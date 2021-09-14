https://ria.ru/20210914/terrorizm-1749942053.html
Путин заявил, что в Сирии до сих пор сохраняются очаги терроризма
Путин заявил, что в Сирии до сих пор сохраняются очаги терроризма - РИА Новости, 14.09.2021
Путин заявил, что в Сирии до сих пор сохраняются очаги терроризма
Очаги терроризма до сих пор сохраняются в Сирии, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T07:16
2021-09-14T07:16
2021-09-14T07:16
война в сирии
в мире
сирия
владимир путин
башар асад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565938464_0:16:3267:1854_1920x0_80_0_0_afdd11816a2fe5201829436c3355222f.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Очаги терроризма до сих пор сохраняются в Сирии, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом.Встреча прошла в Кремле."К сожалению, до сих пор сохраняются и очаги сопротивления со стороны террористов, которые не просто контролируют какую-то часть территории, но и продолжают терроризировать мирных граждан. Тем не менее в освобожденные районы активно возвращаются беженцы. Я своими глазами видел, когда был у вас в гостях по вашему приглашению, как люди активно восстанавливают свои жилища, активно работают над тем, чтобы вернуться в полном смысле этого слова к мирной жизни", - сказал Путин.
https://ria.ru/20210808/idlib-1744968221.html
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565938464_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_35d3835b3ddbbe4d21f0fb8286b59735.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, владимир путин, башар асад
Путин заявил, что в Сирии до сих пор сохраняются очаги терроризма
Путин: в Сирии до сих пор сохраняются очаги терроризма