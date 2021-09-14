09:54 14.09.2021 (обновлено: 10:58 14.09.2021)
Кулеба назвал слабое место Украины
Кулеба: северная граница Украины представляет идеальное место для вторжения диверсантов
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Новые соглашения России и Белоруссии по вопросам интеграции, а также продолжающиеся военные учения "Запад-2021" вновь напомнили об уязвимости северной границы Украины. Об этом в интервью газете The Independent рассказал глава МИД республики Дмитрий Кулеба.
По словам министра, рубеж проходит через лесную полосу, болотистую местность и зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, поэтому эта территория представляет "идеальное слабое место" для вторжения диверсионных групп.
"Сейчас у нас есть проблема, потому что мы недостаточно инвестировали в укрепление границы", — пояснил Кулеба.
Он заявил, что совместные российско-белорусские маневры вдоль северного, восточного и юго-восточного рубежей позволяют представить, что может ожидать его страну в будущем.
Помимо этого, Украина опасается проблем с поставками энергоносителей, которые, по мнению Кулебы, сулит ей ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2", тогда как после отмены санкций США Киеву больше не на кого надеяться.
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"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью в 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на прошлой неделе. Сырье по магистрали планируют пустить уже в этом отопительном сезоне.
Россия неоднократно объясняла, что это коммерческий проект. Москва также подтвердила готовность продолжать транзит газа через Украину, однако он зависит от многих факторов, в том числе объемов будущих европейских закупок.
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