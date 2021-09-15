Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20210915/aeroport-1750115366.html
Паслер: в Оренбуржье за три года полностью модернизируют аэропорт
Паслер: в Оренбуржье за три года полностью модернизируют аэропорт - РИА Новости, 15.09.2021
Паслер: в Оренбуржье за три года полностью модернизируют аэропорт
За три года в Оренбуржье планируют полностью модернизировать аэропорт имени Гагарина, построить новый грузовой и пассажирский терминалы с международным... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T10:27
2021-09-15T10:27
оренбургская область
оренбург
денис паслер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570479896_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_a0d3ae0c5615ff74f5383c400610560e.jpg
ОРЕНБУРГ, 15 сен - РИА Новости. За три года в Оренбуржье планируют полностью модернизировать аэропорт имени Гагарина, построить новый грузовой и пассажирский терминалы с международным сектором, новую взлетно-посадочную полосу и улучшить инфраструктуру, сообщил глава Оренбургской области Денис Паслер.Губернатор отметил, что в Оренбурге должен быть современный и комфортный аэропорт - такой, какой необходим административному центру региона."Речь идет не об изменении формы, а о принципиально новой инфраструктуре. Это строительство пассажирского терминала площадью не менее 18 тысяч квадратных метров с удобным международным сектором и наличием не менее двух телетрапов, строительство грузового терминала и новой полосы. Сроки жесткие - уже через три года проект должен быть реализован. Со своей стороны правительство региона готово оперативно рассматривать все вопросы, которые будут возникать в процессе реализации этого значимого для Оренбургской области инвестиционного проекта", - сказал Паслер.
https://ria.ru/20210910/investitsii-1749550228.html
оренбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570479896_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_8d6291ce06253b473d7047e8390d55dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оренбург, денис паслер
10:27 15.09.2021
 

Паслер: в Оренбуржье за три года полностью модернизируют аэропорт

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской области
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 15 сен - РИА Новости. За три года в Оренбуржье планируют полностью модернизировать аэропорт имени Гагарина, построить новый грузовой и пассажирский терминалы с международным сектором, новую взлетно-посадочную полосу и улучшить инфраструктуру, сообщил глава Оренбургской области Денис Паслер.
Губернатор отметил, что в Оренбурге должен быть современный и комфортный аэропорт - такой, какой необходим административному центру региона.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 16:00Оренбургская область
Бизнес инвестирует в улучшение экологии в Оренбуржье более 10 млрд рублей
"Речь идет не об изменении формы, а о принципиально новой инфраструктуре. Это строительство пассажирского терминала площадью не менее 18 тысяч квадратных метров с удобным международным сектором и наличием не менее двух телетрапов, строительство грузового терминала и новой полосы. Сроки жесткие - уже через три года проект должен быть реализован. Со своей стороны правительство региона готово оперативно рассматривать все вопросы, которые будут возникать в процессе реализации этого значимого для Оренбургской области инвестиционного проекта", - сказал Паслер.
 
Оренбургская областьОренбургДенис Паслер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:49В ЦИК рассказали о полученных обращениях по выборам в Госдуму
13:39Гендиректор авиакомпании "Якутия" покинул пост
13:37Эксперт рассказал, когда прекратится рост цен на газ в Европе
13:36Глава Еврокомиссии оценила ситуацию с мигрантами на белорусской границе
13:29ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму
13:27Politico: в США призвали поставить на Украину ПРО "Железный купол"
13:27В Кремле рассказали о мерах предосторожности на встрече Путина и Асада
13:19Песков ответил на вопрос о докладе Минэнерго по "Роснефти"
13:18На руферов, залезших на высотку МГУ, составили протоколы 0:17
13:17Москвичам рассказали о погоде на выходных
13:14На выборах в Госдуму будет 250 международных наблюдателей
13:13В США потребовали начать сближение с Россией "как можно скорее"
13:12Официальный курс евро на четверг вырос на восемь копеек
13:10В Воронеже ищут мужчину, напавшего на школьницу
13:10В России снизили ставки пошлин на экспорт ферросплавов и железа в порошке
13:09Более 413 тысяч наблюдателей проконтролируют ход выборов
13:07Песков пообещал узнать, есть ли у Путина аккаунт на госуслугах
13:01Главой нового департамента ЦБ по банковскому регулированию станет Данилов
13:00Минобороны предъявило иск к авиахолдингу "Сухой" на 343 миллиона рублей
12:57Песков ответил на вопрос о своем уходе на самоизоляцию
Лента новостейМолния