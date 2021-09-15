https://ria.ru/20210915/aeroport-1750115366.html

Паслер: в Оренбуржье за три года полностью модернизируют аэропорт

Паслер: в Оренбуржье за три года полностью модернизируют аэропорт - РИА Новости, 15.09.2021

Паслер: в Оренбуржье за три года полностью модернизируют аэропорт

За три года в Оренбуржье планируют полностью модернизировать аэропорт имени Гагарина, построить новый грузовой и пассажирский терминалы с международным... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T10:27

2021-09-15T10:27

2021-09-15T10:27

оренбургская область

оренбург

денис паслер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570479896_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_a0d3ae0c5615ff74f5383c400610560e.jpg

ОРЕНБУРГ, 15 сен - РИА Новости. За три года в Оренбуржье планируют полностью модернизировать аэропорт имени Гагарина, построить новый грузовой и пассажирский терминалы с международным сектором, новую взлетно-посадочную полосу и улучшить инфраструктуру, сообщил глава Оренбургской области Денис Паслер.Губернатор отметил, что в Оренбурге должен быть современный и комфортный аэропорт - такой, какой необходим административному центру региона."Речь идет не об изменении формы, а о принципиально новой инфраструктуре. Это строительство пассажирского терминала площадью не менее 18 тысяч квадратных метров с удобным международным сектором и наличием не менее двух телетрапов, строительство грузового терминала и новой полосы. Сроки жесткие - уже через три года проект должен быть реализован. Со своей стороны правительство региона готово оперативно рассматривать все вопросы, которые будут возникать в процессе реализации этого значимого для Оренбургской области инвестиционного проекта", - сказал Паслер.

https://ria.ru/20210910/investitsii-1749550228.html

оренбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оренбург, денис паслер