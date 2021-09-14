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"Человек сошел с ума": турки высмеяли слова Зеленского о войне с Россией
"Человек сошел с ума": турки высмеяли слова Зеленского о войне с Россией - РИА Новости, 14.09.2021
"Человек сошел с ума": турки высмеяли слова Зеленского о войне с Россией
Читатели турецкого новостного сайта Haber7 скептически восприняли заявление президента Украины Владимира Зеленского о потенциальной войне с Россией. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T10:47
2021-09-14T10:47
2021-09-14T11:41
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владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Читатели турецкого новостного сайта Haber7 скептически восприняли заявление президента Украины Владимира Зеленского о потенциальной войне с Россией.Комментаторы посчитали, что украинский лидер "сошел с ума"."Наверное, хотел всех посмешить?" — написал byrm.Другой пользователь отметил, что в прошлом Зеленский был комиком, поэтому таких высказываний "бояться нечего".Также читатели предостерегли президента Украины от агрессивных действий по отношению к восточному соседу."Остановись, не надо, иначе потеряешь все свои земли после Крыма, говорю тебе", — заявил один из юзеров сайта.Помимо этого, пользователи выразили мнение, что Украина "напрашивается" на военный конфликт.Ранее Зеленский заявил, что для его страны существует вероятность полномасштабного столкновения с Россией. По его словам, война между двумя государствами станет "самой большой ошибкой Москвы".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, владимир зеленский, россия
10:47 14.09.2021 (обновлено: 11:41 14.09.2021)
"Человек сошел с ума": турки высмеяли слова Зеленского о войне с Россией
Читатели Haber7: Зеленский сошел с ума, говоря о потенциальной войне с Россией
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.
Читатели турецкого новостного сайта Haber7
скептически восприняли заявление президента Украины Владимира Зеленского
о потенциальной войне с Россией
.
Комментаторы посчитали, что украинский лидер "сошел с ума".
"Наверное, хотел всех посмешить?" — написал byrm.
Другой пользователь отметил, что в прошлом Зеленский был комиком, поэтому таких высказываний "бояться нечего".
Также читатели предостерегли президента Украины от агрессивных действий по отношению к восточному соседу.
"Остановись, не надо, иначе потеряешь все свои земли после Крыма, говорю тебе", — заявил один из юзеров сайта.
Помимо этого, пользователи выразили мнение, что Украина
"напрашивается" на военный конфликт.
Ранее Зеленский заявил, что для его страны существует вероятность полномасштабного столкновения с Россией. По его словам, война между двумя государствами станет "самой большой ошибкой Москвы".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>