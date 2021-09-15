https://ria.ru/20210915/aeroflot-1750184319.html
Аэрофлот подтвердил рейтинг качества управления на уровне 7++
Аэрофлот подтвердил рейтинг качества управления на уровне 7++ - РИА Новости, 15.09.2021
Аэрофлот подтвердил рейтинг качества управления на уровне 7++
Аэрофлот подтвердил рейтинг качества корпоративного управления на уровне 7++. Высокое качество корпоративного управления авиакомпании по результатам ежегодного... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:56
2021-09-15T15:56
2021-09-15T15:57
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МОСКВА, 15 сен – Пресс-служба Аэрофлота. Аэрофлот подтвердил рейтинг качества корпоративного управления на уровне 7++. Высокое качество корпоративного управления авиакомпании по результатам ежегодного мониторинга отметил независимый аудитор — НП "Российский институт директоров" (НП "РИД").Рейтинг Аэрофлота 7++ по шкале Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ) остаётся неизменным с 2019 года и соответствует "Развитой практике корпоративного управления". Это означает, что авиакомпания соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления и следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Качество корпоративного управления Аэрофлота обеспечивает достаточно низкие риски потерь для акционеров авиакомпании.Эксперты НП "РИД" отметили корпоративные события, позволившие в сложный период пандемии сохранить на прежнем уровне рейтинг корпоративного управления Аэрофлота, в том числе:· формирование новых составов Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров исключительно из независимых директоров, что полностью соответствует рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления;· включение в Годовой отчет ПАО "Аэрофлот" за 2020 год таблицы соответствия показателям GRI и подробное раскрытие структуры вознаграждения внешних аудиторов Общества;· успешное прохождение авиакомпанией в 2020 году надзорного аудита интегрированной системы менеджмента и подтверждение сертификата соответствия международным стандартам ISO 9001:2015 "Система менеджмента качества" и ISO 14001:2015 "Система экологического менеджмента".По мнению аудиторов, Аэрофлот постоянно совершенствует систему корпоративного управления и следует передовым стандартам в этой области.АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.Аэрофлот в 2020 году перевёз 14,6 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 30,2 млн.Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также обладает рейтингом "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.Аэрофлот признан сильнейшим авиационным брендом 2021 года в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвёртое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 15 сен – Пресс-служба Аэрофлота. Аэрофлот подтвердил рейтинг качества корпоративного управления на уровне 7++. Высокое качество корпоративного управления авиакомпании по результатам ежегодного мониторинга отметил независимый аудитор — НП "Российский институт директоров" (НП "РИД").
Рейтинг Аэрофлота 7++ по шкале Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ) остаётся неизменным с 2019 года и соответствует "Развитой практике корпоративного управления". Это означает, что авиакомпания соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления и следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Качество корпоративного управления Аэрофлота обеспечивает достаточно низкие риски потерь для акционеров авиакомпании.
Эксперты НП "РИД" отметили корпоративные события, позволившие в сложный период пандемии сохранить на прежнем уровне рейтинг корпоративного управления Аэрофлота, в том числе:
· формирование новых составов Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров исключительно из независимых директоров, что полностью соответствует рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления;
· включение в Годовой отчет ПАО "Аэрофлот" за 2020 год таблицы соответствия показателям GRI и подробное раскрытие структуры вознаграждения внешних аудиторов Общества;
· успешное прохождение авиакомпанией в 2020 году надзорного аудита интегрированной системы менеджмента и подтверждение сертификата соответствия международным стандартам ISO 9001:2015 "Система менеджмента качества" и ISO 14001:2015 "Система экологического менеджмента".
По мнению аудиторов, Аэрофлот постоянно совершенствует систему корпоративного управления и следует передовым стандартам в этой области.
АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот в 2020 году перевёз 14,6 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 30,2 млн.
Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также обладает рейтингом "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот признан сильнейшим авиационным брендом 2021 года в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвёртое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.