https://ria.ru/20210914/turtsiya-1749811808.html

В турецком отеле конфисковали почти 500 литров поддельного алкоголя

В турецком отеле конфисковали почти 500 литров поддельного алкоголя - РИА Новости, 14.09.2021

В турецком отеле конфисковали почти 500 литров поддельного алкоголя

В отеле в районе курорта Манавгат было конфисковано 498 литров фальшивого алкогольного напитка, сообщает Турпром. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T05:11

2021-09-14T05:11

2021-09-14T05:11

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В отеле в районе курорта Манавгат было конфисковано 498 литров фальшивого алкогольного напитка, сообщает Турпром.По информации местных СМИ, на днях командам провинциального отделения жандармерии, Управления по борьбе с контрабандой и организованной преступностью поступил сигнал о том, что в отеле продается поддельное спиртное. В итоге после обыска, проведенного в гостинице, были изъяты 498 литров контрафактных напитков. Речь идет о копиях известных брендов. Владелец отеля задержан, ведется следствие.

https://ria.ru/20210910/turtsiya-1749574979.html

турция

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2021

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