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Голикова рассказала о выплатах учителям за классное руководство

Голикова рассказала о выплатах учителям за классное руководство - РИА Новости, 14.09.2021

Голикова рассказала о выплатах учителям за классное руководство

Ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей за классное руководство учителям школ и кураторам групп колледжей получают 915 тысяч человек, сообщила вице-премьер РФ... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T16:38

2021-09-14T16:38

2021-09-14T16:38

общество

владимир путин

единая россия

татьяна голикова

социальные выплаты

россия

учителя

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей за классное руководство учителям школ и кураторам групп колледжей получают 915 тысяч человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Кроме выплат семьям с детьми и пенсионерам, в соответствии с вашими поручениями осуществляются ежемесячные выплаты 5 тысяч рублей за классное руководство учителям школ, а с 1 сентября этого года кураторам групп в колледжах, всего такие выплаты получают 915 тысяч наших граждан", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством РФ и руководством "Единой России".

https://ria.ru/20210728/prosveschenie-1743284597.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, единая россия, татьяна голикова, социальные выплаты, россия, учителя