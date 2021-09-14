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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210914/terrorizm-1749942053.html
Путин заявил, что в Сирии до сих пор сохраняются очаги терроризма
Путин заявил, что в Сирии до сих пор сохраняются очаги терроризма - РИА Новости, 14.09.2021
Путин заявил, что в Сирии до сих пор сохраняются очаги терроризма
Очаги терроризма до сих пор сохраняются в Сирии, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T07:16
2021-09-14T07:16
война в сирии
в мире
сирия
владимир путин
башар асад
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Очаги терроризма до сих пор сохраняются в Сирии, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом.Встреча прошла в Кремле."К сожалению, до сих пор сохраняются и очаги сопротивления со стороны террористов, которые не просто контролируют какую-то часть территории, но и продолжают терроризировать мирных граждан. Тем не менее в освобожденные районы активно возвращаются беженцы. Я своими глазами видел, когда был у вас в гостях по вашему приглашению, как люди активно восстанавливают свои жилища, активно работают над тем, чтобы вернуться в полном смысле этого слова к мирной жизни", - сказал Путин.
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в мире, сирия, владимир путин, башар асад
07:16 14.09.2021
 
Путин заявил, что в Сирии до сих пор сохраняются очаги терроризма

Путин: в Сирии до сих пор сохраняются очаги терроризма

© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© Фото : SANA
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Очаги терроризма до сих пор сохраняются в Сирии, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом.
Встреча прошла в Кремле.
"К сожалению, до сих пор сохраняются и очаги сопротивления со стороны террористов, которые не просто контролируют какую-то часть территории, но и продолжают терроризировать мирных граждан. Тем не менее в освобожденные районы активно возвращаются беженцы. Я своими глазами видел, когда был у вас в гостях по вашему приглашению, как люди активно восстанавливают свои жилища, активно работают над тем, чтобы вернуться в полном смысле этого слова к мирной жизни", - сказал Путин.
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Война в СирииВ миреСирияВладимир ПутинБашар Асад
 
 
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