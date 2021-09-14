https://ria.ru/20210914/vaktsinatsiya-1749996719.html

Сенатор оценил идею о трех выходных после вакцинации от коронавируса

Сенатор оценил идею о трех выходных после вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 14.09.2021

Сенатор оценил идею о трех выходных после вакцинации от коронавируса

Предоставление обязательных выходных после вакцинации в условиях пандемии невозможно, профильные ведомства вряд ли пойдут на внесение изменений в... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T13:07

2021-09-14T13:07

2021-09-14T13:07

распространение коронавируса

общество

вячеслав володин

валерий рязанский

валентина матвиенко

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Предоставление обязательных выходных после вакцинации в условиях пандемии невозможно, профильные ведомства вряд ли пойдут на внесение изменений в законодательство, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) обратился к главе Минтруда Антонцу Котякову, спикерам Совета Федерации и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину с предложением обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением оплаты труда после каждого этапа вакцинации от COVID, а также в целом после прививок в условиях пандемии. Документ есть в распоряжении РИА Новости."Это невозможно. Скоро начнутся прививки от гриппа. Потом, наверное, будут ещё какие-нибудь прививки", - сказал сенатор РИА Новости во вторник. Рязанский уточнил, что по гриппу также предусмотрена массовая вакцинация."Грипп - это пандемия? По гриппу будут установлены контрольные цифры для огромного количества должностей. Это общепит, здравоохранение, учителя, и все будут подлежать прививкам", - пояснил сенатор."Так что я думаю, что это (внесение изменений в законодательство) не состоится", - заключил он.

https://ria.ru/20210913/vaktsinatsiya-1749854437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вячеслав володин, валерий рязанский, валентина матвиенко, здоровье - общество, коронавирус covid-19