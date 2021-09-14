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СК направил запросы в Чехию по делу задержанного россиянина Франчетти
СК направил запросы в Чехию по делу задержанного россиянина Франчетти - РИА Новости, 14.09.2021
СК направил запросы в Чехию по делу задержанного россиянина Франчетти
Россия направила запросы в Чехию для установления всех обстоятельств задержания россиянина Александра Франчетти, сообщила во вторник журналистам официальный... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T13:06
2021-09-14T16:19
чехия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
в мире
украина
прага
светлана петренко
александр франчетти
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Россия направила запросы в Чехию для установления всех обстоятельств задержания россиянина Александра Франчетти, сообщила во вторник журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Ранее представитель чешской прокуратуры сообщил РИА Новости, что суд в Праге во вторник рассмотрит вопрос о предварительном заключении гражданина РФ, задержанного в воскресенье в аэропорту Праги по ордеру Украины."СК РФ во взаимодействии с МИД России тщательно изучает причины и правовые основания задержания российского гражданина Александра Франчетти в аэропорту Праги Чешской Республики. Международный ордер на его арест выдала Украина. Для установления всех обстоятельств задержания Франчетти Российской Федерацией уже направлены запросы в Чешскую Республику", - сказала Петренко.Подчеркивается, что Россия гарантирует своим гражданам защиту за ее пределами в соответствии с пунктом 2 статьи 61 Конституции."Задержанному гражданину с целью обеспечения и соблюдения его законных прав и свобод оказывается вся необходимая помощь. СК России обращает внимание на необходимость соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права. Злоупотребление международно-правовыми механизмами по политическим мотивам недопустимо", - добавила Петренко.
https://ria.ru/20210913/chekhiya-1749932249.html
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чехия, следственный комитет россии (ск рф), россия, в мире, украина, прага, светлана петренко, александр франчетти, задержание россиянина франчетти в чехии
13:06 14.09.2021 (обновлено: 16:19 14.09.2021)
 
СК направил запросы в Чехию по делу задержанного россиянина Франчетти

СК направил запросы в Чехию для установления обстоятельств задержания россиянина Франчетти

© alexander dzalati/YouTubeАлександр Франчетти. Кадр видео
Александр Франчетти. Кадр видео
© alexander dzalati/YouTube
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Россия направила запросы в Чехию для установления всех обстоятельств задержания россиянина Александра Франчетти, сообщила во вторник журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее представитель чешской прокуратуры сообщил РИА Новости, что суд в Праге во вторник рассмотрит вопрос о предварительном заключении гражданина РФ, задержанного в воскресенье в аэропорту Праги по ордеру Украины.
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"СК РФ во взаимодействии с МИД России тщательно изучает причины и правовые основания задержания российского гражданина Александра Франчетти в аэропорту Праги Чешской Республики. Международный ордер на его арест выдала Украина. Для установления всех обстоятельств задержания Франчетти Российской Федерацией уже направлены запросы в Чешскую Республику", - сказала Петренко.
Подчеркивается, что Россия гарантирует своим гражданам защиту за ее пределами в соответствии с пунктом 2 статьи 61 Конституции.
"Задержанному гражданину с целью обеспечения и соблюдения его законных прав и свобод оказывается вся необходимая помощь. СК России обращает внимание на необходимость соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права. Злоупотребление международно-правовыми механизмами по политическим мотивам недопустимо", - добавила Петренко.
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ЧехияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияВ миреУкраинаПрагаСветлана ПетренкоАлександр ФранчеттиЗадержание россиянина Франчетти в Чехии
 
 
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