https://ria.ru/20210914/zemletryasenie-1749936398.html
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 14.09.2021
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло во вторник у побережья Японии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T02:17
2021-09-14T02:17
2021-09-14T02:17
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япония
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло во вторник у побережья Японии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 22.46 понедельника по времени UTC (01.46 вторника мск).Эпицентр располагался в 230,5 километра к северо-западу от города Сингу. Очаг землетрясения залегал на глубине 376 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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в мире, землетрясение, япония
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9