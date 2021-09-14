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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210914/videopodkast-1750581830.html
Более 65 тысяч москвичей посмотрели видеоподкасты проекта "Зеленый вектор"
Более 65 тысяч москвичей посмотрели видеоподкасты проекта "Зеленый вектор" - РИА Новости, 17.09.2021
Более 65 тысяч москвичей посмотрели видеоподкасты проекта "Зеленый вектор"
Более 65 тысяч москвичей посмотрели видеоподкасты экопросветительского проекта "Зеленый вектор", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-14T12:17
2021-09-17T17:35
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
мосприрода
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 65 тысяч москвичей посмотрели видеоподкасты экопросветительского проекта "Зеленый вектор", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.В июле специалисты ГПБУ "Мосприрода" департамента природопользования и охраны окружающей среды запустили новый онлайн-проект с видеолекциями о животных, природных территориях столицы и экопривычках. Опубликован уже 21 ролик."Более 65 000 горожан посмотрели видеоподкасты экопросветительского проекта "Зеленый вектор". Самыми интересными, по мнению москвичей, стали лекции о заповедных местах Крылатских холмов, деревьях-старожилах, жизни пчёл и обитающих в московских реках бобрах", - говорится в сообщении.Отмечается, что, кроме этого, горожанам рассказали про правила сортировки отходов, полезные экопривычки, образ жизни муравьёв и улиток и раскрыли тайну Терлецкой дубравы.
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москва, городское хозяйство москвы, мосприрода
12:17 14.09.2021 (обновлено: 17:35 17.09.2021)
 

Более 65 тысяч москвичей посмотрели видеоподкасты проекта "Зеленый вектор"

© РИА Новости / Михаил ФомичевРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 65 тысяч москвичей посмотрели видеоподкасты экопросветительского проекта "Зеленый вектор", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В июле специалисты ГПБУ "Мосприрода" департамента природопользования и охраны окружающей среды запустили новый онлайн-проект с видеолекциями о животных, природных территориях столицы и экопривычках. Опубликован уже 21 ролик.
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"Более 65 000 горожан посмотрели видеоподкасты экопросветительского проекта "Зеленый вектор". Самыми интересными, по мнению москвичей, стали лекции о заповедных местах Крылатских холмов, деревьях-старожилах, жизни пчёл и обитающих в московских реках бобрах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, кроме этого, горожанам рассказали про правила сортировки отходов, полезные экопривычки, образ жизни муравьёв и улиток и раскрыли тайну Терлецкой дубравы.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыМосприрода
 
 
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