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Голикова оценила ситуацию со школьными выплатами
Голикова оценила ситуацию со школьными выплатами - РИА Новости, 14.09.2021
Голикова оценила ситуацию со школьными выплатами
Пособие на детей школьного возраста на сегодняшний день получили 20,6 миллионов детей на общую сумму 206 миллиардов рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T15:41
2021-09-14T16:23
общество
владимир путин
единая россия
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пособие на детей школьного возраста на сегодняшний день получили 20,6 миллионов детей на общую сумму 206 миллиардов рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Для того, чтобы помочь родителям подготовить детей к школе, с августа 2021 года семьям, в которых дети в возрасте от 6 до 18 лет или дети-инвалиды до 23 лет продолжают учиться в школе, выплачивается по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. У нас таких детей в стране 20,7 миллиона человек. На сегодняшний день выплаты получили 20,6 миллиона детей на общую сумму 206 миллиардов рублей", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством РФ и руководством "Единой России".
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общество, владимир путин, единая россия, татьяна голикова, россия
15:41 14.09.2021 (обновлено: 16:23 14.09.2021)
 
Голикова оценила ситуацию со школьными выплатами

Вице-премьер Голикова: школьные выплаты получили 20,6 миллиона детей

© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пособие на детей школьного возраста на сегодняшний день получили 20,6 миллионов детей на общую сумму 206 миллиардов рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Для того, чтобы помочь родителям подготовить детей к школе, с августа 2021 года семьям, в которых дети в возрасте от 6 до 18 лет или дети-инвалиды до 23 лет продолжают учиться в школе, выплачивается по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. У нас таких детей в стране 20,7 миллиона человек. На сегодняшний день выплаты получили 20,6 миллиона детей на общую сумму 206 миллиардов рублей", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством РФ и руководством "Единой России".
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ОбществоВладимир ПутинЕдиная РоссияТатьяна ГоликоваРоссия
 
 
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