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Голикова рассказала о выплатах учителям за классное руководство
Голикова рассказала о выплатах учителям за классное руководство - РИА Новости, 14.09.2021
Голикова рассказала о выплатах учителям за классное руководство
Ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей за классное руководство учителям школ и кураторам групп колледжей получают 915 тысяч человек, сообщила вице-премьер РФ... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T16:38
2021-09-14T16:38
общество
владимир путин
единая россия
татьяна голикова
социальные выплаты
россия
учителя
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей за классное руководство учителям школ и кураторам групп колледжей получают 915 тысяч человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Кроме выплат семьям с детьми и пенсионерам, в соответствии с вашими поручениями осуществляются ежемесячные выплаты 5 тысяч рублей за классное руководство учителям школ, а с 1 сентября этого года кураторам групп в колледжах, всего такие выплаты получают 915 тысяч наших граждан", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством РФ и руководством "Единой России".
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общество, владимир путин, единая россия, татьяна голикова, социальные выплаты, россия, учителя
16:38 14.09.2021
 
Голикова рассказала о выплатах учителям за классное руководство

Голикова: ежемесячные выплаты за классное руководство получают 915 тысяч учителей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова принимает участие в просветительском марафоне "Новое Знание"
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова принимает участие в просветительском марафоне Новое Знание - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей за классное руководство учителям школ и кураторам групп колледжей получают 915 тысяч человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Кроме выплат семьям с детьми и пенсионерам, в соответствии с вашими поручениями осуществляются ежемесячные выплаты 5 тысяч рублей за классное руководство учителям школ, а с 1 сентября этого года кураторам групп в колледжах, всего такие выплаты получают 915 тысяч наших граждан", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством РФ и руководством "Единой России".
Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
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ОбществоВладимир ПутинЕдиная РоссияТатьяна Голиковасоциальные выплатыРоссияучителя
 
 
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