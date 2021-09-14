https://ria.ru/20210914/videopodkast-1750581830.html
Более 65 тысяч москвичей посмотрели видеоподкасты проекта "Зеленый вектор"
Более 65 тысяч москвичей посмотрели видеоподкасты проекта "Зеленый вектор" - РИА Новости, 17.09.2021
Более 65 тысяч москвичей посмотрели видеоподкасты проекта "Зеленый вектор"
Более 65 тысяч москвичей посмотрели видеоподкасты экопросветительского проекта "Зеленый вектор", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-14T12:17
2021-09-14T12:17
2021-09-17T17:35
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
мосприрода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/17838/63/178386304_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_0585e4f59f2c2c82a413ce6c1e1512e6.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 65 тысяч москвичей посмотрели видеоподкасты экопросветительского проекта "Зеленый вектор", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.В июле специалисты ГПБУ "Мосприрода" департамента природопользования и охраны окружающей среды запустили новый онлайн-проект с видеолекциями о животных, природных территориях столицы и экопривычках. Опубликован уже 21 ролик."Более 65 000 горожан посмотрели видеоподкасты экопросветительского проекта "Зеленый вектор". Самыми интересными, по мнению москвичей, стали лекции о заповедных местах Крылатских холмов, деревьях-старожилах, жизни пчёл и обитающих в московских реках бобрах", - говорится в сообщении.Отмечается, что, кроме этого, горожанам рассказали про правила сортировки отходов, полезные экопривычки, образ жизни муравьёв и улиток и раскрыли тайну Терлецкой дубравы.
https://realty.ria.ru/20210909/restavratsiya-1749334431.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/17838/63/178386304_45:0:316:203_1920x0_80_0_0_235eae4f32d703a96220d2391d609cd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, мосприрода
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 65 тысяч москвичей посмотрели видеоподкасты экопросветительского проекта "Зеленый вектор", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В июле специалисты ГПБУ "Мосприрода
" департамента природопользования и охраны окружающей среды запустили новый онлайн-проект с видеолекциями о животных, природных территориях столицы и экопривычках. Опубликован уже 21 ролик.
"Более 65 000 горожан посмотрели видеоподкасты экопросветительского проекта "Зеленый вектор". Самыми интересными, по мнению москвичей, стали лекции о заповедных местах Крылатских холмов, деревьях-старожилах, жизни пчёл и обитающих в московских реках бобрах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, кроме этого, горожанам рассказали про правила сортировки отходов, полезные экопривычки, образ жизни муравьёв и улиток и раскрыли тайну Терлецкой дубравы.