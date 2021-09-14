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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210914/sotrudnichestvo-1749961492.html
Российская федерация Го и Ассоциация Вэй-ци КНР договорились сотрудничать
Российская федерация Го и Ассоциация Вэй-ци КНР договорились сотрудничать - РИА Новости, 14.09.2021
Российская федерация Го и Ассоциация Вэй-ци КНР договорились сотрудничать
Руководители Российской федерации Го и Китайской ассоциации Вэй-ци подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, пишет Интернет-газета "Российский... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T10:46
2021-09-14T10:46
россия-китай: главное
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россия
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МОСКВА, 14 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Руководители Российской федерации Го и Китайской ассоциации Вэй-ци подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, пишет Интернет-газета "Российский Стадион".Цель сотрудничества – создание условий для развития Вэй-ци, древнейшей на планете Земля интеллектуальной игры, более известной в России как "Го", в наших странах общими усилиями. Совместные культурные и спортивно-массовые мероприятия, спортивные турниры и тренировочные сборы, объемная программа подготовки спортсменов и медиаподдержки реализуемых проектов – лишь верхушка айсберга общих дел, сулящих и Китаю, и России не только развитие спортивного кластера в выбранном направлении, но и углубление дружбы, а также плодотворного сотрудничества в самом широком спектре обоюдоважных отношений. Программа, подписанная сторонами, рассчитана на три года с возможностью пролонгирования в случае ее успешности. Документ подписали президент Российской федерации Го Максим Аркадьевич Волков и президент Китайской ассоциации Вэй-ци Линь Цзяньчао.Российская сторона подписывала документ в Москве, в Олимпийском комитете России, а китайская – из здания Китайской ассоциации Вэй-ци в Пекине. Платформой для онлайн общения и официального оформления отношений двух сторон – лидеров мирового и европейского Го соответственно – стало одно из популярных в Китае, но у нас совершенно неизвестное коммуникационное приложение Voov, очень похожее для многих на привычный Zoom. Кстати, сегодня в мире, парализованном пандемией COVID-19, все большую популярность приобретают именно онлайн турниры по Го, поэтому такой формат общения участников торжественного мероприятия был им уже далеко не в новинку.
https://ria.ru/20210910/soglasheniya-1749484890.html
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китай, россия
10:46 14.09.2021
 

Российская федерация Го и Ассоциация Вэй-ци КНР договорились сотрудничать

© Depositphotos / smspsyИгра в Вэй-ци
Игра в Вэй-ци - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© Depositphotos / smspsy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Руководители Российской федерации Го и Китайской ассоциации Вэй-ци подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, пишет Интернет-газета "Российский Стадион".
Цель сотрудничества – создание условий для развития Вэй-ци, древнейшей на планете Земля интеллектуальной игры, более известной в России как "Го", в наших странах общими усилиями. Совместные культурные и спортивно-массовые мероприятия, спортивные турниры и тренировочные сборы, объемная программа подготовки спортсменов и медиаподдержки реализуемых проектов – лишь верхушка айсберга общих дел, сулящих и Китаю, и России не только развитие спортивного кластера в выбранном направлении, но и углубление дружбы, а также плодотворного сотрудничества в самом широком спектре обоюдоважных отношений. Программа, подписанная сторонами, рассчитана на три года с возможностью пролонгирования в случае ее успешности. Документ подписали президент Российской федерации Го Максим Аркадьевич Волков и президент Китайской ассоциации Вэй-ци Линь Цзяньчао.
Студенты в здании хим.факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 11:56Россия-Китай: Главное
Российские вузы и Госсовет по стипендиям КНР подписали соглашения
Российская сторона подписывала документ в Москве, в Олимпийском комитете России, а китайская – из здания Китайской ассоциации Вэй-ци в Пекине. Платформой для онлайн общения и официального оформления отношений двух сторон – лидеров мирового и европейского Го соответственно – стало одно из популярных в Китае, но у нас совершенно неизвестное коммуникационное приложение Voov, очень похожее для многих на привычный Zoom. Кстати, сегодня в мире, парализованном пандемией COVID-19, все большую популярность приобретают именно онлайн турниры по Го, поэтому такой формат общения участников торжественного мероприятия был им уже далеко не в новинку.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссия
 
 
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