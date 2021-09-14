https://ria.ru/20210914/slabost-1749953713.html

Кулеба назвал слабое место Украины

Кулеба назвал слабое место Украины - РИА Новости, 14.09.2021

Кулеба назвал слабое место Украины

Новые соглашения России и Белоруссии по вопросам интеграции, а также продолжающиеся военные учения "Запад-2021" вновь напомнили об уязвимости северной границы... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T09:54

2021-09-14T09:54

2021-09-14T10:58

в мире

украина

сша

белоруссия

дмитрий кулеба

северный поток — 2

россия

"запад-2021" (военные учения)

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Новые соглашения России и Белоруссии по вопросам интеграции, а также продолжающиеся военные учения "Запад-2021" вновь напомнили об уязвимости северной границы Украины. Об этом в интервью газете The Independent рассказал глава МИД республики Дмитрий Кулеба.По словам министра, рубеж проходит через лесную полосу, болотистую местность и зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, поэтому эта территория представляет "идеальное слабое место" для вторжения диверсионных групп.Он заявил, что совместные российско-белорусские маневры вдоль северного, восточного и юго-восточного рубежей позволяют представить, что может ожидать его страну в будущем.Помимо этого, Украина опасается проблем с поставками энергоносителей, которые, по мнению Кулебы, сулит ей ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2", тогда как после отмены санкций США Киеву больше не на кого надеяться."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью в 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на прошлой неделе. Сырье по магистрали планируют пустить уже в этом отопительном сезоне.Россия неоднократно объясняла, что это коммерческий проект. Москва также подтвердила готовность продолжать транзит газа через Украину, однако он зависит от многих факторов, в том числе объемов будущих европейских закупок.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210911/reaktsiya-1749667474.html

https://ria.ru/20210907/ukazanie-1748951386.html

украина

сша

белоруссия

россия

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в мире, украина, сша, белоруссия, дмитрий кулеба, северный поток — 2, россия, "запад-2021" (военные учения)