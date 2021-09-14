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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210914/vybory-1750058148.html
В ОП будут круглосуточно наблюдать за голосованием на выборах в Госдуму
В ОП будут круглосуточно наблюдать за голосованием на выборах в Госдуму - РИА Новости, 14.09.2021
В ОП будут круглосуточно наблюдать за голосованием на выборах в Госдуму
Ситуационный центр ОП РФ будет осуществлять круглосуточное наблюдение за ходом голосования на протяжении всех трех дней выборов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T18:10
2021-09-14T18:10
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
общественная палата рф
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Ситуационный центр ОП РФ будет осуществлять круглосуточное наблюдение за ходом голосования на протяжении всех трех дней выборов, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.Общественная палата России планирует 17–19 сентября стать одним из главных центров независимого контроля за соблюдением избирательных прав граждан, а также одной из основных информационных площадок по получению достоверной информации о ходе голосования."Ситуационный центр ОП РФ будет осуществлять круглосуточное наблюдение за ходом голосования на протяжении всех трех дней выборов. Более 40 волонтеров ситуационного центра в режиме реального времени будут получать информацию о ходе голосования от общественных наблюдателей на избирательных участках, а также обрабатывать сообщения, которые будут поступать через горячую линию и мобильное приложение "Общественный наблюдатель", - говорится в сообщении.Отмечается, что свою работу ситуационный центр ОП РФ начнет в 15.00 16 сентября и продолжит в течение всех дней голосования.Также в ситуационном центре ОП РФ будет осуществляться наблюдение за ходом дистанционного электронного голосования и располагаться центр видеонаблюдения за избирательными участками.В работе ситуационного центра примут участие ведущие российские электоральные эксперты, члены СПЧ, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации, руководители и члены общественных наблюдательных комиссий (ОНК) в местах принудительного содержания, общественные наблюдатели, находящиеся на зарубежных участках, иностранные наблюдатели и эксперты, находящиеся с мониторинговой миссией в России.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.
https://ria.ru/20210913/vybory-1749907662.html
https://ria.ru/20210704/parties-1739829212.html
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политика, госдума рф, общественная палата рф, выборы в государственную думу, россия
18:10 14.09.2021
 
В ОП будут круглосуточно наблюдать за голосованием на выборах в Госдуму

Ситуационный центр ОП будет круглосуточно наблюдать за голосованием на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОткрытое тестовое голосование в ЦИК России
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Ситуационный центр ОП РФ будет осуществлять круглосуточное наблюдение за ходом голосования на протяжении всех трех дней выборов, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.
Общественная палата России планирует 17–19 сентября стать одним из главных центров независимого контроля за соблюдением избирательных прав граждан, а также одной из основных информационных площадок по получению достоверной информации о ходе голосования.
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"Ситуационный центр ОП РФ будет осуществлять круглосуточное наблюдение за ходом голосования на протяжении всех трех дней выборов. Более 40 волонтеров ситуационного центра в режиме реального времени будут получать информацию о ходе голосования от общественных наблюдателей на избирательных участках, а также обрабатывать сообщения, которые будут поступать через горячую линию и мобильное приложение "Общественный наблюдатель", - говорится в сообщении.
Отмечается, что свою работу ситуационный центр ОП РФ начнет в 15.00 16 сентября и продолжит в течение всех дней голосования.
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Также в ситуационном центре ОП РФ будет осуществляться наблюдение за ходом дистанционного электронного голосования и располагаться центр видеонаблюдения за избирательными участками.
В работе ситуационного центра примут участие ведущие российские электоральные эксперты, члены СПЧ, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации, руководители и члены общественных наблюдательных комиссий (ОНК) в местах принудительного содержания, общественные наблюдатели, находящиеся на зарубежных участках, иностранные наблюдатели и эксперты, находящиеся с мониторинговой миссией в России.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.
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