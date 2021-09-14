https://ria.ru/20210914/vybory-1749990950.html

Песков ответил на вопрос о голосовании Путина на выборах в Госдуму

Песков ответил на вопрос о голосовании Путина на выборах в Госдуму - РИА Новости, 14.09.2021

Песков ответил на вопрос о голосовании Путина на выборах в Госдуму

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит, когда российский лидер Владимир Путин решит, как ему голосовать на выборах из-за... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T12:41

2021-09-14T12:41

2021-09-14T12:41

распространение коронавируса

политика

владимир путин

дмитрий песков

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит, когда российский лидер Владимир Путин решит, как ему голосовать на выборах из-за самоизоляции."Мы сообщим, когда будет принято решение президентом, мы сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, поменялись ли планы президента о личном голосовании на выборах в сентябре в контексте информации про его самоизоляцию.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении должен соблюдать режим самоизоляции.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210914/vybory-1749983452.html

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политика, владимир путин, дмитрий песков, выборы в государственную думу, россия