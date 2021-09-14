https://ria.ru/20210914/tikhanovskaya-1750016990.html

Тихановская обратилась с призывом к Макрону

Тихановская обратилась с призывом к Макрону - РИА Новости, 14.09.2021

Тихановская обратилась с призывом к Макрону

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом помочь вывести Белоруссию из кризиса. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T14:49

2021-09-14T14:49

2021-09-14T21:38

в мире

белоруссия

франция

эммануэль макрон

светлана тихановская

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ПАРИЖ, 14 сен — РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом помочь вывести Белоруссию из кризиса.Она отметила, что очень рассчитывает на свой визит в Париж, который состоится 15 сентября."Я обращаюсь с призывом к Франции, родине прав человека, и ее президенту Эммануэлю Макрону, который, я убеждена, может наладить диалог между всеми заинтересованными сторонами, чтобы выйти из этого кризиса, который касается нас всех — европейцев и белорусов", — заявила Тихановская в колонке для французской газеты Ouest-France.По ее словам, Франция является великой нацией, обладающей большими дипломатическими возможностями и голосом в наиболее влиятельных международных институтах.В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов. После этого в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали в том числе спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.

https://ria.ru/20210811/protasevich-1745407115.html

https://ria.ru/20210807/tikhanovskaya-1744839192.html

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франция

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в мире, белоруссия, франция, эммануэль макрон, светлана тихановская