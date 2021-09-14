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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210914/vaktsinatsiya-1749996719.html
Сенатор оценил идею о трех выходных после вакцинации от коронавируса
Сенатор оценил идею о трех выходных после вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 14.09.2021
Сенатор оценил идею о трех выходных после вакцинации от коронавируса
Предоставление обязательных выходных после вакцинации в условиях пандемии невозможно, профильные ведомства вряд ли пойдут на внесение изменений в... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T13:07
2021-09-14T13:07
распространение коронавируса
общество
вячеслав володин
валерий рязанский
валентина матвиенко
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Предоставление обязательных выходных после вакцинации в условиях пандемии невозможно, профильные ведомства вряд ли пойдут на внесение изменений в законодательство, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) обратился к главе Минтруда Антонцу Котякову, спикерам Совета Федерации и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину с предложением обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением оплаты труда после каждого этапа вакцинации от COVID, а также в целом после прививок в условиях пандемии. Документ есть в распоряжении РИА Новости."Это невозможно. Скоро начнутся прививки от гриппа. Потом, наверное, будут ещё какие-нибудь прививки", - сказал сенатор РИА Новости во вторник. Рязанский уточнил, что по гриппу также предусмотрена массовая вакцинация."Грипп - это пандемия? По гриппу будут установлены контрольные цифры для огромного количества должностей. Это общепит, здравоохранение, учителя, и все будут подлежать прививкам", - пояснил сенатор."Так что я думаю, что это (внесение изменений в законодательство) не состоится", - заключил он.
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общество, вячеслав володин, валерий рязанский, валентина матвиенко, здоровье - общество, коронавирус covid-19
13:07 14.09.2021
 
Сенатор оценил идею о трех выходных после вакцинации от коронавируса

Сенатор Рязанский о предоставлении выходных после вакцинации: это невозможно

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Предоставление обязательных выходных после вакцинации в условиях пандемии невозможно, профильные ведомства вряд ли пойдут на внесение изменений в законодательство, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) обратился к главе Минтруда Антонцу Котякову, спикерам Совета Федерации и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину с предложением обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением оплаты труда после каждого этапа вакцинации от COVID, а также в целом после прививок в условиях пандемии. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
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"Это невозможно. Скоро начнутся прививки от гриппа. Потом, наверное, будут ещё какие-нибудь прививки", - сказал сенатор РИА Новости во вторник. Рязанский уточнил, что по гриппу также предусмотрена массовая вакцинация.
"Грипп - это пандемия? По гриппу будут установлены контрольные цифры для огромного количества должностей. Это общепит, здравоохранение, учителя, и все будут подлежать прививкам", - пояснил сенатор.
"Так что я думаю, что это (внесение изменений в законодательство) не состоится", - заключил он.
 
Распространение коронавирусаОбществоВячеслав ВолодинВалерий РязанскийВалентина МатвиенкоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
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