https://ria.ru/20210914/soboleznovaniya-1750017663.html
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Героя России Казанцева
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Героя России Казанцева - РИА Новости, 14.09.2021
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Героя России Казанцева
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Героя России генерала Виктора Казанцева, отметив, что он как человек большой... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T14:55
2021-09-14T14:55
2021-09-14T15:11
россия
краснодар
владимир путин
первая чеченская война (1994-1996)
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северный кавказ
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Героя России генерала Виктора Казанцева, отметив, что он как человек большой внутренней силы и личного мужества внес большой вклад в борьбу с международным терроризмом."Настоящий офицер, талантливый военачальник, Виктор Германович посвятил жизнь защите Отечества, развитию наших Вооруженных Сил и сохранению славных ратных традиций. Он внес большой вклад в борьбу с международным терроризмом, немало сделал для возвращения Северного Кавказа к мирной жизни. Его уважали и ценили за высокую компетентность, требовательность к себе и подчиненным, за верность избранной профессии", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Президент РФ подчеркнул, что таким генерал Казанцев навсегда останется в памяти и сердцах родных, друзей и сослуживцев.Бывший командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе, боровшийся с терроризмом в Дагестане и Чечне, утром 14 сентября в Краснодаре после продолжительной болезни. В 2000-2004 годах Казанцев занимал пост первого полпреда президента РФ в Южном федеральном округе. В 1999 году ему было присвоено звание Героя Российской Федерации, в 2000 году он стал генералом армии. Казанцев был награжден орденом "За военные заслуги", советскими орденами Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" II и III степеней, медалями, в том числе "За боевые заслуги".
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россия, краснодар, владимир путин, первая чеченская война (1994-1996), вторая чеченская война (1999-2009), северный кавказ
14:55 14.09.2021 (обновлено: 15:11 14.09.2021)
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Героя России Казанцева
Путин выразил соболезнования родным и близким умершего Героя России генерала Казанцева