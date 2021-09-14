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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210914/yugra-1750044673.html
В Югре возместят расходы семьям с детьми на поездки за медпомощью
В Югре возместят расходы семьям с детьми на поездки за медпомощью - РИА Новости, 14.09.2021
В Югре возместят расходы семьям с детьми на поездки за медпомощью
Семьям с детьми в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) будут возмещать расходы на проезд в другие регионы России, если они отправляются за... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T16:58
2021-09-14T16:58
ханты-мансийский автономный округ
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ханты-мансийский автономный округ
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Семьям с детьми в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) будут возмещать расходы на проезд в другие регионы России, если они отправляются за высокотехнологичной медицинской помощью, сообщила глава региона Наталья Комарова на заседании регионального оперативного штаба."Поручаю департаменту социального развития совместно с департаментом здравоохранения внести в установленном порядке в правительство автономного округа до 17 сентября 2021 года предложения по введению с 1 ноября 2021 года следующих мер поддержки: возмещение расходов на проезд в пределах Российской Федерации детям, взрослым и сопровождающим их лицам, выезжающим для получения высокотехнологичной медицинской помощи", - сказала губернатор.Как отметила Комарова, воспользоваться данной мерой поддержки смогут 1,5 тысячи югорчан.Как отметил глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, в регионе отмечается снижение числа взрослых заболевших и увеличение числа заболевших детей. Нарастание заболеваемости коронавирусом у детей отмечается в последнюю неделю и достигает 17% по сравнению с 14,7% на прошлой неделе, добавила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.
https://ria.ru/20210904/yugra-1748702168.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ханты-мансийский автономный округ, россия
16:58 14.09.2021
 
В Югре возместят расходы семьям с детьми на поездки за медпомощью

Власти Югры возместят расходы семьям с детьми на поездки за медпомощью

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Семьям с детьми в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) будут возмещать расходы на проезд в другие регионы России, если они отправляются за высокотехнологичной медицинской помощью, сообщила глава региона Наталья Комарова на заседании регионального оперативного штаба.
"Поручаю департаменту социального развития совместно с департаментом здравоохранения внести в установленном порядке в правительство автономного округа до 17 сентября 2021 года предложения по введению с 1 ноября 2021 года следующих мер поддержки: возмещение расходов на проезд в пределах Российской Федерации детям, взрослым и сопровождающим их лицам, выезжающим для получения высокотехнологичной медицинской помощи", - сказала губернатор.
Как отметила Комарова, воспользоваться данной мерой поддержки смогут 1,5 тысячи югорчан.
Как отметил глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, в регионе отмечается снижение числа взрослых заболевших и увеличение числа заболевших детей. Нарастание заболеваемости коронавирусом у детей отмечается в последнюю неделю и достигает 17% по сравнению с 14,7% на прошлой неделе, добавила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.
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4 сентября, 16:31Ханты-Мансийский Автономный Округ
В небольшом поселке в Югре появится современный парк
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ханты-Мансийский автономный округРоссия
 
 
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