Круглый стол ЭИСИ о финише предвыборной кампании
16 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Основные факторы избирательной кампании 2021: как с ними работали партии?".
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Участники:
- руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр КИРЬЯН;
- руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА;
- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- политолог Анна ФЕДОРОВА;
- заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир ШАПОВАЛОВ.
Модератор - директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН.
Предвыборная гонка подошла к финишу - до старта трехдневного голосования остались считанные дни. Социологи уже дали последние прогнозы итогов текущей избирательной кампании. И хотя у партий еще есть время в какой-то степени повлиять на них, все-таки свои основные возможности они уже использовали в ходе последних месяцев.
Какие факторы стали основополагающими в этой кампании? С какими общественно значимыми темами работали партии - и насколько удачно включали их в собственную повестку? На каких лидеров были главные ставки - и сработали ли они? Какую пропагандистскую активность проявляли партии - и как эффективно? Будет ли удовлетворен один из главных запросов населения - на обновление состава нижней палаты парламента? Какой окажется явка? И каким партиям особенно выгодно ее повышение?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр КИРЬЯН;
- руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА;
- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- политолог Анна ФЕДОРОВА;
- заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир ШАПОВАЛОВ.
Модератор - директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН.
Предвыборная гонка подошла к финишу - до старта трехдневного голосования остались считанные дни. Социологи уже дали последние прогнозы итогов текущей избирательной кампании. И хотя у партий еще есть время в какой-то степени повлиять на них, все-таки свои основные возможности они уже использовали в ходе последних месяцев.
Какие факторы стали основополагающими в этой кампании? С какими общественно значимыми темами работали партии - и насколько удачно включали их в собственную повестку? На каких лидеров были главные ставки - и сработали ли они? Какую пропагандистскую активность проявляли партии - и как эффективно? Будет ли удовлетворен один из главных запросов населения - на обновление состава нижней палаты парламента? Какой окажется явка? И каким партиям особенно выгодно ее повышение?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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