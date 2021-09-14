https://ria.ru/20210914/tatarstan-1750036682.html

Жилой фонд Татарстана готов к подаче тепла на 98,4%

Жилой фонд Татарстана готов к подаче тепла на 98,4% - РИА Новости, 14.09.2021

Жилой фонд Татарстана готов к подаче тепла на 98,4%

Жилой фонд Татарстана подготовлен к подаче тепла на 98,4%, готовность объектов соцзащиты составляет 100%, нормативная подача тепла должна начаться 22 сентября,... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T16:17

2021-09-14T16:17

2021-09-14T16:17

республика татарстан

общество

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КАЗАНЬ, 14 сен – РИА Новости. Жилой фонд Татарстана подготовлен к подаче тепла на 98,4%, готовность объектов соцзащиты составляет 100%, нормативная подача тепла должна начаться 22 сентября, но она уже ведется, сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов."В жилом фонде муниципальных образований проводился комплекс мероприятий по подготовке всех инженерных систем, герметизации чердаков, подвалов, проверке входных групп. В целом по республике жилой фонд подготовлен на 98,4%: из 17470 многоквартирных домов 17186 получили паспорта готовности", - сказал Фролов на брифинге в правительстве республики.По информации замминистра, готовность котельных в настоящее время составляет почти 100%: из 3267 котельных лишь в шести пока не выполнены все запланированные работы. Объекты здравоохранения, образования, культуры готовы к подаче тепла на 99,9%, объекты социальной защиты – на 100%."Прогноз по нормативной подаче тепла в среднем по республике – 22 сентября, исходя из текущего прогноза графика температур. Подача тепла по нормативным требованиям осуществляется в случае, если среднесуточная температура в течение пяти дней менее 8 градусов", - отметил спикер.При этом Фролов сообщил, что решение о начале отопительного периода на текущий момент приняли руководители 26 муниципальных образований республики из 45. Запущено 897 котельных (27% от общего количества), уже отапливаются 11% жилых домов, 28% объектов образования, 22% - здравоохранения, 23% - соцзащиты. Он также просил муниципалитеты с учетом текущего прогноза не затягивать с решением вопроса пуска тепла.Замминистра уточнил, что незавершенные работы в отдельных муниципальных образованиях будут закончены в ближайшие дни, до 20 сентября.

https://ria.ru/20210909/bezopasnost-1749397658.html

https://rsport.ria.ru/20210908/pozdnyakov-1749168773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество