https://ria.ru/20210914/tolerantnost-1749962244.html
Израильский министр оценил уровень толерантности в России
Израильский министр оценил уровень толерантности в России - РИА Новости, 14.09.2021
Израильский министр оценил уровень толерантности в России
Уровень толерантности в России очень высокий, заявил в интервью РИА Новости министр туризма Израиля Йоэль Развозов. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T10:49
2021-09-14T10:49
2021-09-14T10:49
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Уровень толерантности в России очень высокий, заявил в интервью РИА Новости министр туризма Израиля Йоэль Развозов.Министр добавил, что Израиль осуществляет много программ для поддержки и сплочения еврейской диаспоры в России."Есть много разных центров, чтобы поддерживать связь и с традициями наших предков, с еврейскими традициями, связь с Израилем, я считаю, что это хорошо, в конце концов, это культура, это всегда бонус", - отметил он.По его словам, у каждой программы своя статистика."Например, программа НААЛЕ (для обучения в школах Израиля – ред.), более 90% потом семьи приезжают за теми детьми, которые школьниками приезжают (в Израиль) в районе 15 лет. Есть программа МАСА (для поступления в магистратуру в Израиле – ред.), есть "Таглит" (недельная поездка в Израиль для имеющей еврейские корни молодежи – ред.), есть программа СЭЛА (для поступления в вузы Израиля – ред.)", - отметил Развозов."Очень много разных программ, у каждой своя статистика, но в принципе задача здесь не только, чтобы люди репатриировались, вернулись на свою историческую родину, но, каждый, живя в своем государстве, те евреи, которые живут в странах, где они родились, чтобы все равно была связь с нашим государством. Считаю, что это очень важная связь", - резюмировал он.
https://ria.ru/20210805/lazar-1744408738.html
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израиль, россия
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
Уровень толерантности в России
очень высокий, заявил в интервью РИА Новости министр туризма Израиля
Йоэль Развозов.
"А сегодня, могу сказать, Россия вообще - здесь уровень толерантности очень высокий, конечно же, все, что связано с еврейством, с еврейской жизнью в России, мы видим, насколько это, скажем так, приветствуется, и спокойно еврейские общины существуют, и в принципе очень хорошая коммуникация с Израилем. Опять же, это граждане России, и видно, насколько толерантная страна Российская Федерация", - сказал он.
Министр добавил, что Израиль осуществляет много программ для поддержки и сплочения еврейской диаспоры в России.
"Есть много разных центров, чтобы поддерживать связь и с традициями наших предков, с еврейскими традициями, связь с Израилем, я считаю, что это хорошо, в конце концов, это культура, это всегда бонус", - отметил он.
По его словам, у каждой программы своя статистика.
"Например, программа НААЛЕ (для обучения в школах Израиля – ред.), более 90% потом семьи приезжают за теми детьми, которые школьниками приезжают (в Израиль) в районе 15 лет. Есть программа МАСА (для поступления в магистратуру в Израиле – ред.), есть "Таглит" (недельная поездка в Израиль для имеющей еврейские корни молодежи – ред.), есть программа СЭЛА (для поступления в вузы Израиля – ред.)", - отметил Развозов.
"Очень много разных программ, у каждой своя статистика, но в принципе задача здесь не только, чтобы люди репатриировались, вернулись на свою историческую родину, но, каждый, живя в своем государстве, те евреи, которые живут в странах, где они родились, чтобы все равно была связь с нашим государством. Считаю, что это очень важная связь", - резюмировал он.