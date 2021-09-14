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Онлайн-конференция о проведении театрального фестиваля "IN.ART"

Онлайн-конференция о проведении театрального фестиваля "IN.ART" - РИА Новости, 14.09.2021

Онлайн-конференция о проведении театрального фестиваля "IN.ART"

17 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная проведению Первого московского открытого театрального фестиваля "IN.ART".

2021-09-14T17:48

2021-09-14T17:48

2021-09-14T17:48

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Задать вопросУчастники:- заслуженная артистка Российской Федерации, член Общественной палаты Российской Федерации, художественный руководитель Центра социокультурной реабилитации Диана ГУРЦКАЯ;- заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий ПОЛИКАНОВ;- директор по развитию Центра творческих проектов "Инклюзион" Татьяна МЕДЮХ;- театральный продюсер Евгений ХУДЯКОВ;- актриса Екатерина ДАР.На лучших театральных площадках Москвы с 23 по 26 сентября фестиваль объединит профессиональные и любительские инклюзивные театральные студии. Цели мероприятия: показ лучших постановок в области инклюзивного театра, развитие коммуникации между театральными коллективами, профессиональным сообществом и городскими учреждениями культуры, пробуждение интереса широкого круга зрителей.Каковы перспективы инклюзивного театрального искусства в Москве?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы