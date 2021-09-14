https://ria.ru/20210914/zhizn-1750038007.html

Биологи разработали молекулярный метод продления жизни

Биологи разработали молекулярный метод продления жизни - РИА Новости, 14.09.2021

Биологи разработали молекулярный метод продления жизни

Британские ученые впервые доказали прямую связь между количеством ошибок в структуре белков и долголетием, и в экспериментах на простых модельных организмах... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T18:00

2021-09-14T18:00

2021-09-14T18:00

наука

великобритания

здоровье

биология

долголетие

генетика

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Британские ученые впервые доказали прямую связь между количеством ошибок в структуре белков и долголетием, и в экспериментах на простых модельных организмах продемонстрировали, что уменьшение естественных ошибок в синтезе белка улучшает здоровье, и увеличивает продолжительность жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism.Известно, что мутации ДНК могут вызывать рак и считаются одной из основных причин старения. Не меньше влияют на здоровье организма и случайные изменения в структуре белков."Но ошибками в белках обычно пренебрегают, несмотря на то, что ошибки, появляющиеся во время синтеза новых белков, встречаются гораздо чаще, чем мутации, возникающие во время репликации ДНК", — приводятся в пресс-релизе Университетского колледжа Лондона (UCL) слова руководителя проекта доктора Иваны Бьедов (Ivana Bjedov).Исследователи из Институт рака UCL и Лондонского института медицинских наук, изучающие ошибки в структуре белков, решили проверить, как повлияет на здоровье и продолжительность жизни организмов уменьшение количества таких ошибок.В предыдущих экспериментах на гипертермофильных археях — одноклеточных организмах, которые могут жить при чрезвычайно высоких температурах — авторы установили, что определенная мутация в рибосомах архей — органеллах, отвечающих за синтез белка — повышает точность белкового синтеза. Используя методы геномного редактирования, исследователи воспроизвели эту "сверхточную" мутацию, известную как RPS23 K60R, в рибосомах многоклеточных животных — дрожжей, червей и плодовых мух.Оказалось, что в результате этой мутации, производящей изменение всего одной аминокислоты, в белках организмов стало меньше ошибок, и в результате организмы получили повышенную термостойкость и жили дольше."Процесс создания белков не безошибочный, рибосомы периодически совершают ошибки, — объясняет первый автор статьи доктор Виктория Евгения Мартинес-Мигель (Victoria Eugenia Martinez-Miguel) из Института рака UCL. — Мы впервые показали, что замена одной аминокислоты в центре декодирования рибосом снижает количество ошибок при синтезе белка, улучшает стрессоустойчивость и увеличивает продолжительность жизни организмов"."Это первое исследование на многоклеточных животных, которое показало, что меньшее количество ошибок в белках может продлить здоровье и долголетие. Мы ожидаем, что наши результаты по дрожжам, червям и мухам будут распространены на млекопитающих, что потенциально может привести к появлению методов улучшения здоровья пожилых людей", — говорит еще один автор исследования профессор Филипе Кабрейро (Filipe Cabreiro) из Лондонского института медицинских наук.Авторы также установили, что некоторые лекарства против старения способствуют уменьшению количества ошибок в белках. Эти препараты влияют на способность клеток усваивать питательные вещества и при применении в небольших количествах имеют тот же эффект, что и ограничение калорий — известный метод борьбы со старением. Исследователи считают, что подход, направленный на уменьшение количества ошибок, связанных с белками, может стать объединяющим приемом, усиливающим действие различных антивозрастных препаратов.

https://ria.ru/20210824/antibiotiki-1747088807.html

https://ria.ru/20210712/starenie-1740943711.html

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великобритания, здоровье, биология, долголетие, генетика