https://ria.ru/20210914/sigarety-1750074260.html

Бывший курильщик пожаловался на неприятное последствие COVID-19

Бывший курильщик пожаловался на неприятное последствие COVID-19 - РИА Новости, 14.09.2021

Бывший курильщик пожаловался на неприятное последствие COVID-19

Британец обнаружил у себя необычный побочный эффект перенесенного COVID-19. Он постоянно ощущает "фантомный" запах сигарет. Его историю опубликовали в... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T20:17

2021-09-14T20:17

2021-09-14T21:31

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Британец обнаружил у себя необычный побочный эффект перенесенного COVID-19. Он постоянно ощущает "фантомный" запах сигарет. Его историю опубликовали в британской газете The Daily Mail.В статье говорится, что мужчина был дважды привит, однако все равно подхватил вирус в прошлом месяце. Единственным симптомом во время болезни был кашель, а также он потерял обоняние.Теперь больной утверждает, что нюх частично вернулся, но он каждые полчаса чувствует запах сигарет.Британец признался, что курил на протяжении 16 лет. Более десяти лет назад он победил пагубную привычку."Коронавирус заставил меня почувствовать, будто я снова выкуриваю по 30 сигарет в день. Мне чудится запах дымящейся сигареты или пепельницы", — объяснил мужчина.Как отмечается в материале, до сих пор неизвестно, почему COVID-19 оставил такой побочный эффект.

https://ria.ru/20210914/koronavirus-1749945746.html

https://ria.ru/20210903/organy-1748646095.html

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в мире, общество, великобритания, здоровье, коронавирус covid-19