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В ЛДПР прокомментировали инцидент с брюками Жириновского на дебатах
В ЛДПР прокомментировали инцидент с брюками Жириновского на дебатах - РИА Новости, 14.09.2021
В ЛДПР прокомментировали инцидент с брюками Жириновского на дебатах
Недоброжелателей ЛДПР "бесит", что партия ведет эффективную кампанию в Госдуму, поэтому они пытаются использовать элементы черного пиара против Владимира... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T17:36
2021-09-14T19:50
политика
лдпр
выборы в государственную думу
владимир жириновский
госдума рф
россия
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Недоброжелателей ЛДПР "бесит", что партия ведет эффективную кампанию в Госдуму, поэтому они пытаются использовать элементы черного пиара против Владимира Жириновского, заявил его пресс-секретарь Александр Дюпин РИА Новости, комментируя обсуждаемый в Telegram курьезный инцидент на дебатах, когда у главы либерал-демократов соскочили брюки.Данный эпизод стал популярен в Telegram, и некоторые каналы написали, что случай "символизирует закат старой элиты".По словам Дюпина, Владимир Жириновский находится в прекрасной форме, он посещает два-три эфира дебатов почти каждый рабочий день, в чем может убедиться любой телезритель."Конечно, недоброжелателей бесит, что ЛДПР ведет агрессивную и эффективную кампанию, и они пытаются использовать против нас элементы черного пиара. В данном случае пытаются раскрутить абсолютно незначительный технический эпизод - расстегнулся специальный ремень, который удерживает на поясе звуковую аппаратуру, Жириновский его поправил - вот и всё. А без брюк по итогам выборов в Госдуму могут остаться наши оппоненты, которые не пройдут проходной барьер", - сказал Дюпин.
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политика, лдпр, владимир жириновский, госдума рф, россия
17:36 14.09.2021 (обновлено: 19:50 14.09.2021)
 
В ЛДПР прокомментировали инцидент с брюками Жириновского на дебатах

В ЛДПР прокомментировали инцидент с брюками Жириновского на дебатах

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский на всероссийском слете активистов партии ЛДПР в Москве
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на всероссийском слете активистов партии ЛДПР в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Недоброжелателей ЛДПР "бесит", что партия ведет эффективную кампанию в Госдуму, поэтому они пытаются использовать элементы черного пиара против Владимира Жириновского, заявил его пресс-секретарь Александр Дюпин РИА Новости, комментируя обсуждаемый в Telegram курьезный инцидент на дебатах, когда у главы либерал-демократов соскочили брюки.
Данный эпизод стал популярен в Telegram, и некоторые каналы написали, что случай "символизирует закат старой элиты".
По словам Дюпина, Владимир Жириновский находится в прекрасной форме, он посещает два-три эфира дебатов почти каждый рабочий день, в чем может убедиться любой телезритель.
"Конечно, недоброжелателей бесит, что ЛДПР ведет агрессивную и эффективную кампанию, и они пытаются использовать против нас элементы черного пиара. В данном случае пытаются раскрутить абсолютно незначительный технический эпизод - расстегнулся специальный ремень, который удерживает на поясе звуковую аппаратуру, Жириновский его поправил - вот и всё. А без брюк по итогам выборов в Госдуму могут остаться наши оппоненты, которые не пройдут проходной барьер", - сказал Дюпин.
 
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