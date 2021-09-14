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Голикова рассказала о выплатах учителям за классное руководство
Голикова рассказала о выплатах учителям за классное руководство - РИА Новости, 14.09.2021
Голикова рассказала о выплатах учителям за классное руководство
Ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей за классное руководство учителям школ и кураторам групп колледжей получают 915 тысяч человек, сообщила вице-премьер РФ... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T16:38
2021-09-14T16:38
2021-09-14T16:38
общество
владимир путин
единая россия
татьяна голикова
социальные выплаты
россия
учителя
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей за классное руководство учителям школ и кураторам групп колледжей получают 915 тысяч человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Кроме выплат семьям с детьми и пенсионерам, в соответствии с вашими поручениями осуществляются ежемесячные выплаты 5 тысяч рублей за классное руководство учителям школ, а с 1 сентября этого года кураторам групп в колледжах, всего такие выплаты получают 915 тысяч наших граждан", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством РФ и руководством "Единой России".
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общество, владимир путин, единая россия, татьяна голикова, социальные выплаты, россия, учителя
Голикова рассказала о выплатах учителям за классное руководство
Голикова: ежемесячные выплаты за классное руководство получают 915 тысяч учителей