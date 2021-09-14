Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20210914/tatarstan-1750036682.html
Жилой фонд Татарстана готов к подаче тепла на 98,4%
Жилой фонд Татарстана готов к подаче тепла на 98,4% - РИА Новости, 14.09.2021
Жилой фонд Татарстана готов к подаче тепла на 98,4%
Жилой фонд Татарстана подготовлен к подаче тепла на 98,4%, готовность объектов соцзащиты составляет 100%, нормативная подача тепла должна начаться 22 сентября,... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T16:17
2021-09-14T16:17
республика татарстан
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/147854/05/1478540573_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_fbdbe580fcf1293418eb533c48a3533d.jpg
КАЗАНЬ, 14 сен – РИА Новости. Жилой фонд Татарстана подготовлен к подаче тепла на 98,4%, готовность объектов соцзащиты составляет 100%, нормативная подача тепла должна начаться 22 сентября, но она уже ведется, сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов."В жилом фонде муниципальных образований проводился комплекс мероприятий по подготовке всех инженерных систем, герметизации чердаков, подвалов, проверке входных групп. В целом по республике жилой фонд подготовлен на 98,4%: из 17470 многоквартирных домов 17186 получили паспорта готовности", - сказал Фролов на брифинге в правительстве республики.По информации замминистра, готовность котельных в настоящее время составляет почти 100%: из 3267 котельных лишь в шести пока не выполнены все запланированные работы. Объекты здравоохранения, образования, культуры готовы к подаче тепла на 99,9%, объекты социальной защиты – на 100%."Прогноз по нормативной подаче тепла в среднем по республике – 22 сентября, исходя из текущего прогноза графика температур. Подача тепла по нормативным требованиям осуществляется в случае, если среднесуточная температура в течение пяти дней менее 8 градусов", - отметил спикер.При этом Фролов сообщил, что решение о начале отопительного периода на текущий момент приняли руководители 26 муниципальных образований республики из 45. Запущено 897 котельных (27% от общего количества), уже отапливаются 11% жилых домов, 28% объектов образования, 22% - здравоохранения, 23% - соцзащиты. Он также просил муниципалитеты с учетом текущего прогноза не затягивать с решением вопроса пуска тепла.Замминистра уточнил, что незавершенные работы в отдельных муниципальных образованиях будут закончены в ближайшие дни, до 20 сентября.
https://ria.ru/20210909/bezopasnost-1749397658.html
https://rsport.ria.ru/20210908/pozdnyakov-1749168773.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/147854/05/1478540573_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_9c2aea0653a7a92ea77c385033c98915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество
16:17 14.09.2021
 
Жилой фонд Татарстана готов к подаче тепла на 98,4%

Власти: жилой фонд Татарстана готов к подаче тепла на 98,4%

© Fotolia / koldunovaКот в кресле у батареи
Кот в кресле у батареи - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© Fotolia / koldunova
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 14 сен – РИА Новости. Жилой фонд Татарстана подготовлен к подаче тепла на 98,4%, готовность объектов соцзащиты составляет 100%, нормативная подача тепла должна начаться 22 сентября, но она уже ведется, сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.
"В жилом фонде муниципальных образований проводился комплекс мероприятий по подготовке всех инженерных систем, герметизации чердаков, подвалов, проверке входных групп. В целом по республике жилой фонд подготовлен на 98,4%: из 17470 многоквартирных домов 17186 получили паспорта готовности", - сказал Фролов на брифинге в правительстве республики.
Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 17:49Республика Татарстан
Глава ЦИК Татарстана: готовы провести выборы со всеми мерами безопасности
По информации замминистра, готовность котельных в настоящее время составляет почти 100%: из 3267 котельных лишь в шести пока не выполнены все запланированные работы. Объекты здравоохранения, образования, культуры готовы к подаче тепла на 99,9%, объекты социальной защиты – на 100%.
"Прогноз по нормативной подаче тепла в среднем по республике – 22 сентября, исходя из текущего прогноза графика температур. Подача тепла по нормативным требованиям осуществляется в случае, если среднесуточная температура в течение пяти дней менее 8 градусов", - отметил спикер.
Торжественная встреча олимпийцев на Красной площади - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 13:12
Поздняков обсудит с властями Татарстана вопрос заявки на проведение ОИ
При этом Фролов сообщил, что решение о начале отопительного периода на текущий момент приняли руководители 26 муниципальных образований республики из 45. Запущено 897 котельных (27% от общего количества), уже отапливаются 11% жилых домов, 28% объектов образования, 22% - здравоохранения, 23% - соцзащиты. Он также просил муниципалитеты с учетом текущего прогноза не затягивать с решением вопроса пуска тепла.
Замминистра уточнил, что незавершенные работы в отдельных муниципальных образованиях будут закончены в ближайшие дни, до 20 сентября.
 
Республика ТатарстанОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Эксперт рассказал, чем опасны чеки из магазина в руках мошенников
05:58Звезде сериала "След" вынесли приговор за нападение с ножом на инспектора
05:27В Крыму заявили о сговоре участников "Крымской платформы"
05:13Байден заявил, что Си Цзиньпин не отказывал ему во встрече
05:05Российские пенсионеры рассказали, на что потратят сентябрьскую соцвыплату
04:49В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга
03:47Министр обороны Израиля заявил, что Иран скоро сможет создать ядерную бомбу
03:47Японцы призвали добиться "второго краха" России для возвращения Курил
03:41Названа основная версия крушения МиГ-29 на полигоне Ашулук
03:31СМИ: американский стелс-бомбардировщик B-2 совершил аварийную посадку
03:14В Раде рассказали, когда Зеленский начал ненавидеть русских
03:12Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты
03:08Эксперты обнаружили на "Госуслугах" переход на сайты мошенников
03:00Ученые впервые показали квантовый "эффект карнавала"
02:50В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи
02:37Ученые МЧС предупредили об опасных дождях в нескольких регионах
02:19В США назвали три "препятствия" для запуска "Северного потока — 2"
02:16Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о встрече, сообщило СМИ
02:15Юрист объяснил, почему в магазине могут не дать чек
02:15Врач объяснил, почему COVID-19 негативно влияет на мозг
Лента новостейМолния