https://ria.ru/20210914/zelenskiy-1749961601.html

"Человек сошел с ума": турки высмеяли слова Зеленского о войне с Россией

"Человек сошел с ума": турки высмеяли слова Зеленского о войне с Россией - РИА Новости, 14.09.2021

"Человек сошел с ума": турки высмеяли слова Зеленского о войне с Россией

Читатели турецкого новостного сайта Haber7 скептически восприняли заявление президента Украины Владимира Зеленского о потенциальной войне с Россией. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T10:47

2021-09-14T10:47

2021-09-14T11:41

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украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Читатели турецкого новостного сайта Haber7 скептически восприняли заявление президента Украины Владимира Зеленского о потенциальной войне с Россией.Комментаторы посчитали, что украинский лидер "сошел с ума"."Наверное, хотел всех посмешить?" — написал byrm.Другой пользователь отметил, что в прошлом Зеленский был комиком, поэтому таких высказываний "бояться нечего".Также читатели предостерегли президента Украины от агрессивных действий по отношению к восточному соседу."Остановись, не надо, иначе потеряешь все свои земли после Крыма, говорю тебе", — заявил один из юзеров сайта.Помимо этого, пользователи выразили мнение, что Украина "напрашивается" на военный конфликт.Ранее Зеленский заявил, что для его страны существует вероятность полномасштабного столкновения с Россией. По его словам, война между двумя государствами станет "самой большой ошибкой Москвы".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210914/ukraina-1749936897.html

https://ria.ru/20210913/zelenskiy-1749866441.html

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в мире, украина, владимир зеленский, россия