https://ria.ru/20210914/zapros-1749996441.html

СК направил запросы в Чехию по делу задержанного россиянина Франчетти

СК направил запросы в Чехию по делу задержанного россиянина Франчетти - РИА Новости, 14.09.2021

СК направил запросы в Чехию по делу задержанного россиянина Франчетти

Россия направила запросы в Чехию для установления всех обстоятельств задержания россиянина Александра Франчетти, сообщила во вторник журналистам официальный... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T13:06

2021-09-14T13:06

2021-09-14T16:19

чехия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

в мире

украина

прага

светлана петренко

александр франчетти

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Россия направила запросы в Чехию для установления всех обстоятельств задержания россиянина Александра Франчетти, сообщила во вторник журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Ранее представитель чешской прокуратуры сообщил РИА Новости, что суд в Праге во вторник рассмотрит вопрос о предварительном заключении гражданина РФ, задержанного в воскресенье в аэропорту Праги по ордеру Украины."СК РФ во взаимодействии с МИД России тщательно изучает причины и правовые основания задержания российского гражданина Александра Франчетти в аэропорту Праги Чешской Республики. Международный ордер на его арест выдала Украина. Для установления всех обстоятельств задержания Франчетти Российской Федерацией уже направлены запросы в Чешскую Республику", - сказала Петренко.Подчеркивается, что Россия гарантирует своим гражданам защиту за ее пределами в соответствии с пунктом 2 статьи 61 Конституции."Задержанному гражданину с целью обеспечения и соблюдения его законных прав и свобод оказывается вся необходимая помощь. СК России обращает внимание на необходимость соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права. Злоупотребление международно-правовыми механизмами по политическим мотивам недопустимо", - добавила Петренко.

https://ria.ru/20210913/chekhiya-1749932249.html

https://ria.ru/20210523/zaderzhanie-1733555526.html

чехия

россия

украина

прага

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чехия, следственный комитет россии (ск рф), россия, в мире, украина, прага, светлана петренко, александр франчетти, задержание россиянина франчетти в чехии