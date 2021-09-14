https://ria.ru/20210914/soyuz-1750079699.html

С Байконура стартовала ракета "Союз" с британскими спутниками OneWeb

С Байконура стартовала ракета "Союз" с британскими спутниками OneWeb - РИА Новости, 14.09.2021

С Байконура стартовала ракета "Союз" с британскими спутниками OneWeb

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" в 21:07 мск стартовала с космодрома Байконур, чтобы вывести на орбиту 34 британских спутника связи... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T21:13

2021-09-14T21:13

2021-09-14T23:54

наука

байконур (город)

дмитрий рогозин

роскосмос

космос - риа наука

oneweb

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" в 21:07 мск стартовала с космодрома Байконур, чтобы вывести на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb.Трансляция шла на сайте "Роскосмоса"."Есть контакт подъема", — объявил диктор.Эта команда означает, что расстыковались электроразъемы, соединяющие ракету с наземным оборудованием.В 21:16 мск "Фрегат" со спутниками на суборбитальной траектории полета отделился от третьей ступени ракеты.Для того чтобы вывести аппараты на целевую круговую орбиту высотой 450 километров, разгонный блок дважды включит маршевый двигатель. Отделение спутников планируется в девять этапов в разных точках орбиты в промежутке от 22:19 мск до 00:52 мск 15 сентября.По плану вся миссия от старта до отделения последнего спутника должна занять три часа 45 минут.Этот старт стал 15-м пуском российских космических ракет в 2021 году. Всего, как заявлял гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, намечено 29 пусков. Вместе с этим это уже сотый по счету запуск разгонного блока "Фрегат", первый полет которого состоялся в феврале 2000 года.За 21 год эксплуатации блоки этого семейства доставили в космос 653 спутника. В нескольких случаях "Фрегаты" после нештатных полетов ракет "Союз" спасали миссии, помогая за счет запаса топлива доставлять аппараты на расчетные орбиты. За два десятилетия случилась всего одна авария: в августе 2014 года из-за отказа разгонного блока два европейских навигационных аппарата Galileo были выведены на нерасчетную орбиту.Между оператором пусков компанией Arianespace и OneWeb подписан контракт на 19 запусков "Союзов", из них выполнены уже десять.После текущего пуска группировку спутников доведут до 322 аппаратов.OneWeb собирается предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022-го намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

https://ria.ru/20210909/buran-1749297516.html

https://ria.ru/20210810/isk-1745240636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

байконур (город), дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, oneweb