https://ria.ru/20210914/terrorizm-1749942053.html

Путин заявил, что в Сирии до сих пор сохраняются очаги терроризма

Путин заявил, что в Сирии до сих пор сохраняются очаги терроризма - РИА Новости, 14.09.2021

Путин заявил, что в Сирии до сих пор сохраняются очаги терроризма

Очаги терроризма до сих пор сохраняются в Сирии, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T07:16

2021-09-14T07:16

2021-09-14T07:16

война в сирии

в мире

сирия

владимир путин

башар асад

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Очаги терроризма до сих пор сохраняются в Сирии, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом.Встреча прошла в Кремле."К сожалению, до сих пор сохраняются и очаги сопротивления со стороны террористов, которые не просто контролируют какую-то часть территории, но и продолжают терроризировать мирных граждан. Тем не менее в освобожденные районы активно возвращаются беженцы. Я своими глазами видел, когда был у вас в гостях по вашему приглашению, как люди активно восстанавливают свои жилища, активно работают над тем, чтобы вернуться в полном смысле этого слова к мирной жизни", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210808/idlib-1744968221.html

сирия

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в мире, сирия, владимир путин, башар асад