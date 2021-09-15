https://ria.ru/20210915/afganistan-1750190206.html

ЦБ Афганистана заявил о поступлении средств, которыми владели экс-чиновники

ЦБ Афганистана заявил о поступлении средств, которыми владели экс-чиновники - РИА Новости, 15.09.2021

ЦБ Афганистана заявил о поступлении средств, которыми владели экс-чиновники

Центральный банк Афганистана сообщил о поступлении 12,3 миллиона долларов, которыми ранее владели бывшие афганские чиновники, включая Амруллу Салеха, ранее... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T16:26

2021-09-15T16:26

2021-09-15T16:26

захват власти в афганистане талибами

в мире

оон

талибан

афганистан

панджшер (провинция)

амрулла салех

мохаммад хасан ахунд

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КАБУЛ, 15 сен - РИА Новости. Центральный банк Афганистана сообщил о поступлении 12,3 миллиона долларов, которыми ранее владели бывшие афганские чиновники, включая Амруллу Салеха, ранее объявившего себя президентом Афганистана, деньги банку передали пришедшие к власти талибы."Определенная сумма наличных, найденная в резиденции господина Амруллы Салеха, первого вице-президента бывшего правительства, и ряда других бывших высокопоставленных чиновников были переданы в "Да Афганистан банк" (ЦБ страны - ред.) властями Исламского эмирата Афганистан (самоназвание политической системы талибов - ред.). Общая сумма составила двенадцать миллионов триста шестьдесят восемь тысяч двести сорок шесть (12 368 246) долларов США", - говорится в заявлении банка.Помимо этого, в Центробанк были переданы золотые слитки, в основном из резиденции Салеха, их количество не уточняется.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210913/zoloto-1749849040.html

афганистан

панджшер (провинция)

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в мире, оон, талибан, афганистан, панджшер (провинция), амрулла салех, мохаммад хасан ахунд