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В Подмосковье мигрант угрожал ножом подростку из-за замечания
В Подмосковье мигрант угрожал ножом подростку из-за замечания - РИА Новости, 14.09.2021
В Подмосковье мигрант угрожал ножом подростку из-за замечания
Уроженец Средней Азии угрожал ножом 16-летнему подростку в подмосковном Домодедове из-за того, что тот сделал ему замечание за устроенный в подъезде беспорядок, РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T09:23
2021-09-14T09:23
2021-09-14T15:08
происшествия
татьяна петрова
московская область (подмосковье)
домодедово (аэропорт)
средняя азия
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Уроженец Средней Азии угрожал ножом 16-летнему подростку в подмосковном Домодедове из-за того, что тот сделал ему замечание за устроенный в подъезде беспорядок, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова."Сотрудники полиции УМВД России по г.о. Домодедово задержали 20-летнего уроженца одной из республик Средней Азии, подозреваемого в угрозе убийством несовершеннолетнему и вандализме", - сказала Петрова.Установлено, что мужчина зашел в подъезд дома на улице Рабочая, сломал почтовые ящики и разбросал письма. Это увидел проходивший мимо 16-летний подросток, который сделал дебоширу замечание. В ответ тот достал нож и пригрозил им несовершеннолетнему. Подростку удалось сбежать.Позднее мужчина был задержан неподалеку от места происшествия, при себе у него нашли нож. На видео, опубликованном ГУМВД по Подмосковью, злоумышленник объяснил свое поведение тем, что был сильно пьян.В отношении него возбуждены уголовные дела по статье 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и статье 214 УК РФ "Вандализм". Злоумышленник находится под стражей.
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Задержан мужчина, угрожавший подростку ножом. Кадры МВД
По данным МВД, уроженец одной из республик Средней Азии зашёл в подъезд дома на Рабочей улице, сломал почтовые ящики и разбросал письма. Это увидел 16-летний парень, который сделал нарушителю замечание.
В ответ мужчина достал нож и стал угрожать подростку, но тот смог убежать и вызвать полицию. Подозреваемого задержали по горячим следам недалеко от места происшествия, при себе у него нашли нож.
На допросе задержанный сознался в преступлении, сейчас он арестован. Возбуждены уголовные дела по статьям «Вандализм» и «Угроза убийством».
2021-09-14T09:23
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РИА Новости
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происшествия, татьяна петрова, московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), средняя азия, россия
09:23 14.09.2021 (обновлено: 15:08 14.09.2021)
В Подмосковье мигрант угрожал ножом подростку из-за замечания
В Подмосковье мигрант угрожал ножом подростку из-за замечания о беспорядке в подъезде