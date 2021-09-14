Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210914/zelenskiy-1749961601.html
"Человек сошел с ума": турки высмеяли слова Зеленского о войне с Россией
"Человек сошел с ума": турки высмеяли слова Зеленского о войне с Россией - РИА Новости, 14.09.2021
"Человек сошел с ума": турки высмеяли слова Зеленского о войне с Россией
Читатели турецкого новостного сайта Haber7 скептически восприняли заявление президента Украины Владимира Зеленского о потенциальной войне с Россией. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T10:47
2021-09-14T11:41
в мире
украина
владимир зеленский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739868382_0:0:1840:1035_1920x0_80_0_0_594a5d015140e0c1d2ba18beaffccee0.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Читатели турецкого новостного сайта Haber7 скептически восприняли заявление президента Украины Владимира Зеленского о потенциальной войне с Россией.Комментаторы посчитали, что украинский лидер "сошел с ума"."Наверное, хотел всех посмешить?" — написал byrm.Другой пользователь отметил, что в прошлом Зеленский был комиком, поэтому таких высказываний "бояться нечего".Также читатели предостерегли президента Украины от агрессивных действий по отношению к восточному соседу."Остановись, не надо, иначе потеряешь все свои земли после Крыма, говорю тебе", — заявил один из юзеров сайта.Помимо этого, пользователи выразили мнение, что Украина "напрашивается" на военный конфликт.Ранее Зеленский заявил, что для его страны существует вероятность полномасштабного столкновения с Россией. По его словам, война между двумя государствами станет "самой большой ошибкой Москвы".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210914/ukraina-1749936897.html
https://ria.ru/20210913/zelenskiy-1749866441.html
https://ria.ru/20210914/shutka-1749936513.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739148148_133:0:1841:1280_1920x0_80_0_0_94171c9cabebd246f36d646b776a6304.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, россия
10:47 14.09.2021 (обновлено: 11:41 14.09.2021)
 
"Человек сошел с ума": турки высмеяли слова Зеленского о войне с Россией

Читатели Haber7: Зеленский сошел с ума, говоря о потенциальной войне с Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПресс-конференция президента Украины В. Зеленского
Пресс-конференция президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Читатели турецкого новостного сайта Haber7 скептически восприняли заявление президента Украины Владимира Зеленского о потенциальной войне с Россией.
Комментаторы посчитали, что украинский лидер "сошел с ума".
"Наверное, хотел всех посмешить?" — написал byrm.
Другой пользователь отметил, что в прошлом Зеленский был комиком, поэтому таких высказываний "бояться нечего".
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
Вчера, 02:52
Политолог рассказал, как Зеленский оскорбил Макрона и Меркель
Также читатели предостерегли президента Украины от агрессивных действий по отношению к восточному соседу.
"Остановись, не надо, иначе потеряешь все свои земли после Крыма, говорю тебе", — заявил один из юзеров сайта.
Помимо этого, пользователи выразили мнение, что Украина "напрашивается" на военный конфликт.
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, США - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
13 сентября, 14:51
Зеленский не смог определиться с языком в интервью журналисту из США
Ранее Зеленский заявил, что для его страны существует вероятность полномасштабного столкновения с Россией. По его словам, война между двумя государствами станет "самой большой ошибкой Москвы".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
Вчера, 02:21
Пушков рассказал, как Азаров затроллил Зеленского сравнением с Лукашенко
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:22Мясников назвал симптом, который путают с инсультом
06:21В Красноярске задержали двух вербовщиков в ряды террористов
06:03Эксперт рассказал, чем опасны чеки из магазина в руках мошенников
05:58Звезде сериала "След" вынесли приговор за нападение с ножом на инспектора
05:27В Крыму заявили о сговоре участников "Крымской платформы"
05:13Байден заявил, что Си Цзиньпин не отказывал ему во встрече
05:05Российские пенсионеры рассказали, на что потратят сентябрьскую соцвыплату
04:49В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга
03:47Министр обороны Израиля заявил, что Иран скоро сможет создать ядерную бомбу
03:47Японцы призвали добиться "второго краха" России для возвращения Курил
03:41Названа основная версия крушения МиГ-29 на полигоне Ашулук
03:31СМИ: американский стелс-бомбардировщик B-2 совершил аварийную посадку
03:14В Раде рассказали, когда Зеленский начал ненавидеть русских
03:12Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты
03:08Эксперты обнаружили на "Госуслугах" переход на сайты мошенников
03:00Ученые впервые показали квантовый "эффект карнавала"
02:50В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи
02:37Ученые МЧС предупредили об опасных дождях в нескольких регионах
02:19В США назвали три "препятствия" для запуска "Северного потока — 2"
02:16Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о встрече, сообщило СМИ
Лента новостейМолния