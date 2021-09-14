https://ria.ru/20210914/zemletryasenie-1749936398.html

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 14.09.2021

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло во вторник у побережья Японии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T02:17

2021-09-14T02:17

2021-09-14T02:17

в мире

землетрясение

япония

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло во вторник у побережья Японии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 22.46 понедельника по времени UTC (01.46 вторника мск).Эпицентр располагался в 230,5 километра к северо-западу от города Сингу. Очаг землетрясения залегал на глубине 376 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20210913/zemletryasenie-1749802886.html

япония

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2021

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в мире, землетрясение, япония