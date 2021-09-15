https://ria.ru/20210915/afganistan-1750105730.html

ОДКБ приняла заявление по Афганистану

ОДКБ приняла заявление по Афганистану - РИА Новости, 15.09.2021

ОДКБ приняла заявление по Афганистану

Организация Договора о коллективной безопасности приняла заявление о положении дел в Афганистане, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по итогам... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T09:17

2021-09-15T09:17

2021-09-15T09:17

захват власти в афганистане талибами

в мире

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станислав зась

северная африка

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ДУШАНБЕ, 15 сен – РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности приняла заявление о положении дел в Афганистане, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности организации."Главы делегаций согласовали в целом проект Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и приняли ряд заявлений, в частности, совместное заявление государств-членов ОДКБ "О положении в Афганистане", заявление министров иностранных дел о координации совместных усилий в сфере информационной безопасности и борьбы с кибертерроризмом, заявление министров иностранных дел о коллективных усилиях по урегулированию кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке и Совместное заявление министров иностранных дел "О подтверждении приверженности принципам Устава ООН и укреплении сотрудничества по обеспечению их неукоснительного соблюдения", - сказал Зась.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещенная в России

ближний восток

северная африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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