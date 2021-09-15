https://ria.ru/20210915/afganistan-1750107534.html

Лавров прокомментировал ситуацию в Афганистане

Лавров прокомментировал ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 15.09.2021

Лавров прокомментировал ситуацию в Афганистане

Никто не торопится с официальным признанием талибов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T09:34

2021-09-15T09:34

2021-09-15T10:22

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

сергей лавров

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россия

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ДУШАНБЕ, 15 сен – РИА Новости. Никто не торопится с официальным признанием талибов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Министр отметил, что талибы провозгласили свои цели, в том числе "борьбу с терроризмом, наркотрафиком, а также заверили всех остальных, что они сделают все, чтобы с территории Афганистана не исходили никакие угрозы для соседних стран и что у них никаких нет намерений дестабилизировать соседние страны, что будут формировать инклюзивное правительство, которое будет отражать всю полноту спектра афганского общества"."Мы, как и подавляющее большинство стран мира, приветствовали такой подход и сейчас наблюдаем как он будет воплощаться в жизнь. Конечно, еще слишком мало времени прошло, чтобы делать окончательные выводы", - сказал Лавров журналистам."На данном этапе… мы поддерживаем с ними контакты по текущим вопросам, прежде всего, по вопросам, которые касаются снятия любых рисков для наших центральноазиатских соседей", - заявил глава МИД России. ."Мы ничего талибам не навязываем, никакие условия. Они сами провозгласили свои цели, в том числе, они провозгласили приверженность дальнейшей борьбе с терроризмом, борьбе с наркотрафиком, заверили всех остальных, что они сделают все, чтобы с территории Афганистана не исходили никакие угрозы для соседних стран и что у них нет никаких намерений дестабилизировать соседние страны и что они будут формировать инклюзивное правительство, которое отражает всю полноту спектра афганского общества, политического, этнического, конфессионального баланса", - сказал Лавров журналистам.Глава российского МИД также прокомментировал ситуацию с участием Афганистана в предстоящем саммите ШОС."Афганистан является наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества, наблюдатели всегда приглашаются на саммиты ШОС, так было и в этот раз. Бывший президент Гани получил своевременно приглашение на мероприятие, которое здесь завтра состоится, и мы все из этого исходили", - сказал журналистам Лавров."То, что произошло в Афганистане, когда президент Гани бежал из страны, решив оставить свой пост, чтобы, как он объяснил, избежать кровопролития… ситуация изменилась", - добавил министр.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210911/otnosheniya-1749702419.html

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746371665.html

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в мире, афганистан, сергей лавров, талибан, россия