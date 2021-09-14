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Тихановская обратилась с призывом к Макрону
Тихановская обратилась с призывом к Макрону - РИА Новости, 14.09.2021
Тихановская обратилась с призывом к Макрону
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом помочь вывести Белоруссию из кризиса. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T14:49
2021-09-14T21:38
в мире
белоруссия
франция
эммануэль макрон
светлана тихановская
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ПАРИЖ, 14 сен — РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом помочь вывести Белоруссию из кризиса.Она отметила, что очень рассчитывает на свой визит в Париж, который состоится 15 сентября."Я обращаюсь с призывом к Франции, родине прав человека, и ее президенту Эммануэлю Макрону, который, я убеждена, может наладить диалог между всеми заинтересованными сторонами, чтобы выйти из этого кризиса, который касается нас всех — европейцев и белорусов", — заявила Тихановская в колонке для французской газеты Ouest-France.По ее словам, Франция является великой нацией, обладающей большими дипломатическими возможностями и голосом в наиболее влиятельных международных институтах.В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов. После этого в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали в том числе спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
https://ria.ru/20210811/protasevich-1745407115.html
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в мире, белоруссия, франция, эммануэль макрон, светлана тихановская
14:49 14.09.2021 (обновлено: 21:38 14.09.2021)
 
Тихановская обратилась с призывом к Макрону

Тихановская обратилась с призывом к Макрону, чтобы вывести Белоруссию из кризиса

© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
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ПАРИЖ, 14 сен — РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом помочь вывести Белоруссию из кризиса.
Она отметила, что очень рассчитывает на свой визит в Париж, который состоится 15 сентября.
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11 августа, 22:09
Протасевич рассказал, что думает о Тихановской
"Я обращаюсь с призывом к Франции, родине прав человека, и ее президенту Эммануэлю Макрону, который, я убеждена, может наладить диалог между всеми заинтересованными сторонами, чтобы выйти из этого кризиса, который касается нас всех — европейцев и белорусов", — заявила Тихановская в колонке для французской газеты Ouest-France.
По ее словам, Франция является великой нацией, обладающей большими дипломатическими возможностями и голосом в наиболее влиятельных международных институтах.
Светлана Тихановская в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 15:52Протесты в Белоруссии
Тихановская призвала покончить с "зависимостью" Белоруссии от России
В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов. После этого в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали в том числе спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
 
В миреБелоруссияФранцияЭммануэль МакронСветлана Тихановская
 
 
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