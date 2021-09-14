Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210914/slabost-1749953713.html
Кулеба назвал слабое место Украины
Кулеба назвал слабое место Украины - РИА Новости, 14.09.2021
Кулеба назвал слабое место Украины
Новые соглашения России и Белоруссии по вопросам интеграции, а также продолжающиеся военные учения "Запад-2021" вновь напомнили об уязвимости северной границы... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T09:54
2021-09-14T10:58
в мире
украина
сша
белоруссия
дмитрий кулеба
северный поток — 2
россия
"запад-2021" (военные учения)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_bbf4cc5b93d7ddf3893e8b1d12436653.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Новые соглашения России и Белоруссии по вопросам интеграции, а также продолжающиеся военные учения "Запад-2021" вновь напомнили об уязвимости северной границы Украины. Об этом в интервью газете The Independent рассказал глава МИД республики Дмитрий Кулеба.По словам министра, рубеж проходит через лесную полосу, болотистую местность и зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, поэтому эта территория представляет "идеальное слабое место" для вторжения диверсионных групп.Он заявил, что совместные российско-белорусские маневры вдоль северного, восточного и юго-восточного рубежей позволяют представить, что может ожидать его страну в будущем.Помимо этого, Украина опасается проблем с поставками энергоносителей, которые, по мнению Кулебы, сулит ей ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2", тогда как после отмены санкций США Киеву больше не на кого надеяться."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью в 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на прошлой неделе. Сырье по магистрали планируют пустить уже в этом отопительном сезоне.Россия неоднократно объясняла, что это коммерческий проект. Москва также подтвердила готовность продолжать транзит газа через Украину, однако он зависит от многих факторов, в том числе объемов будущих европейских закупок.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20210911/reaktsiya-1749667474.html
https://ria.ru/20210907/ukazanie-1748951386.html
украина
сша
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_64:0:805:556_1920x0_80_0_0_1e9ee40627f97a7fce0d914d13323510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, сша, белоруссия, дмитрий кулеба, северный поток — 2, россия, "запад-2021" (военные учения)
09:54 14.09.2021 (обновлено: 10:58 14.09.2021)
 
Кулеба назвал слабое место Украины

Кулеба: северная граница Украины представляет идеальное место для вторжения диверсантов

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Дмитрий Кулеба
 Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Новые соглашения России и Белоруссии по вопросам интеграции, а также продолжающиеся военные учения "Запад-2021" вновь напомнили об уязвимости северной границы Украины. Об этом в интервью газете The Independent рассказал глава МИД республики Дмитрий Кулеба.
По словам министра, рубеж проходит через лесную полосу, болотистую местность и зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, поэтому эта территория представляет "идеальное слабое место" для вторжения диверсионных групп.

"Сейчас у нас есть проблема, потому что мы недостаточно инвестировали в укрепление границы", — пояснил Кулеба.

Он заявил, что совместные российско-белорусские маневры вдоль северного, восточного и юго-восточного рубежей позволяют представить, что может ожидать его страну в будущем.
Помимо этого, Украина опасается проблем с поставками энергоносителей, которые, по мнению Кулебы, сулит ей ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2", тогда как после отмены санкций США Киеву больше не на кого надеяться.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября, 15:41
В США рассказали, как отреагируют на присоединение Украины к России
"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью в 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на прошлой неделе. Сырье по магистрали планируют пустить уже в этом отопительном сезоне.
Россия неоднократно объясняла, что это коммерческий проект. Москва также подтвердила готовность продолжать транзит газа через Украину, однако он зависит от многих факторов, в том числе объемов будущих европейских закупок.
Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 02:55
На Украине раскрыли "указание" Байдена Зеленскому по поводу России
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
 
В миреУкраинаСШАБелоруссияДмитрий КулебаСеверный поток — 2Россия"Запад-2021" (военные учения)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Эксперт рассказал, чем опасны чеки из магазина в руках мошенников
05:58Звезде сериала "След" вынесли приговор за нападение с ножом на инспектора
05:27В Крыму заявили о сговоре участников "Крымской платформы"
05:13Байден заявил, что Си Цзиньпин не отказывал ему во встрече
05:05Российские пенсионеры рассказали, на что потратят сентябрьскую соцвыплату
04:49В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга
03:47Министр обороны Израиля заявил, что Иран скоро сможет создать ядерную бомбу
03:47Японцы призвали добиться "второго краха" России для возвращения Курил
03:41Названа основная версия крушения МиГ-29 на полигоне Ашулук
03:31СМИ: американский стелс-бомбардировщик B-2 совершил аварийную посадку
03:14В Раде рассказали, когда Зеленский начал ненавидеть русских
03:12Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты
03:08Эксперты обнаружили на "Госуслугах" переход на сайты мошенников
03:00Ученые впервые показали квантовый "эффект карнавала"
02:50В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи
02:37Ученые МЧС предупредили об опасных дождях в нескольких регионах
02:19В США назвали три "препятствия" для запуска "Северного потока — 2"
02:16Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о встрече, сообщило СМИ
02:15Юрист объяснил, почему в магазине могут не дать чек
02:15Врач объяснил, почему COVID-19 негативно влияет на мозг
Лента новостейМолния