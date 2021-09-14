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Путин призвал обеспечить преемственность после выборов в Госдуму

Путин призвал обеспечить преемственность после выборов в Госдуму - РИА Новости, 14.09.2021

Путин призвал обеспечить преемственность после выборов в Госдуму

Президент России Владимир Путин рассчитывает на преемственность командной работы кабмина и депутатов нового созыва Госдумы. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T17:36

2021-09-14T17:36

2021-09-14T18:06

политика

владимир путин

госдума рф

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает на преемственность командной работы кабмина и депутатов нового созыва Госдумы."Федеральный бюджет на следующие три года будет принимать новый состав Госдумы и здесь крайне важно обеспечить преемственность слаженной, командной работы правительства и парламентских фракций", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ и руководством партии "Единая Россия".Он отметил, что благодаря тесному сотрудничеству правительства и депутатов многое уже удалось реализовать, но впереди еще много задач.Все действия должны быть обеспечены финансовыми и административными ресурсами, надо сохранить макроэкономическую стабильность и сбалансированность бюджета, заявил президент России Владимир Путин."Все наши действия должны быть полностью обеспечены финансовыми и административными ресурсами. При этом важно сохранить макроэкономическую стабильность, сбалансированность бюджета", - сказал Путин.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК.

россия

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2021

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политика, владимир путин, госдума рф, россия