https://ria.ru/20210914/tekhosmotr-1750050222.html

Григоренко прокомментировал проект об отмене обязательного техосмотра

Григоренко прокомментировал проект об отмене обязательного техосмотра - РИА Новости, 14.09.2021

Григоренко прокомментировал проект об отмене обязательного техосмотра

Правительство оперативно рассмотрит и поддержит законопроект об отмене обязательного техосмотра личных автомобилей, после того как документ после рассмотрения... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T17:28

2021-09-14T17:28

2021-09-14T17:28

общество

правительство рф

единая россия

госдума рф

дмитрий григоренко

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Правительство оперативно рассмотрит и поддержит законопроект об отмене обязательного техосмотра личных автомобилей, после того как документ после рассмотрения парламента поступит в кабмин, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на совещании у президента РФ.Ранее во вторник сообщалось, что "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий отмену обязательного техосмотра для личного транспорта. Соответствующее предложение на прошлой неделе одобрила правительственная комиссия по безопасности дорожного движения. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что поддержит идею отменить обязательный техосмотр автомобилей, будет правильно дать возможность людям контролировать состояние машин."Как только законопроект поступит из Государственной Думы в правительство РФ, мы тут же оперативно рассмотрим и данные изменения будут поддержаны", - сказал он.

https://ria.ru/20210908/tekhosmotr-1749146275.html

россия

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общество, правительство рф, единая россия, госдума рф, дмитрий григоренко, россия