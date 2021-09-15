https://ria.ru/20210915/aeroport-1750115366.html
Паслер: в Оренбуржье за три года полностью модернизируют аэропорт
Паслер: в Оренбуржье за три года полностью модернизируют аэропорт - РИА Новости, 15.09.2021
Паслер: в Оренбуржье за три года полностью модернизируют аэропорт
За три года в Оренбуржье планируют полностью модернизировать аэропорт имени Гагарина, построить новый грузовой и пассажирский терминалы с международным... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T10:27
2021-09-15T10:27
2021-09-15T10:27
оренбургская область
оренбург
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 15 сен - РИА Новости. За три года в Оренбуржье планируют полностью модернизировать аэропорт имени Гагарина, построить новый грузовой и пассажирский терминалы с международным сектором, новую взлетно-посадочную полосу и улучшить инфраструктуру, сообщил глава Оренбургской области Денис Паслер.Губернатор отметил, что в Оренбурге должен быть современный и комфортный аэропорт - такой, какой необходим административному центру региона."Речь идет не об изменении формы, а о принципиально новой инфраструктуре. Это строительство пассажирского терминала площадью не менее 18 тысяч квадратных метров с удобным международным сектором и наличием не менее двух телетрапов, строительство грузового терминала и новой полосы. Сроки жесткие - уже через три года проект должен быть реализован. Со своей стороны правительство региона готово оперативно рассматривать все вопросы, которые будут возникать в процессе реализации этого значимого для Оренбургской области инвестиционного проекта", - сказал Паслер.
https://ria.ru/20210910/investitsii-1749550228.html
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оренбург, денис паслер