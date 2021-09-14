Творческая встреча с народным артистом России Игорем Ясуловичем
23 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится творческая встреча в онлайн-формате с народным артистом России Игорем ЯСУЛОВИЧЕМ, приуроченная к его 80-летнему юбилею, отмечаемому 24 сентября.
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Один из плеяды знаменитых мастеров театра и кино, обладающих удивительным даром запоминаться зрителю навсегда, он не только по-прежнему преподает актерское мастерство и ставит спектакли со студентами театральных вузов, но и продолжает сниматься в кино и сериалах.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Один из плеяды знаменитых мастеров театра и кино, обладающих удивительным даром запоминаться зрителю навсегда, он не только по-прежнему преподает актерское мастерство и ставит спектакли со студентами театральных вузов, но и продолжает сниматься в кино и сериалах.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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