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Круглый стол ЭИСИ о финише предвыборной кампании

Круглый стол ЭИСИ о финише предвыборной кампании - РИА Новости, 14.09.2021

Круглый стол ЭИСИ о финише предвыборной кампании

16 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Основные факторы избирательной кампании 2021: как с ними работали партии?".

2021-09-14T12:08

2021-09-14T12:08

2021-09-14T12:08

анонсы

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Задать вопросУчастники:- руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр КИРЬЯН;- руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА;- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;- профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег МАТВЕЙЧЕВ;- политолог Анна ФЕДОРОВА;- заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир ШАПОВАЛОВ.Модератор - директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН.Предвыборная гонка подошла к финишу - до старта трехдневного голосования остались считанные дни. Социологи уже дали последние прогнозы итогов текущей избирательной кампании. И хотя у партий еще есть время в какой-то степени повлиять на них, все-таки свои основные возможности они уже использовали в ходе последних месяцев.Какие факторы стали основополагающими в этой кампании? С какими общественно значимыми темами работали партии - и насколько удачно включали их в собственную повестку? На каких лидеров были главные ставки - и сработали ли они? Какую пропагандистскую активность проявляли партии - и как эффективно? Будет ли удовлетворен один из главных запросов населения - на обновление состава нижней палаты парламента? Какой окажется явка? И каким партиям особенно выгодно ее повышение?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы