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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210914/venetsiya-1749899407.html
Появились отзывы на фильм "Событие", победивший в Венеции
Появились отзывы на фильм "Событие", победивший в Венеции - РИА Новости, 14.09.2021
Появились отзывы на фильм "Событие", победивший в Венеции
Главную награду 78-го Венецианского кинофестиваля "Золотого льва" получил фильм "Событие" Одри Диван. В Сети уже появились первые рецензии на него. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T03:28
2021-09-14T03:28
культура
венецианский кинофестиваль
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Главную награду 78-го Венецианского кинофестиваля "Золотого льва" получил фильм "Событие" Одри Диван. В Сети уже появились первые рецензии на него.В нем рассказывается о 23-летней студентке, которая в 1963 году решила прервать беременность. Однако аборты в то время во Франции были запрещены. Рейтинг фильма на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes сейчас составляет 100 процентов. Это очень высокий показатель, он означает, что всем журналистам лента понравилась. Правда, оценка еще может измениться, ведь пока она выставлена на основе всего восьми рецензий."Это второй фильм Одри Диван. Он сбалансирован, может выдержать любой удар и показывает, насколько талантлива режиссер", — пишет автор Variety Гай Лодж. "Диван яростно привержена идее личной свободы и тому, что у каждой женщины должно быть право самой определять свою судьбу", — думает редактор Little White Lies Дэвид Дженкинс."Это срез проницательного французского соцреализма, и он будет иметь значение для всех, кто заботится о личных свободах", — считает Дэвид Руни из Hollywood Reporter.
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венецианский кинофестиваль, новости культуры, кино и сериалы
03:28 14.09.2021
 

Появились отзывы на фильм "Событие", победивший в Венеции

© France 3 Cinéma, Rectangle Productions, Srab Films (2021)Кадр из фильма "Событие"
Кадр из фильма Событие
© France 3 Cinéma, Rectangle Productions, Srab Films (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Главную награду 78-го Венецианского кинофестиваля "Золотого льва" получил фильм "Событие" Одри Диван. В Сети уже появились первые рецензии на него.
В нем рассказывается о 23-летней студентке, которая в 1963 году решила прервать беременность. Однако аборты в то время во Франции были запрещены.
Рейтинг фильма на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes сейчас составляет 100 процентов. Это очень высокий показатель, он означает, что всем журналистам лента понравилась. Правда, оценка еще может измениться, ведь пока она выставлена на основе всего восьми рецензий.
"В картине, основанной на автобиографическом романе Анни Эрно, личная травма автора книги разыгрывается как душераздирающий триллер", — заявляет Ксан Брукс из The Guardian. Он также похвалил работу Анамарии Вартоломей, исполнительницы главной роли.
"Это второй фильм Одри Диван. Он сбалансирован, может выдержать любой удар и показывает, насколько талантлива режиссер", — пишет автор Variety Гай Лодж.
"Диван яростно привержена идее личной свободы и тому, что у каждой женщины должно быть право самой определять свою судьбу", — думает редактор Little White Lies Дэвид Дженкинс.
"Это срез проницательного французского соцреализма, и он будет иметь значение для всех, кто заботится о личных свободах", — считает Дэвид Руни из Hollywood Reporter.
Режиссер Одри Диван, получившая награду Золотой лев за фильм Событие (L'Evenement), на фотоколле после церемонии закрытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля. - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября, 21:31Культура
"Золотого льва" Венецианского кинофестиваля получил фильм "Событие"
 
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