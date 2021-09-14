https://ria.ru/20210914/xiaomi-1749996152.html

Умные очки Xiaomi получили экран и онлайн-переводчик

Умные очки Xiaomi получили экран и онлайн-переводчик - РИА Новости, 14.09.2021

Умные очки Xiaomi получили экран и онлайн-переводчик

Xiaomi объявила о создании своих первых умных очков. Пока устройство является лишь концептом, видением китайской компании будущего носимой электроники. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T13:06

2021-09-14T13:06

2021-09-14T13:06

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гаджеты

xiaomi inc

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Xiaomi объявила о создании своих первых умных очков. Пока устройство является лишь концептом, видением китайской компании будущего носимой электроники.Очки выполнены в привычном дизайне, но буквально состоят из сенсоров и микросхем. В корпусе установлен ARM-процессор, беспроводные адаптеры, аккумулятор, динамики и две камеры. Нашлось место и для MicroLED-экрана диагональю 0,13 дюйма.Устройство выводит важные уведомления со смартфона. Умные очки поддерживают навигацию, способны звонить и сохранять снимки со встроенных камер. Обещана и функция перевода в режиме реального времени, которая включается по голосу.В Xiaomi не раскрывают планов запуска умных очков в производство — реальное аналогичное устройство пока анонсировал лишь Facebook в сотрудничестве с Ray-Ban.

https://ria.ru/20210914/xiaomi-1749537331.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, гаджеты, xiaomi inc, facebook