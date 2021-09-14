Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210914/xiaomi-1749996152.html
Умные очки Xiaomi получили экран и онлайн-переводчик
Умные очки Xiaomi получили экран и онлайн-переводчик - РИА Новости, 14.09.2021
Умные очки Xiaomi получили экран и онлайн-переводчик
Xiaomi объявила о создании своих первых умных очков. Пока устройство является лишь концептом, видением китайской компании будущего носимой электроники. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T13:06
2021-09-14T13:06
наука
технологии
гаджеты
xiaomi inc
facebook
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749995863_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_7852393bb701024a2486dfc938f37cb8.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Xiaomi объявила о создании своих первых умных очков. Пока устройство является лишь концептом, видением китайской компании будущего носимой электроники.Очки выполнены в привычном дизайне, но буквально состоят из сенсоров и микросхем. В корпусе установлен ARM-процессор, беспроводные адаптеры, аккумулятор, динамики и две камеры. Нашлось место и для MicroLED-экрана диагональю 0,13 дюйма.Устройство выводит важные уведомления со смартфона. Умные очки поддерживают навигацию, способны звонить и сохранять снимки со встроенных камер. Обещана и функция перевода в режиме реального времени, которая включается по голосу.В Xiaomi не раскрывают планов запуска умных очков в производство — реальное аналогичное устройство пока анонсировал лишь Facebook в сотрудничестве с Ray-Ban.
https://ria.ru/20210914/xiaomi-1749537331.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749995863_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_4409da4b71be9c516400f9f6241ea0fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, гаджеты, xiaomi inc, facebook
13:06 14.09.2021
 

Умные очки Xiaomi получили экран и онлайн-переводчик

© XiaomiXiaomi Smart Glasses
Xiaomi Smart Glasses
© Xiaomi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Xiaomi объявила о создании своих первых умных очков. Пока устройство является лишь концептом, видением китайской компании будущего носимой электроники.
Очки выполнены в привычном дизайне, но буквально состоят из сенсоров и микросхем. В корпусе установлен ARM-процессор, беспроводные адаптеры, аккумулятор, динамики и две камеры. Нашлось место и для MicroLED-экрана диагональю 0,13 дюйма.
Устройство выводит важные уведомления со смартфона. Умные очки поддерживают навигацию, способны звонить и сохранять снимки со встроенных камер. Обещана и функция перевода в режиме реального времени, которая включается по голосу.
В Xiaomi не раскрывают планов запуска умных очков в производство — реальное аналогичное устройство пока анонсировал лишь Facebook в сотрудничестве с Ray-Ban.
Xiaomi Mi 11 - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
Вчера, 08:00Наука
Обзор Xiaomi Mi 11: cмартфон из Китая по цене iPhone
 
НаукаТехнологииГаджетыXiaomi IncFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:22Мясников назвал симптом, который путают с инсультом
06:21В Красноярске задержали двух вербовщиков в ряды террористов
06:03Эксперт рассказал, чем опасны чеки из магазина в руках мошенников
05:58Звезде сериала "След" вынесли приговор за нападение с ножом на инспектора
05:27В Крыму заявили о сговоре участников "Крымской платформы"
05:13Байден заявил, что Си Цзиньпин не отказывал ему во встрече
05:05Российские пенсионеры рассказали, на что потратят сентябрьскую соцвыплату
04:49В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга
03:47Министр обороны Израиля заявил, что Иран скоро сможет создать ядерную бомбу
03:47Японцы призвали добиться "второго краха" России для возвращения Курил
03:41Названа основная версия крушения МиГ-29 на полигоне Ашулук
03:31СМИ: американский стелс-бомбардировщик B-2 совершил аварийную посадку
03:14В Раде рассказали, когда Зеленский начал ненавидеть русских
03:12Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты
03:08Эксперты обнаружили на "Госуслугах" переход на сайты мошенников
03:00Ученые впервые показали квантовый "эффект карнавала"
02:50В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи
02:37Ученые МЧС предупредили об опасных дождях в нескольких регионах
02:19В США назвали три "препятствия" для запуска "Северного потока — 2"
02:16Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о встрече, сообщило СМИ
Лента новостейМолния