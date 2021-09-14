Онлайн-конференция о проведении театрального фестиваля "IN.ART"
17 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная проведению Первого московского открытого театрального фестиваля "IN.ART".
Участники:
- заслуженная артистка Российской Федерации, член Общественной палаты Российской Федерации, художественный руководитель Центра социокультурной реабилитации Диана ГУРЦКАЯ;
- заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий ПОЛИКАНОВ;
- директор по развитию Центра творческих проектов "Инклюзион" Татьяна МЕДЮХ;
- театральный продюсер Евгений ХУДЯКОВ;
- актриса Екатерина ДАР.
На лучших театральных площадках Москвы с 23 по 26 сентября фестиваль объединит профессиональные и любительские инклюзивные театральные студии. Цели мероприятия: показ лучших постановок в области инклюзивного театра, развитие коммуникации между театральными коллективами, профессиональным сообществом и городскими учреждениями культуры, пробуждение интереса широкого круга зрителей.
Каковы перспективы инклюзивного театрального искусства в Москве?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- заслуженная артистка Российской Федерации, член Общественной палаты Российской Федерации, художественный руководитель Центра социокультурной реабилитации Диана ГУРЦКАЯ;
- заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий ПОЛИКАНОВ;
- директор по развитию Центра творческих проектов "Инклюзион" Татьяна МЕДЮХ;
- театральный продюсер Евгений ХУДЯКОВ;
- актриса Екатерина ДАР.
На лучших театральных площадках Москвы с 23 по 26 сентября фестиваль объединит профессиональные и любительские инклюзивные театральные студии. Цели мероприятия: показ лучших постановок в области инклюзивного театра, развитие коммуникации между театральными коллективами, профессиональным сообществом и городскими учреждениями культуры, пробуждение интереса широкого круга зрителей.
Каковы перспективы инклюзивного театрального искусства в Москве?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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