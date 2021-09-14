https://ria.ru/20210914/videopodkast-1750581830.html

Более 65 тысяч москвичей посмотрели видеоподкасты проекта "Зеленый вектор"

Более 65 тысяч москвичей посмотрели видеоподкасты проекта "Зеленый вектор" - РИА Новости, 17.09.2021

Более 65 тысяч москвичей посмотрели видеоподкасты проекта "Зеленый вектор"

Более 65 тысяч москвичей посмотрели видеоподкасты экопросветительского проекта "Зеленый вектор", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-14T12:17

2021-09-14T12:17

2021-09-17T17:35

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

мосприрода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/17838/63/178386304_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_0585e4f59f2c2c82a413ce6c1e1512e6.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 65 тысяч москвичей посмотрели видеоподкасты экопросветительского проекта "Зеленый вектор", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.В июле специалисты ГПБУ "Мосприрода" департамента природопользования и охраны окружающей среды запустили новый онлайн-проект с видеолекциями о животных, природных территориях столицы и экопривычках. Опубликован уже 21 ролик."Более 65 000 горожан посмотрели видеоподкасты экопросветительского проекта "Зеленый вектор". Самыми интересными, по мнению москвичей, стали лекции о заповедных местах Крылатских холмов, деревьях-старожилах, жизни пчёл и обитающих в московских реках бобрах", - говорится в сообщении.Отмечается, что, кроме этого, горожанам рассказали про правила сортировки отходов, полезные экопривычки, образ жизни муравьёв и улиток и раскрыли тайну Терлецкой дубравы.

https://realty.ria.ru/20210909/restavratsiya-1749334431.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, городское хозяйство москвы, мосприрода