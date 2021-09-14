https://ria.ru/20210914/vybory-1750058148.html
В ОП будут круглосуточно наблюдать за голосованием на выборах в Госдуму
В ОП будут круглосуточно наблюдать за голосованием на выборах в Госдуму - РИА Новости, 14.09.2021
В ОП будут круглосуточно наблюдать за голосованием на выборах в Госдуму
Ситуационный центр ОП РФ будет осуществлять круглосуточное наблюдение за ходом голосования на протяжении всех трех дней выборов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T18:10
2021-09-14T18:10
2021-09-14T18:10
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
общественная палата рф
выборы в государственную думу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749381592_0:245:3062:1967_1920x0_80_0_0_afec8c2116e3d5eac35d6b83526be02a.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Ситуационный центр ОП РФ будет осуществлять круглосуточное наблюдение за ходом голосования на протяжении всех трех дней выборов, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.Общественная палата России планирует 17–19 сентября стать одним из главных центров независимого контроля за соблюдением избирательных прав граждан, а также одной из основных информационных площадок по получению достоверной информации о ходе голосования."Ситуационный центр ОП РФ будет осуществлять круглосуточное наблюдение за ходом голосования на протяжении всех трех дней выборов. Более 40 волонтеров ситуационного центра в режиме реального времени будут получать информацию о ходе голосования от общественных наблюдателей на избирательных участках, а также обрабатывать сообщения, которые будут поступать через горячую линию и мобильное приложение "Общественный наблюдатель", - говорится в сообщении.Отмечается, что свою работу ситуационный центр ОП РФ начнет в 15.00 16 сентября и продолжит в течение всех дней голосования.Также в ситуационном центре ОП РФ будет осуществляться наблюдение за ходом дистанционного электронного голосования и располагаться центр видеонаблюдения за избирательными участками.В работе ситуационного центра примут участие ведущие российские электоральные эксперты, члены СПЧ, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации, руководители и члены общественных наблюдательных комиссий (ОНК) в местах принудительного содержания, общественные наблюдатели, находящиеся на зарубежных участках, иностранные наблюдатели и эксперты, находящиеся с мониторинговой миссией в России.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.
https://ria.ru/20210913/vybory-1749907662.html
https://ria.ru/20210704/parties-1739829212.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749381592_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_a25aaed6f2e01c2e7b13a35477732125.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, общественная палата рф, выборы в государственную думу, россия
В ОП будут круглосуточно наблюдать за голосованием на выборах в Госдуму
Ситуационный центр ОП будет круглосуточно наблюдать за голосованием на выборах в Госдуму
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
Ситуационный центр ОП РФ будет осуществлять круглосуточное наблюдение за ходом голосования на протяжении всех трех дней выборов, сообщает пресс-служба Общественной палаты
РФ.
Общественная палата России
планирует 17–19 сентября стать одним из главных центров независимого контроля за соблюдением избирательных прав граждан, а также одной из основных информационных площадок по получению достоверной информации о ходе голосования.
"Ситуационный центр ОП РФ будет осуществлять круглосуточное наблюдение за ходом голосования на протяжении всех трех дней выборов. Более 40 волонтеров ситуационного центра в режиме реального времени будут получать информацию о ходе голосования от общественных наблюдателей на избирательных участках, а также обрабатывать сообщения, которые будут поступать через горячую линию и мобильное приложение "Общественный наблюдатель", - говорится в сообщении.
Отмечается, что свою работу ситуационный центр ОП РФ начнет в 15.00 16 сентября и продолжит в течение всех дней голосования.
Также в ситуационном центре ОП РФ будет осуществляться наблюдение за ходом дистанционного электронного голосования и располагаться центр видеонаблюдения за избирательными участками.
В работе ситуационного центра примут участие ведущие российские электоральные эксперты, члены СПЧ, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации, руководители и члены общественных наблюдательных комиссий (ОНК) в местах принудительного содержания, общественные наблюдатели, находящиеся на зарубежных участках, иностранные наблюдатели и эксперты, находящиеся с мониторинговой миссией в России.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума
избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.