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Путин призвал обеспечить преемственность после выборов в Госдуму
Путин призвал обеспечить преемственность после выборов в Госдуму - РИА Новости, 14.09.2021
Путин призвал обеспечить преемственность после выборов в Госдуму
Президент России Владимир Путин рассчитывает на преемственность командной работы кабмина и депутатов нового созыва Госдумы. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T17:36
2021-09-14T17:36
2021-09-14T18:06
политика
владимир путин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает на преемственность командной работы кабмина и депутатов нового созыва Госдумы."Федеральный бюджет на следующие три года будет принимать новый состав Госдумы и здесь крайне важно обеспечить преемственность слаженной, командной работы правительства и парламентских фракций", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ и руководством партии "Единая Россия".Он отметил, что благодаря тесному сотрудничеству правительства и депутатов многое уже удалось реализовать, но впереди еще много задач.Все действия должны быть обеспечены финансовыми и административными ресурсами, надо сохранить макроэкономическую стабильность и сбалансированность бюджета, заявил президент России Владимир Путин."Все наши действия должны быть полностью обеспечены финансовыми и административными ресурсами. При этом важно сохранить макроэкономическую стабильность, сбалансированность бюджета", - сказал Путин.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК.
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РИА Новости
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политика, владимир путин, госдума рф, россия
17:36 14.09.2021 (обновлено: 18:06 14.09.2021)
Путин призвал обеспечить преемственность после выборов в Госдуму
Путин: надо обеспечить преемственность и командный дух работы после выборов в Госдуму
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
рассчитывает на преемственность командной работы кабмина и депутатов нового созыва Госдумы
.
"Федеральный бюджет на следующие три года будет принимать новый состав Госдумы и здесь крайне важно обеспечить преемственность слаженной, командной работы правительства и парламентских фракций", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ
и руководством партии "Единая Россия
".
Он отметил, что благодаря тесному сотрудничеству правительства и депутатов многое уже удалось реализовать, но впереди еще много задач.
Все действия должны быть обеспечены финансовыми и административными ресурсами, надо сохранить макроэкономическую стабильность и сбалансированность бюджета, заявил президент России Владимир Путин.
"Все наши действия должны быть полностью обеспечены финансовыми и административными ресурсами. При этом важно сохранить макроэкономическую стабильность, сбалансированность бюджета", - сказал Путин.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК.