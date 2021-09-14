https://ria.ru/20210914/vyplaty-1750027559.html

Голикова оценила ситуацию со школьными выплатами

Голикова оценила ситуацию со школьными выплатами - РИА Новости, 14.09.2021

Голикова оценила ситуацию со школьными выплатами

Пособие на детей школьного возраста на сегодняшний день получили 20,6 миллионов детей на общую сумму 206 миллиардов рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T15:41

2021-09-14T15:41

2021-09-14T16:23

общество

владимир путин

единая россия

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пособие на детей школьного возраста на сегодняшний день получили 20,6 миллионов детей на общую сумму 206 миллиардов рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Для того, чтобы помочь родителям подготовить детей к школе, с августа 2021 года семьям, в которых дети в возрасте от 6 до 18 лет или дети-инвалиды до 23 лет продолжают учиться в школе, выплачивается по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. У нас таких детей в стране 20,7 миллиона человек. На сегодняшний день выплаты получили 20,6 миллиона детей на общую сумму 206 миллиардов рублей", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством РФ и руководством "Единой России".

https://ria.ru/20210908/vyplaty-1749156999.html

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общество, владимир путин, единая россия, татьяна голикова, россия