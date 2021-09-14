https://ria.ru/20210914/terakty-1749910782.html

В ФБР раскрыли секреты. Кто стоит за взрывами небоскребов в США

В ФБР раскрыли секреты. Кто стоит за взрывами небоскребов в США - РИА Новости, 14.09.2021

В ФБР раскрыли секреты. Кто стоит за взрывами небоскребов в США

Смертники, устроившие теракты 11 сентября 2001 года, связаны с высокопоставленными чиновниками из Саудовской Аравии. Но доказательств причастности монаршей... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T08:00

2021-09-14T08:00

2021-09-14T08:09

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джордж буш (младший)

теракты 11 сентября (2001)

дональд трамп

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Смертники, устроившие теракты 11 сентября 2001 года, связаны с высокопоставленными чиновниками из Саудовской Аравии. Но доказательств причастности монаршей семьи к угону самолетов и нападению на Всемирный торговый центр пока нет. Таков главный вывод первой части расследования ФРБ, опубликованной в двадцатую годовщину трагедии. Разведка продолжит раскрывать подробности. Прольет ли это свет на заказчиков — разбиралось РИА Новости.Студенты по обменуВ шестнадцатистраничном докладе ФБР сообщается, что угнавшие самолеты смертники Наваф аль-Хазми и Халид аль-Мидхар — подданные Саудовской Аравии — прибыли в США осенью 2000-го. Визу получили как студенты по международному обмену. Обустроиться помог некий саудовец Омар аль-Байоми, постоянно проживавший в Штатах. Он выдавал им деньги на карманные расходы, нашел жилье, решил проблемы с документами.ФБР подчеркивает, что аль-Байоми не связан с верхушкой Эр-Рияда, но в саудовском консульстве в Лос-Анджелесе его принимали как родного. В адресной книге диппредставительства он значится студентом. За пару недель до угона самолетов саудовец покинул США.Еще одна ниточка — исполнители терактов общались с имамом Фахадом аль-Тумайри, проповедником в мечети, названной в честь старшего сына второго короля саудовцев, в Лос-Анджелесе. Прихожане рассказали спецслужбам о весьма сомнительных проповедях этого имама. Многие перестали посещать мечеть и советовали правоохранителям обратить на него внимание. Но за несколько недель до терактов 9/11 аль-Тумайри исчез."Террористы контактировали с "Аль-Каидой"*, отдельными организациями в Саудовской Аравии и соотечественниками, которые могли оказывать логистическую и финансовую помощь в угоне самолетов. Но нет прямой связи между исполнителями и саудовскими властями. Отсутствуют и сведения о том, что Эр-Рияд заранее знал о нападении на башни-близнецы", — подводят итог в докладе.Спецслужбы обещают предоставить дополнительную информацию об организаторах и исполнителях. Однако предъявленный общественности документ сильно редактировали. А личные данные источников по-прежнему засекречены.Расследование с препятствиямиФБР до последнего отказывалось сообщать что-либо о спонсорах или кураторах террористов 9/11. На уступки пошли лишь после личного распоряжения президента Джо Байдена. До этого переубедить разведку не удавалось ни Джорджу Бушу — младшему, ни Бараку Обаме, ни Дональду Трампу.Начавшееся двадцать лет назад следствие не завершено до сих пор. Спецслужбы практически сразу установили, что 15 из 19 исполнителей были с саудовскими паспортами. Журналисты из года в год твердили: монаршая семья как минимум знала о планах смертников. В Эр-Рияде отвергали все подозрения.Белый дом и Госдепартамент призывали не спекулировать на трагедии и дождаться результатов официального расследования."Любые беспочвенные обвинения и скоропалительно принятые законы могут навредить американским военным за рубежом", — указывала госсекретарь Хиллари Клинтон.Минюст пресекал попытки родственников погибших и пострадавших засудить членов королевской семьи. Ссылались на закон 1976-го, предоставляющий иммунитет другим государствам от американских исков. Под давлением общественности конгресс в 2016-м принял специальный билль о терактах 9/11, развязавший родственникам руки.Но тут в игру вступил Барак Обама, наложивший вето. Это возмутило американцев. Белый дом обвиняли в двойных стандартах. Ведь, с одной стороны, президент обещал покарать виновных, с другой — покрывал тех, кто мог быть причастным к организации терактов.Припомнили и то, что Эр-Рияд на тот момент был основным поставщиками нефти в США и главным стратегическим партнером Вашингтона на Ближнем Востоке. В королевстве действует военный комплекс Эскан, откуда американские инструкторы получают доступ во все страны региона. Звучали обвинения, что ради нефти и военных баз Белый дом готов поступиться общенациональным горем.В сентябре 2016-го конгресс отклонил вето Обамы, закон вступил в силу. С тех пор более двух тысяч семей погибших и двадцать тысяч пострадавших физических и юридических лиц подали иски к королевству.Союзничество прежде всегоДональд Трамп застопорил процесс. Первый зарубежный визит он совершил именно в Эр-Рияд, анонсировав расширение сотрудничества. Белый дом всячески избегал упоминаний саудовцев в контексте событий 9/11. Закрыли глаза и на то, что власти королевства подозревались в причастности к жесткому убийству журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле.Ситуация изменилась с приходом Байдена. Став президентом, он открыто назвал Саудовскую Аравию страной-изгоем. Призвал расследовать причастность Эр-Рияда к убийству журналиста. Главное — Байден дал зеленый свет разбирательствам по делу 9/11.Этим летом в рамках судебных слушаний по искам пострадавших допросили нескольких арабских чиновников, занимавших двадцать лет назад высокие посты. Заседания продолжаются, но доказательств причастности официального Эр-Рияда к трагическим событиям пока нет.Специалист РСМД по Ближнему Востоку Алексей Хлебников не верит, что американцы примут в отношении саудитов какие-либо меры."Эр-Рияд — основной покупатель американских вооружений. Терять многомиллиардные контракты Вашингтон точно не намерен. Ужесточение риторики Байдена вовсе не показатель. До этого и Обама готов был идти на конфронтацию с союзниками, если их вину докажут. Но улик не было, и саудиты по-прежнему главные союзники Белого дома на Ближнем Востоке", — объяснил он РИА Новости.Хлебников отмечает и хитрую позицию Эр-Рияда. "Когда из Вашингтона звучат обвинения в причастности к событиям 9/11, королевская семья подчеркивает: саудовские граждане могли быть как-то связаны с террористами, но к монаршим особам это не имеет никакого отношения. Призывают поименно назвать преступников и обещают самостоятельно их наказать", — говорит собеседник.Политолог обращает внимание и на то, что наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и без давления американцев последние два года зачищает политическое поле внутри страны. Саудиты не меньше американцев дорожат союзническими отношениями и сделают все, чтобы удержать их в нынешнем русле.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210911/nineeleven-1749555491.html

https://ria.ru/20210502/terrorizm-1730560284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, джордж буш (младший), теракты 11 сентября (2001), дональд трамп