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Творческая встреча с народным артистом России Игорем Ясуловичем
Творческая встреча с народным артистом России Игорем Ясуловичем - РИА Новости, 14.09.2021
Творческая встреча с народным артистом России Игорем Ясуловичем
23 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится творческая встреча в онлайн-формате с народным артистом России Игорем ЯСУЛОВИЧЕМ, приуроченная к его 80-летнему юбилею, отмечаемому 24 сентября.
2021-09-14T12:11
2021-09-14T12:11
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Задать вопросОдин из плеяды знаменитых мастеров театра и кино, обладающих удивительным даром запоминаться зрителю навсегда, он не только по-прежнему преподает актерское мастерство и ставит спектакли со студентами театральных вузов, но и продолжает сниматься в кино и сериалах.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
12:11 14.09.2021
 

Творческая встреча с народным артистом России Игорем Ясуловичем

Читать ria.ru в
23 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится творческая встреча в онлайн-формате с народным артистом России Игорем ЯСУЛОВИЧЕМ, приуроченная к его 80-летнему юбилею, отмечаемому 24 сентября.
Задать вопрос

Один из плеяды знаменитых мастеров театра и кино, обладающих удивительным даром запоминаться зрителю навсегда, он не только по-прежнему преподает актерское мастерство и ставит спектакли со студентами театральных вузов, но и продолжает сниматься в кино и сериалах.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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