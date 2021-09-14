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Григоренко прокомментировал проект об отмене обязательного техосмотра
Григоренко прокомментировал проект об отмене обязательного техосмотра - РИА Новости, 14.09.2021
Григоренко прокомментировал проект об отмене обязательного техосмотра
Правительство оперативно рассмотрит и поддержит законопроект об отмене обязательного техосмотра личных автомобилей, после того как документ после рассмотрения... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T17:28
2021-09-14T17:28
общество
правительство рф
единая россия
госдума рф
дмитрий григоренко
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Правительство оперативно рассмотрит и поддержит законопроект об отмене обязательного техосмотра личных автомобилей, после того как документ после рассмотрения парламента поступит в кабмин, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на совещании у президента РФ.Ранее во вторник сообщалось, что "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий отмену обязательного техосмотра для личного транспорта. Соответствующее предложение на прошлой неделе одобрила правительственная комиссия по безопасности дорожного движения. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что поддержит идею отменить обязательный техосмотр автомобилей, будет правильно дать возможность людям контролировать состояние машин."Как только законопроект поступит из Государственной Думы в правительство РФ, мы тут же оперативно рассмотрим и данные изменения будут поддержаны", - сказал он.
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общество, правительство рф, единая россия, госдума рф, дмитрий григоренко, россия
17:28 14.09.2021
 
Григоренко прокомментировал проект об отмене обязательного техосмотра

Вице-премьер Григоренко: отмена техосмотра благоприятно отразится на тратах россиян

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Правительство оперативно рассмотрит и поддержит законопроект об отмене обязательного техосмотра личных автомобилей, после того как документ после рассмотрения парламента поступит в кабмин, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на совещании у президента РФ.
Ранее во вторник сообщалось, что "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий отмену обязательного техосмотра для личного транспорта. Соответствующее предложение на прошлой неделе одобрила правительственная комиссия по безопасности дорожного движения. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что поддержит идею отменить обязательный техосмотр автомобилей, будет правильно дать возможность людям контролировать состояние машин.
"Данные изменения позволят кардинально сократить количество техосмотров. По нашим скромным оценкам, с 30 миллионов до 6-8 миллионов в год сократится количество техосмотров, что, конечно, благоприятно отразится на ежегодных тратах владельцев", - сказал он.
"Как только законопроект поступит из Государственной Думы в правительство РФ, мы тут же оперативно рассмотрим и данные изменения будут поддержаны", - сказал он.
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 11:57Выборы в Государственную думу
Отмена техосмотра будет большой победой, считают эксперты
 
ОбществоПравительство РФЕдиная РоссияГосдума РФДмитрий ГригоренкоРоссия
 
 
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