найденными в доме Салеха
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреООНТалибанАфганистанПанджшер (провинция)Амрулла СалехМохаммад Хасан Ахунд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:25Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет
05:06Детеныш косатки застрял у берега в Магадане
05:00Власти Москвы рассказали о проблемах со стройматериалами в ЖК "Царицыно"
04:25Приморцу, похитившему клетку с попугаями, дали пять лет колонии
04:15Эксперт рассказал, куда положить телефон на ночь
03:43На базе "Арматы" создадут тяжелую скорострельную САУ, сообщили источники
03:39Украинский эксперт заявил, что США шантажируют Россию "Железным куполом"
03:37Байден не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии
03:30ЖК "Нескучный Home & Spa" не будут передавать Московскому фонду дольщиков
03:26Собака и кошка вошли в книгу рекордов Гиннесса, прокатившись на самокате
03:15Эксперт рассказал, к кому “не идут” деньги
03:12В США стартовал Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем
03:08Эксперт оценил вероятность глобального экономического кризиса
03:04При землетрясении на юго-западе Китая погибли два человека
03:00В районе Южного порта в Москве построят небоскреб высотой в 225 метров
02:49В Польше заявили об отказе продлевать поставки газа из России
02:45Российских водителей предупредили о новых жестких санкциях
02:21Макрон: нейтрализован главарь "Исламского государства в Великой Сахаре"*
02:15Эксперт рассказал, как взять кредит на выгодных условиях
02:15Диетолог перечислила самые вредные блюда из картофеля
Лента новостейМолния