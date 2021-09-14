https://ria.ru/20210914/sotrudnichestvo-1749961492.html

Российская федерация Го и Ассоциация Вэй-ци КНР договорились сотрудничать

Российская федерация Го и Ассоциация Вэй-ци КНР договорились сотрудничать - РИА Новости, 14.09.2021

Российская федерация Го и Ассоциация Вэй-ци КНР договорились сотрудничать

Руководители Российской федерации Го и Китайской ассоциации Вэй-ци подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, пишет Интернет-газета "Российский... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T10:46

2021-09-14T10:46

2021-09-14T10:46

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МОСКВА, 14 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Руководители Российской федерации Го и Китайской ассоциации Вэй-ци подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, пишет Интернет-газета "Российский Стадион".Цель сотрудничества – создание условий для развития Вэй-ци, древнейшей на планете Земля интеллектуальной игры, более известной в России как "Го", в наших странах общими усилиями. Совместные культурные и спортивно-массовые мероприятия, спортивные турниры и тренировочные сборы, объемная программа подготовки спортсменов и медиаподдержки реализуемых проектов – лишь верхушка айсберга общих дел, сулящих и Китаю, и России не только развитие спортивного кластера в выбранном направлении, но и углубление дружбы, а также плодотворного сотрудничества в самом широком спектре обоюдоважных отношений. Программа, подписанная сторонами, рассчитана на три года с возможностью пролонгирования в случае ее успешности. Документ подписали президент Российской федерации Го Максим Аркадьевич Волков и президент Китайской ассоциации Вэй-ци Линь Цзяньчао.Российская сторона подписывала документ в Москве, в Олимпийском комитете России, а китайская – из здания Китайской ассоциации Вэй-ци в Пекине. Платформой для онлайн общения и официального оформления отношений двух сторон – лидеров мирового и европейского Го соответственно – стало одно из популярных в Китае, но у нас совершенно неизвестное коммуникационное приложение Voov, очень похожее для многих на привычный Zoom. Кстати, сегодня в мире, парализованном пандемией COVID-19, все большую популярность приобретают именно онлайн турниры по Го, поэтому такой формат общения участников торжественного мероприятия был им уже далеко не в новинку.

https://ria.ru/20210910/soglasheniya-1749484890.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, россия