https://ria.ru/20210914/tolerantnost-1749962244.html

Израильский министр оценил уровень толерантности в России

Израильский министр оценил уровень толерантности в России - РИА Новости, 14.09.2021

Израильский министр оценил уровень толерантности в России

Уровень толерантности в России очень высокий, заявил в интервью РИА Новости министр туризма Израиля Йоэль Развозов. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T10:49

2021-09-14T10:49

2021-09-14T10:49

религия

израиль

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Уровень толерантности в России очень высокий, заявил в интервью РИА Новости министр туризма Израиля Йоэль Развозов.Министр добавил, что Израиль осуществляет много программ для поддержки и сплочения еврейской диаспоры в России."Есть много разных центров, чтобы поддерживать связь и с традициями наших предков, с еврейскими традициями, связь с Израилем, я считаю, что это хорошо, в конце концов, это культура, это всегда бонус", - отметил он.По его словам, у каждой программы своя статистика."Например, программа НААЛЕ (для обучения в школах Израиля – ред.), более 90% потом семьи приезжают за теми детьми, которые школьниками приезжают (в Израиль) в районе 15 лет. Есть программа МАСА (для поступления в магистратуру в Израиле – ред.), есть "Таглит" (недельная поездка в Израиль для имеющей еврейские корни молодежи – ред.), есть программа СЭЛА (для поступления в вузы Израиля – ред.)", - отметил Развозов."Очень много разных программ, у каждой своя статистика, но в принципе задача здесь не только, чтобы люди репатриировались, вернулись на свою историческую родину, но, каждый, живя в своем государстве, те евреи, которые живут в странах, где они родились, чтобы все равно была связь с нашим государством. Считаю, что это очень важная связь", - резюмировал он.

https://ria.ru/20210805/lazar-1744408738.html

https://ria.ru/20210408/antisemitizm-1727252414.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, россия