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Туризм
https://ria.ru/20210914/turtsiya-1749811808.html
В турецком отеле конфисковали почти 500 литров поддельного алкоголя
В турецком отеле конфисковали почти 500 литров поддельного алкоголя - РИА Новости, 14.09.2021
В турецком отеле конфисковали почти 500 литров поддельного алкоголя
В отеле в районе курорта Манавгат было конфисковано 498 литров фальшивого алкогольного напитка, сообщает Турпром. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T05:11
2021-09-14T05:11
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В отеле в районе курорта Манавгат было конфисковано 498 литров фальшивого алкогольного напитка, сообщает Турпром.По информации местных СМИ, на днях командам провинциального отделения жандармерии, Управления по борьбе с контрабандой и организованной преступностью поступил сигнал о том, что в отеле продается поддельное спиртное. В итоге после обыска, проведенного в гостинице, были изъяты 498 литров контрафактных напитков. Речь идет о копиях известных брендов. Владелец отеля задержан, ведется следствие.
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турция, новости - туризм, туристы, туризм, алкоголь, куда поехать, куда можно лететь
05:11 14.09.2021
 

В турецком отеле конфисковали почти 500 литров поддельного алкоголя

© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники полиции Турции
Сотрудники полиции Турции - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В отеле в районе курорта Манавгат было конфисковано 498 литров фальшивого алкогольного напитка, сообщает Турпром.
По информации местных СМИ, на днях командам провинциального отделения жандармерии, Управления по борьбе с контрабандой и организованной преступностью поступил сигнал о том, что в отеле продается поддельное спиртное.
В итоге после обыска, проведенного в гостинице, были изъяты 498 литров контрафактных напитков. Речь идет о копиях известных брендов. Владелец отеля задержан, ведется следствие.
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Эксперты обсуждают отказ Турции принимать туристов со "Спутником Лайт"
 
ТуризмТурцияНовости - ТуризмтуристыТуризмАлкоголькуда поехатькуда можно лететь
 
 
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