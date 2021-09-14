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Творческая встреча с народным артистом России Игорем Ясуловичем

Творческая встреча с народным артистом России Игорем Ясуловичем - РИА Новости, 14.09.2021

Творческая встреча с народным артистом России Игорем Ясуловичем

23 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится творческая встреча в онлайн-формате с народным артистом России Игорем ЯСУЛОВИЧЕМ, приуроченная к его 80-летнему юбилею, отмечаемому 24 сентября.

2021-09-14T12:11

2021-09-14T12:11

2021-09-14T12:11

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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