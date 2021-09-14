https://ria.ru/20210914/zhirinovskiy-1750051790.html

В ЛДПР прокомментировали инцидент с брюками Жириновского на дебатах

В ЛДПР прокомментировали инцидент с брюками Жириновского на дебатах - РИА Новости, 14.09.2021

В ЛДПР прокомментировали инцидент с брюками Жириновского на дебатах

Недоброжелателей ЛДПР "бесит", что партия ведет эффективную кампанию в Госдуму, поэтому они пытаются использовать элементы черного пиара против Владимира... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T17:36

2021-09-14T17:36

2021-09-14T19:50

политика

лдпр

выборы в государственную думу

владимир жириновский

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749847392_0:1:3338:1878_1920x0_80_0_0_4b9516d2a524a8a43da31376db6b819b.jpg

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Недоброжелателей ЛДПР "бесит", что партия ведет эффективную кампанию в Госдуму, поэтому они пытаются использовать элементы черного пиара против Владимира Жириновского, заявил его пресс-секретарь Александр Дюпин РИА Новости, комментируя обсуждаемый в Telegram курьезный инцидент на дебатах, когда у главы либерал-демократов соскочили брюки.Данный эпизод стал популярен в Telegram, и некоторые каналы написали, что случай "символизирует закат старой элиты".По словам Дюпина, Владимир Жириновский находится в прекрасной форме, он посещает два-три эфира дебатов почти каждый рабочий день, в чем может убедиться любой телезритель."Конечно, недоброжелателей бесит, что ЛДПР ведет агрессивную и эффективную кампанию, и они пытаются использовать против нас элементы черного пиара. В данном случае пытаются раскрутить абсолютно незначительный технический эпизод - расстегнулся специальный ремень, который удерживает на поясе звуковую аппаратуру, Жириновский его поправил - вот и всё. А без брюк по итогам выборов в Госдуму могут остаться наши оппоненты, которые не пройдут проходной барьер", - сказал Дюпин.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, лдпр, владимир жириновский, госдума рф, россия